Kia Cerato "giá rẻ" vs Toyota Vios: Trang bị đỉnh hơn hay thương hiệu mạnh hơn

Thứ Sáu, ngày 18/05/2018 09:00 AM (GMT+7)

Xét về trang bị, Kia Cerato SMT ăn đứt Toyota Vios, tuy nhiên Toyota Vios vẫn rất mạnh về thương hiệu.

THACO chính thức khải tử mẫu xe nhập khẩu Kia Rio đồng thời cho ra mắt mẫu xe hạng C rẻ nhất phân khúc Kia Cerato SMT với giá 499 triệu đồng, động thái này cho thấy THACO sẽ dùng chính mẫu xe hạng C giá rẻ này để cạnh tranh với các mẫu xe hạng B khác trên thị trường.

Ở phiên bản này, xe cắt giảm tổng cộng 11 hạng mục bao gồm: Đầu DVD, camera lùi, nẹp trang trí cốp sau, ốp chống trầy cốp sau, ốp cản xe và ống xả kép, tấm lót sàn xe, phim cách nhiệt, tấm lót khoang hành lý, cánh gió, sạc điện thoại không dây và túi cứu hộ. ​

Kia Cerato SMT do nằm trên một phân khúc nên sở hữu kích thước hơn hẳn Toyota Vios với D x R x C lần lượt là: 4560 x 1760 x 1445 só với Toyota Vios (4410x1700x1476mm). Phần đầu xe với lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng, đèn pha Halogen dạng thấu kính projector với đèn định vị ban ngày công nghệ LED, đặc biệt đèn chiếu sáng có thêm cảm biến tự động bật/tắt tuỳ điều kiện môi trường bên ngoài. Mặc dù đã bị cắt giảm khá nhiều trang bị nhưng Kia vẫn giữ lại cụm đèn hậu LED cho Cerato SMT trong khi Toyota Vios chỉ sử dụng bóng halogen.

Kia Cerato sử dụng lazang 17inch trong khi Vios sử dụng mâm 15inch, với kích thước mâm to hơn ngoại hình của Cerato bắt mắt và thể thao hơn hẳn Vios. Mẫu xe “thần thánh” của Toyota nổi tiếng với khoảng để chân thoải mái nhất phân khúc xe hạng B, tuy nhiên với chiều dài trục cơ sở lớn hơn – 2700mm và 2550mm – Kia Cerato có không gian hành khách rất rộng, khoảng để chân rộng rãi hơn hẳn Vios. Tuy nhiên, trần xe của Cerato thấp hơn so với Vios do thiết kế mui vuốt về sau nhiều hơn.

Tiếp theo, hàng ghế sau của Kia Cerato được bố trí thêm cửa gió có thể điều chỉnh được thêm mức gió, mặc dù chỉ là phiên bản số sàn nhưng Cerato SMT vẫn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control – một đặc điểm thường thấy trên các mẫu xe số tự động.

Thêm vào đó, màn hình của Cerato hiển thị đầy đủ các thông số như nhiệt độ, quãng đường phải tiếp thêm nhiên liệu, báo cửa xe chưa đóng,… Kia vẫn trang bị điều hoà tự động 2 vùng cho Cerato SMT, trong khi Vios chỉ được trang bị điều hoà chỉnh cơ. Các trang bị như: ghế chỉnh điện 6 hướng, kính lái tự động 1 chạm, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, CD tích hợp GPS/Bluetooth và trang bị âm thanh 6 loa.​

Xét về trang bị, Kia Cerato SMT ăn đứt Toyota Vios, tuy nhiên Toyota Vios vẫn rất mạnh về thương hiệu và độ giữ giá khi luôn dẫn đầu doanh số trong nhiều năm. Tuy nhiên, Cerato SMT với trang bị nhiều hơn và đặc biệt là giá bán thấp hơn (14 triệu) thực sự sẽ là một “đối thủ” nặng ký của Toyota Vios khi khách hàng chọn mua xe để kinh doanh vận tải và không chú trọng quá nhiều về trang bị.