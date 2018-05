So sánh Mercedes-Benz GLC250 4Matic và GLC200 vừa ra mắt

Với mức giá thấp hơn 260 triệu đồng, GLC200 có gì khác so với GLC250 4Matic.

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) sắp ra mắt GLC200 với giá bán 1,679 tỷ đồng; đây được xem như là sản phẩm có giá "dễ chịu" nhất trong dải sản phẩm GLC-Class; với mức giá thấp hơn 260 triệu đồng GLC200 có gì khác so với GLC250 4Matic.

Bảng so sánh các thông số cơ bản giữa Mercedes-Benz GLC200 và GLC250 4Matic.

Thông số Mercedes-Benz GLC200 Mercedes-Benz GLC250 4Matic Giá bán (Tỷ đồng) 1,679 1,939 Kích thước DxRxC (mm) 4656 x 1890 x 1644 4656 x 1890 x 1644 Chiều dài cơ sở (mm) 2873 2873 Khoảng sáng gầm (mm) 181 181 Động cơ I4 2.0L Turbo I4 2.0L Turbo Công suất/Momen xoắn 184Hp/300Nm 211Hp/350Nm Hộp số/Dẫn động 9G Tronic/ Cầu sau 9G Tronic/ 4 Bánh Phanh Đĩa thông gió/Đĩa Đĩa thông gió/Đĩa Mâm 18 inch 19 inch Lốp Tirefit 235/55R18 Runflat 235/65R19 Hệ thống đèn chiếu sáng Full-LED LED thông minh (Intelligent Light System) Hệ thống âm thanh Loa tiêu chuẩn 13 Loa Burmester Hệ thống thông tin giải trí Hệ thống âm thanh với đầu đọc CD; màn hình màu TFT 7-inch; bộ thu sóng phát thanh; kết nối Bluetooth. Hệ thống âm thanh với đầu đọc CD; màn hình màu TFT 7-inch; bộ thu sóng phát thanh; kết nối Bluetooth; Apple Carplay và Android Auto Hệ thống định vị dẫn đường Bản đồ định vị vệ tinh toàn cầu GPS tích hợp bản đồ Việt Nam. Bản đồ định vị vệ tinh toàn cầu GPS tích hợp bản đồ Việt Nam.

Động cơ.

Động cơ được xem là điểm khác biệt nổi bật nhất giữa GLC200 và GLC250; vẫn sử dụng động cơ 4 xy lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.0L tăng áp tuy nhiên động cơ GLC200 cho công suất tối đa chỉ 184 mã lực tại 5500 vòng/phút và momen xoắn cực đại 300Nm tại 1200 vòng/phút; con số này thấp hơn so với mức 211 mã lực và 350Nm của GLC250 4Matic.

Ngoại thất.

Phần viền chrome của GLC250 4Matic to và đầy đặn hơn....

...so với phần viền thanh mảnh của GLC200.

Tổng thể thiết kế của GLC200 không có quá nhiều khác biệt nhiều so với GLC250 4Matic, sự khác biệt đến từ những chi tiết nhỏ như: phần viền chrome tại vị trí hốc hút gió của GLC250 được làm to bản và đầy đặn hơn so với GLC200; GLC250 4Matic được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng thông minh (Intelligent Light System) trong khi đó GLC200 chỉ được trang bị hệ thống đèn Full-LED hiệu năng cao (LED Highperformance).

Ngoài ra Mercedes-Benz GLC200 sử dụng bộ mâm 18 inch đi kèm bộ lốp Tirefit còn GLC250 sau khi trải qua đợt nâng cấp gần đây đã được trang bị mâm đa chấu kép 19 inch đi kèm bộ lốp Runflat.

Hệ thống đèn Full-LED hiệu suất cao của GLC200.

Hệ thống đèn LED thông minh (Intelligent Light System) của GLC250.

Nội thất

Nội thất của GLC250 và GLC200 hầu như giống hệt nhau, các chi tiết như taplo cửa gió đều được ốp gỗ sang trọng; GLC200 vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng cơ bản như: ghế chỉnh điện, nhớ vị trí, vô lăng thể thao 3 chấu, touchpad cảm ứng,... Trang bị đèn viền nội thất (Ambient Light) 3 màu được cắt bỏ trên GLC200, hệ thống giải trí với màn hình màu 7 inch, các kết nối đa phương tiện, touchpad của GLC200 chỉ được trang bị loa tiêu chuẩn thay vì 13 loa hàng hiệu Burmester như trên GLC250.

Nội thất ốp gỗ sẫm màu của GLC200.

Nội thất ốp gỗ màu sáng của GLC250.

GLC200 sở hữu 5 chế độ lái Dynamic Select: Eco, Comford, Sport, Sport + và Invidiual kết hợp cùng các hệ thống an toàn: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống ổn định thân xe ESP, hệ thống hỗ trợ người lái khi gió thổi ngang Crosswild Assist, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, camera lùi và cảm biến cảnh báo va chạm, dây an toàn 03 điểm với cơ chế tự căng đai khi có va chạm, hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active Parking Assist tích hợp Parktronic dò tìm không gian đỗ xe phù hợp,....

Bệ cửa với logo dập nổi của GLC200.

Bệ cửa với logo phát sáng của GLC250.

Kết

Với mức giá mềm hơn đáng kể, Mercedes-Benz GLC200 sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như BMW X3, Audi Q5 đồng thời "gây áp lực" đáng kể với các mẫu xe hạng trung như Honda CR-V, Mazda CX-5, Peugeot 5008....GLC200 là sản phẩm sẽ nhắm tới các khách hàng muốn sở hữu một chiếc crossover hạng sang với nhu cầu di chuyển trên đường trường hoặc đi phố và không đòi hỏi quá nhiều về mặt trang bị.

Lazang 18 inch của GLC250 cũ được trang bị trên GLC200.

GLC250 được trang bị mâm hợp kim 19inch mới.

Đèn hậu với logo 4MATIC của GLC250.

GLC200 chỉ được trang bị hệ dẫn động cầu sau.