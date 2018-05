MINI giới thiệu Cooper S đặc biệt mừng đám cưới Hoàng gia Anh

Nhân dịp đám cưới hoàng gia Anh Quốc vào ngày 19/5/2018 sắp tới đây, hãng MINI đã tạo ra phiên bản đặc biệt cho dòng Cooper S 3 cửa

Nhân dịp lễ thành hôn của Hoàng tử Anh Quốc Harry và Meghan Markle - đây một nữ diễn viên người Mỹ được tổ chức vào ngày 19/5/2018 sắp tới, thương hiệu xe Anh Quốc - MINI đã ra mắt phiên bản đặc biệt dựa trên chiếc MINI Cooper S 3 cửa với phần mui xe trang trí lấy cảm hứng từ lá cờ Mỹ Union Jack với dòng chữ M & H - Chữ viết tắt của tên Hoàng tử Harry và Meghan Markle.

Ngoại thất xe được hoàn thiện với màu sơn trắng (Crystal White), trên phiên bản này còn được trang trí bởi các chi tiết mạ chrome đen ánh xanh, xe sử dụng bộ mâm 8 chấu lấy cảm hứng từ sọc trên quốc kỳ nước Anh, thân xe với những hoạ tiết kẻ sọc trang trí ở nhiều vị trí.

MINI đã sử dụng công nghệ in 3D để tạo ra cặp logo nhỏ gắn trên dè trước với các chữ cái M & H, đây là chiếc MINI đặc biệt được tạo ra để gây quỹ từ thiện với các điểm nhấn độc đáo ở ngoại thất. Về nội thất, xe sử dụng tông màu xám cùng với các đường viền chrome đen ánh xanh. Khi mở cửa xe, dưới cánh cửa có ánh đèn soi chữ "Just Married", bệ cửa với dòng chữ LED "MINI Loves You".

Chiếc MINI Cooper S đặc biệt này được xem là "quà cưới" và cũng là một hình thức ủng hộ cho các hoạt động từ thiện mà cặp đôi Hoàng gia Anh Quốc - Harry & Meghan vốn thường xuyên tham gia. Về động cơ, MINI Cooper S sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) với công nghệ tăng áp TwinPower Turbo.

Động cơ này cho công suất tối đa 192 mã lực tại khoảng vòng tua máy từ 4.700 – 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 280 Nm tại vòng tua máy từ 1.250 – 4.750 vòng/phút. MINI Cooper S có thời gian tăng tốc 0-100 km/h khoảng 6,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa khoảng 230 km/h.