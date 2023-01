Khử mùi ô tô trên sao cho sạch nhất để thoải mái lái xe du xuân

Xe ô tô bốc mùi có thể do nhiều nguyên nhân. Trong đó chủ yếu là vì chủ xe không thường xuyên dọn dẹp, vì thức ăn rơi vãi trong khoang nội thất, hoặc đơn giản là vì mùi thuốc lá. Nếu không khử mùi cho xe, rất khó để lái xe yên tâm cầm lái, đồng thời những người ngồi chung xe cũng vô cùng khó chịu.

Những biện pháp khử mùi cho xe dưới đây khá đơn giản và dễ thực hiện bởi đều là những nguyên liệu xuất hiện ở trong căn bếp của mọi nhà.

Hạn chế hút thuốc lá và ăn uống khi đang lái xe

Mùi hôi xe chủ yếu là do các bác tài xế hoặc người nhà có sở thích hút thuốc lá, sau khi hút chưa vứt hẳn tàn thuốc hoặc khói thuốc ám vào xe, về lâu dài gây nên mùi khó chịu. Vì thế, hãy hạn chế hút thuốc trên xe là cách giúp xe bớt đi những mùi hôi này.

Treo tinh dầu thơm cho xe

Tinh dầu là dạng chất lỏng dễ bay hơi, chứa các mùi thơm khác nhau như tinh dầu bởi, tinh dầu chanh, tinh dầu cà phê... Tinh dầu chiết xuất từ thiên nhiên sẽ rất có lợi cho sức khỏe giúp cho người lái luôn tỉnh táo, thoải mái và tập trung lái xe. Nhất là thanh lọc không khí, diệt khuẩn và loại bỏ một số mùi hôi trên xe ô tô.

Bạn có thể sử dụng loại tinh dầu treo trên xe, tinh dầu xịt hoặc máy khuếch tán tinh dầu tùy theo sở thích riêng của mình. Tiện lợi và nhanh nhất chính là mua các loại tinh dầu thơm dành cho xe hơi, xe ô tô được bán trên thị trường.

Khử mùi ô tô bằng cà phê rang

Bã cafe hay cafe xay mịn có tính chất hút ẩm, khử mùi ô tô hiệu quả và có mùi thơm dễ chịu nên được khá nhiều chủ xe lựa chọn đặt trong xe để tạo không gian thoải mái. Thông thường, để giữ bã cafe hay cafe xay mịn không bị rơi rớt xuống sàn xe. Các chủ xe thường gói giấy báo hoặc đựng trong túi kín đáo nhưng vẫn đủ để cafe phát huy tác dụng hút mùi. Ngoài ra, mọi người còn có thể mua các loại chất khử mùi có mùi cafe cũng đạt được hiệu quả tương tự.

Khử mùi ô tô bằng trái thơm

Đối với nhiều người, quả dứa là loại trái cây có mùi dễ chịu và đây cũng là cách giúp khử mùi xe ô tô hiệu quả. Cụ thể, cách khử mùi ô tô bằng quả thơm như sau:

Cách thứ 1, chỉ cần ra chợ mua một quả dứa tươi rồi để lên khay đặt dưới gầm xe từ 3 đến 5 ngày, mùi thơm của quả dứa sẽ lan tỏa vào không gian nội thất xe, giữ lại trên da ghế. Và đừng quên, khi thấy quả dứa có tình trạng chảy nước là phải bỏ đi ngay nhé!

Cách thứ 2, chủ xe cắt rỗng ruột quả dứa, chừa phần vỏ và đặt một ngọn nến nhỏ vào bên trong, sức nóng sẽ giúp mùi thơm từ dứa lan tỏa ra xe nhanh chóng chỉ trong vòng 2 đến 3 giờ và át đi mùi hôi khó chịu trước đó. Tuy nhiên, với cách này, chủ xe phải quan sát kỹ lưỡng để tránh gây tổn thất đáng tiếc khi ngọn nến bị rơi ra ngoài xe.

Khử mùi nội thất xe ô tô bằng lá dứa

Lá dứa là loại cây thực phẩm hay được dùng để chế biến các món ăn, giúp tạo màu và mùi thơm cho đồ ăn thêm hấp dẫn. Cùng với công dụng mùi thơm thanh, nhẹ, lá dứa được không ít chủ xe đưa vào bên trong nội thất xe ô tô để giúp khử mùi ẩm mốc và tạo không gian thoải mái cho tài xế và hành khách.

Khử mùi ô tô mới bằng than hoạt tính

Than đá thông thường sau khi được xử lý hóa học đã trở thành than hoạt tính không gây hại đến sức khỏe con người. Than hoạt tính có khả năng hút mùi và diệt khuẩn tốt, dùng để khử mùi xe mới khá hiệu quả. Bên cạnh đó, còn loại bỏ mùi hôi gây ô nhiễm không khí, đảm bảo an toàn giúp bảo vệ sức khỏe cho chính bạn và người thân yêu. Bạn có thể mua túi vải than hoạt tính để treo xe hoặc đặt các túi than, chậu than nhỏ dưới gầm xe để hút mùi.

Khử mùi xe hơi bằng vỏ bưởi

Mùi vỏ bưởi thanh và hơi the the, tạo cảm giác thoải mái và tỉnh táo khi ngửi phải. Bên cạnh đó, đặt vỏ bưởi vào khay và để dưới gầm xe ô tô hay trên cánh cửa của xe cũng giúp khử mùi hiệu quả và nhanh chóng. Tuy nhiên, cần chú ý nếu thấy vỏ bưởi có dấu hiệu ẩm mốc vì cũ thì cần thay bỏ ngay.

Đốt nến thơm khử mùi ô tô

Đây là cách nhanh nhất và hiệu quả tức thì, giảm thiểu mùi hôi khó chịu trong xe ô tô. Tuy nhiên, việc đốt nến thơm khử mùi xe ô tô cần được quan sát và theo dõi quá trình nến được đốt lên và tắt đi. Bởi vì, mặc dù ngọn nến nhỏ nhưng nếu không cẩn thận sẽ gây cháy, ảnh hưởng không tốt đến các nội thất khác trong xe.

Cách khử mùi trên xe ô tô bằng nến như sau:

Bước 1: Chuẩn bị một cái đĩa nhỏ và đặt nến thơm lên đĩa

Bước 2: Đốt nến thơm và đóng kín cửa xe ô tô

Bước 3: Sau thời gian 20 - 30 phút rồi tắt nến đi. Lúc này, nến thơm sẽ hút ẩm và khử mùi hôi trên xe hơi.

Khử mùi ô tô bằng túi trà

Túi trà và bã cafe có công dụng tương tự nhau. Nếu chủ xe có thói quen thích uống trà có thể tận dụng bã trà để đặt trong xe giúp giảm mùi hôi và tạo cảm giác thoải mái cho bản thân và hành khách. Đặc biệt, trà túi sẽ tiện lợi hơn vì đã được đóng gói sẵn, chủ xe muốn đặt đâu cũng thuận tiện và không sợ rơi ra sàn xe.

Cách khử mùi ô tô bằng túi trà như sau: Lấy 3 túi trà buộc chung lại rồi treo ở vị trí sát ghế hoặc các sườn xe để trà khử hôi trên trong vòng 2 - 3 ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua hộp trà sấy khô, lấy một ít ra rồi cho vào túi vải để treo trong xe.

Khử mùi xe ô tô bằng baking soda

Khử mùi xe ô tô bằng bột soda hay baking soda là cách khử mùi xe an toàn và hạn chế làm hư hại đến nội thất bên trong xe. Dùng bột baking soda rắc đều lên bề mặt da cần khử mùi ít nhất 30 phút đến 1 giờ. Sau đó dùng khăn khô gom sạch phần bột đi và dùng khăn ẩm lau sạch là xong.

.

Vệ sinh ô tô định kỳ và cửa gió máy lạnh

Vệ sinh ô tô định kỳ sẽ giúp chủ xe nhanh chóng phát hiện được những ổ vi khuẩn, nấm mốc do thức ăn rơi rớt hoặc đất cát, giấy, rác tồn động trong các khe ghế, nơi khó nhìn thấy, hoặc trên sàn xe, dưới lớp thảm sàn ô tô.

Sau một thời gian sử dụng, cửa gió máy lạnh sẽ hơi sẽ bị bụi bẩn bám vào và đây có thể là nguyên nhân gây mùi hôi trong xe. Vì thế, cần vệ sinh định kỳ bộ phần này của xe để đảm bảo mùi hôi không xuất hiện nữa.

Đặt giấy báo, khăn giấy khử mùi trong xe

Giấy báo và khăn giấy khử mùi được đặt trong cabin của xe ô tô là cách khử mùi tiết kiệm nhất hiện nay, đồng thời, các sản phẩm khử mùi sẽ có mùi thơm dễ chịu, người lái xe hay hành khách cũng sẽ thoải mái hơn khi ngồi trên xe.

Rửa sạch những về mặt dễ tích tụ mùi

Chỉ nên dùng nước rửa chuyên dụng xịt hoặc rửa những vị trí dễ tích tụ mùi trên xe ô tô để tránh làm hỏng các nội thất khác trên xe. Đặc biệt, không dùng trực tiếp chất tẩy lên sàn, thảm vì chúng có khả năng làm hư hỏng các phụ kiện này của xe.

Sử dụng máy lọc không khí và khử mùi

Máy lọc không khí và khử mùi trên xe ô tô rất hiệu quả. Khi phát hiện ra không khi đang bị ô nhiễm trong xe, máy sẽ làm việc ngay và bù lại lượng không khí mới làm cho xe luôn trong lành. Máy giá có bán từ hơn 1 triệu đến 5 triệu đồng và tùy vào kích cỡ của nội thất xe.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/khu-mui-o-to-tren-sao-cho-sach-nhat-e-thoai-mai-lai-xe-du-xuan-a59067...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/khu-mui-o-to-tren-sao-cho-sach-nhat-e-thoai-mai-lai-xe-du-xuan-a590676.html