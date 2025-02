Kết cục doanh số phân khúc sedan B 2024: "Giá trị cốt lõi" lên ngôi

Kết thúc năm 2024, "ông vua phân khúc sedan B thị trường Việt Nam" gọi tên Toyota Vios. Mẫu xe Nhật Bản đã bán ra tổng cộng 14.210 xe, tăng 689 xe so với năm 2023. Đây là kết quả của sự nỗ lực trong điều chỉnh giá bán cũng như các chính sách ưu đãi của Toyota.

Đầu năm 2024, Hyundai Accent tiếp tục giữ vững phong độ từ năm 2023 khi liên tiếp xếp vị trí số 1 về doanh số tháng của phân khúc sedan B. Tuy nhiên, từ cuối tháng 3 Toyota Việt Nam đã thực hiện việc điều chỉnh giảm giá bán cho Vios đã ngay lập tức khiến doanh số của dòng xe này tăng vọt. Không chỉ thế, từ tháng 7/2024, Toyota cũng thực hiện chương trình hỗ trợ phí trước bạ cho Vios, và chính sách giảm phí trước bạ theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP từ tháng 9 đến hết tháng 11 cũng tạo đà tăng ấn tượng cho doanh số Vios.

Toyota Vios là mẫu sedan B bán chạy nhất năm 2024.

Về phía Hyundai Accent, dù hãng xe Hàn Quốc cũng không ngừng đưa ra các chương trình khuyến mãi giảm giá dành cho mẫu sedan B của họ nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ tạo sức hút hơn so với "giá trị cốt lõi" của Toyota Vios. Kết thúc năm 2024, Accent chỉ đạt doanh số 13.538 xe mặc dù vẫn vững chắc ở vị trí số 2 của phân khúc sedan B tuy nhiên đã giảm 3914 xe so với năm 2023.

Hyundai Accent tụt xuống vị trí số 2.

Năm 2024 cũng là một năm được gọi là thành công của Honda City khi đạt doanh số 10.500 xe, tăng 606 xe so với năm 2023. Mazda2 cũng tăng doanh số so với năm 2023, trong khi hai mẫu xe còn lại là Mitsubishi Attrage và KIA Soluto đều giảm doanh số so với năm 2023.

Honda City giữ vị trí quý quân trong phân khúc sedan B 2024.

Tổng kết lại năm 2024, quy mô thị trường của phân khúc sedan B cũng bị giảm sút so với năm 2023 khi tổng doanh số các mẫu xe chủ lực có mặt trong bài viết này giảm 3225 xe. Với sự có mặt của nhiều mẫu xe đa dụng 5 chỗ kèm mức giá bán hợp lý như Mitsubishi Xforce, Mitsubishi Xpander khiến nhiều gia đình lựa chọn các mẫu xe rộng rãi này để phục vụ gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ thay vì các mẫu sedan.

Dẫu vậy, phân khúc sedan B dự đoán vẫn sẽ tiếp tục giữ được vị thế cao trên thị trường khi sự cạnh tranh của các hãng khiến giá các dòng xe ngày càng hợp lý hơn.