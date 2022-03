Honda Civic phiên bản thấp nhất về đại lý, giá bán 730 triệu đồng

Thứ Sáu, ngày 25/03/2022 19:00 PM (GMT+7)

Honda Civic phiên bản E có mức giá thấp nhất trong 3 phiên bản chỉ 730 triệu đồng đã có mặt tại đại lý.

Honda Civic thế hệ thứ 11 vừa được ra mắt thị trường mang trên mình phong cách ngoại thất tinh tế và thể thao nổi bật với đường gân mạnh mẽ, đầu xe dài và thấp, cột chữ A đẩy về phía sau và diện tích phần kính xe mở rộng. Xe được phân phối 3 phiên bản và phiên bản thấp nhất E đã có mặt tại đại lý.

Honda Civic E chỉ được trang bị hệ thống đèn pha Halogen thường và bóng Projector cho đèn chiếu gần, xi nhan cũng là loại thường. Điểm cộng của xe là duy trì đèn định vị ban ngày và sương mù sẽ sử dụng dạng LED. Khác với bản RS sử dụng mâm 18 inch sơn đen, còn trên phiên bản Elà bộ mâm hợp kim nhôm kích thước 16 inch.

Gương chiếu hậu của bản Civic E sẽ bị cắt chức năng quan sát điểm mù qua camera tương tự CR-V bản E tại Việt Nam và cũng đồng màu với ngoại thất chứ không phải sơn đen như bản RS. Đuôi xe Honda Civic E đời mới bị loại bỏ cánh gió, ống xả đôi so với phiên bản RS cao cấp. Ngoài ra, mẫu sedan hạng C này vẫn được duy trì cặp đèn hậu dạng LED, dù bị cắt cảm biến lùi, nhưng may mắn Honda đã giữ lại camera lùi.

Vì là phiên bản rẻ nhất, nên Honda Civic chỉ sử dụng vô lăng bằng chất liệu Urethane, không được bọc da, tuy nhiên những phím bấm chức năng được giữ lại gần như đầy đủ. Ngoài ra đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn đã bị loại bỏ, thế vào đó là đồng hồ cơ tốc độ kết hợp màn hình hiển thị thông tin và vòng tua.

Ghế chỉ được bọc vải - nỉ, thay vì da như 2 bản cao cấp, ngoài ra toàn bộ ghế cũng phải chỉnh cơ hoàn toàn. Xe chỉ sử dụng dùng màn hình cảm ứng 9 inch kết nối Apple CarPlay không dây thì bản E là màn hình 7 inch ghép nối Apple Carplay có dây và loa thường chứ không phải Bose như bản cao cấp.

Honda Civic E được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp VTEC, cho công suất 176 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm. Hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Dù là phiên bản rẻ nhất, nhưng Civic 2022 bản E vẫn được trang bị gói công nghệ an toàn Honda Sensing cao cấp vẫn hiện diện, nhưng sẽ bị cắt tính năng quan sát điểm mù bằng camera và camera 360 độ.

Trong khi đó, những tính năng khác như ga hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn... giống bản cao cấp. Honda Civic thế hệ mới là mẫu xe duy nhất trong phân khúc C phổ thông hiện tại được trang bị Tiêu chuẩn gói an toàn và hỗ trợ lái. Đây cũng là một lợi thế giúp Civic cạnh tranh hơn so với các đối thủ.​ Sau khi được bán ra, Honda Civic thế hệ mới hứa hẹn sẽ tiếp tục là mẫu sedan hấp dẫn khách hàng trẻ trong phân khúc sedan hạng C.

Khác biệt với các mẫu xe như Hyundai Elantra hay Kia K3, Honda Civic ít được sử dụng để chạy dịch vụ, vì giá bán cao. Trên thị trường Việt, kể từ Civic thế hệ thứ 8 cho đến nay, Honda Civic là dòng xe luôn được nhiều khách hàng đánh giá cao ở khả năng vận hành, thiết kế thể thao hấp dẫn, kiểu dáng dễ độ và nâng cấp đáp ứng nhu cầu và cá tính.

