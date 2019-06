Honda Brio ‘tân binh’ phân khúc hạng A chính thức ra mắt tại Việt Nam, giá bán từ 418 triệu đồng

Thứ Ba, ngày 18/06/2019 12:19 PM (GMT+7)

Sáng ngày 18/6, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe hạng A Brio đến với thị trường Việt Nam và nằm trong danh sách cạnh tranh với các đối thủ như: Kia Morning, Hyundai i10 và Vinfast Fadil.

Honda Việt Nam (HVN) đã chính thức giới thiệu Brio hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam với tổng cộng 3 phiên bản. Brio là mẫu xe đầu tiên của Honda Việt Nam gia nhập phân khúc xe hạng A đang rất sôi động tại thị trường Việt. Với phong cách thiết kế thể thao năng động, nội thất tiện nghi, linh hoạt cùng sự thú vị khi cầm lái, Honda Brio hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là những khách hàng mua xe lần đầu.​

​Nhìn chung, mức giá của Brio nhỉnh hơn một chút so với các đối thủ trong phân khúc xe hạng A như: Suzuki Celerio (325 - 359 triệu đồng), Kia Morning (290 - 393 triệu đồng), Hyundai Grand i10 (315 - 415 triệu đồng), Toyota Wigo (345 - 405 triệu đồng), VinFast Fadil (từ 394,9 triệu đồng). Đại diện HVN cho biết, Brio không cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc, mà làm da dạng dòng sản phẩm của và tăng sự lựa chọn cho người mua xe thương hiệu Honda tại thị trường Việt Nam.​

​​Về thiết kế tổng thể, Honda Brio mang phong cách thể thao và năng động hơn các đối thủ khác. Không gian nội thất có phần rộng hơn nhờ vào chiều dài cơ sở cửa xe được tăng thêm 60mm, mang lại không gian ở hàng ghế sau thoải mái hơn. Ngoài ra, khoang hành lý cũng tăng thêm 90 mm và có khả năng chứa được nhiều hành lý hơn cho những chuyến đi xa.

Phần đầu xe được thế kế khá đơn giản nhưng không kém phần kinh tế và thể thao. Cụm đèn chiếu sáng dạng Halogen với dải LED định vị ban ngày được tích hợp ngay bên dưới cho tất cả các phiên bản. Thay đổi thiết kế đuôi xe mới mang lại cảm giác an toàn và mạnh mẽ hơn.

Xe sở hữu những đường gân dập nổi kéo dài liền mạch từ đầu đến đuôi xe, những đường nét cắt gọt mạnh bạo, dứt khoát với phần đuôi và thân xe cứng cáp, vững chãi. Trên phiên Bản tiêu chuẩn G xe được trang bị la-zăng 3 chấu hợp kim nhôm 14-inch.​

Đặc biệt, phiên bản RS có thiết kế mạnh mẽ, thể thao hơn với lưới tản nhiệt phía trước màu đen bóng, nẹp thân xe, ốp cản sau, cánh lướt gió. Nội thất màu đen với các điểm nhấn màu cam được thiết kế để mang lại cảm giác năng động. Bản cao cấp RS và RS 2 màu cũng được trang bị la-zăng 15-inch đa chấu.

​Honda Brio được trang bị màn hình giải trí hỗ trợ kết nối đa phương tiện và điện thoại thông minh. Phiên bản G được trang bị đầu 1DIN với tích hợp Bluetooth trong khi phiên bản RS được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 6.2 inch với Apple CarPlay. Phiên bản RS được trang bị chìa khóa thông minh.​

Tất cả 3 phiên bản của Honda Brio đều sử dụng chung một động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4), dung tích 1.2L, SOHC, sử dụng hệ thống điều khiển van biến thiên i-VTEC cho công suất tối đa 88 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 110Nm tại 4.800 vòng/phút. Xe sử dụng loại truyền động cầu trước (FWD) và kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp (CVT). Bằng cách điều chỉnh mở van để phù hợp với tốc độ động cơ, động cơ i-VTEC nhanh nhẹn điều chỉnh cung cấp công suất vượt trội và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp. Brio có mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,9 lít/100 km.​

Chưa hết, trên chiếc Honda Brio còn được trang bị bộ điều khiển G-Design thực hiện kiểm soát phối hợp hộp số vô cấp CVT, van tiết lưu, hệ thống thủy lực, cho phép chuyển số mượt mà, mang lại cho khách hàng cảm giác lái chân thực và niềm vui cầm lái tuyệt vời.

Về trang bị an toàn, Honda Brio được trang bị an toàn tiêu chuẩn với 02 túi khí cho hàng ghế phía trước, tính năng nhắc nhở người lái thắt dây an toàn, dây an toàn ELR, chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), khung xe tương thích va chạm (ACE™), công nghệ G-CON cho phép thân và khung xe sẽ hấp thụ lực tác động khi xảy ra va chạm.​

​Hiện Honda Việt Nam mang đến cho khách hàng khi mua mẫu xe Brio 6 lựa chọn về màu sắc. Đối với phiên bản thường sẽ có màu: Trắng ngà tinh tế, Ghi bạc thời trang, Đỏ đam mê (bản G), đối với bản RS sẽ có những màu chủ đạo như: vàng năng động, đỏ cá tính và cam sành điệu. Và đã có hơn 500 đơn đặt hàng của khách hàng trên cả nước đặt mua mẫu xe Brio này.

Mẫu xe Brio được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia và có giá bàn lần lượt là: 418 triệu đồng cho phiên bản G. Phiên bản cao cấp RS sẽ có giá bán 448 triệu đồng và bản RS 2 màu giá 452 triệu đồng. Và chính thức đến tay khách hàng vào 18/6 tới đây.