Honda Brio hoàn toàn mới ra mắt tại thị trường Việt Nam

Thứ Hai, ngày 27/05/2019 15:00 PM (GMT+7)

Công ty Honda Việt Nam dự kiến ra mắt mẫu Honda Brio hoàn toàn mới lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam trong tháng 6, 2019 với 3 phiên bản: G, RS, RS Two-Tone.

Với giá trị vượt trội: thiết kế thể thao năng động, nội thất tiện nghi, linh hoạt cùng sự thú vị khi cầm lái, Honda Brio tự hào là mẫu xe đứng đầu phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ tại các thị trường: Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia... và liên tục giành được nhiều giải thưởng uy tín trên toàn thế giới: FORWOT Car of the Year 2012; Best City Car of the Year (Carmall.com); Best City Car New Comer (Autocar Award 2013); Best City Hatchback (OTOMOTIF Award 2013)...

Sự thành công của thương hiệu Honda Brio đã góp phần nâng cao doanh số của mẫu xe này tại thị trường Indonesia. Từ tháng 3 năm 2011 đến hết tháng 7 năm 2018, doanh số cộng dồn của Honda Brio tại Indonesia lên đến 230,000 xe, chiếm 58% tổng doanh số Brio trên toàn cầu.

Xoay quanh định hướng phát triển trở thành một mẫu xe dẫn đầu phân khúc, Honda Brio thế hệ thứ 2 hoàn toàn mới tự hào đem đến cho khách hàng những giá trị vượt trên mong đợi cho một mẫu xe cỡ nhỏ. Nổi bật với thiết kế thể thao năng động nhưng không kém phần cao cấp cùng không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi và hài hòa, chiếc xe không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản mà còn giúp chủ sở hữu khẳng định mạnh mẽ phong cách cá nhân.

Bên cạnh đó, khả năng vận hành mạnh mẽ với độ ổn định cao đem lại cảm giác lái thú vị nhưng cũng không kém phần êm ái là điểm cộng xuất sắc, đáp ứng nhu cầu sử dụng của những khách hàng ưa thích những mẫu xe nhỏ gọn với sự ổn định cao và những phút giây ngẫu hứng khi cầm lái. Với những giá trị vượt trội cùng mức giá hấp dẫn, Honda Brio hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là những khách hàng mua xe lần đầu.

Đặc biệt, phiên bản RS và RS Two-Tone (Road Sailing) đại diện cho tinh thần thể thao và không ngừng chinh phục thử thách của Honda, luôn hướng đến sự năng động, phóng khoáng trong sáng tạo nhưng vẫn theo đuổi đỉnh cao của sự hoàn mỹ, tinh tế. Ở hai phiên bản này, các chi tiết trên xe được tinh chỉnh khéo léo, nâng tầm cá tính thể thao của Honda Brio.

Hơn thế nữa, nhân dịp ra mắt, Honda Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại “Đặt xe ngay, nhận quà liền tay” dành cho khách hàng đặt mua Honda Brio. Tham gia chương trình khuyến mại, khách hàng sẽ nhận được 1 phiếu mua hàng trị giá 7.000.000 VNĐ/1 xe, có thể quy đổi thành mua bảo hiểm thân vỏ, mua phụ kiện, sử dụng dịch vụ bảo dưỡng định kỳ hoặc làm dịch vụ.