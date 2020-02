Hệ thống kiểm soát hành trình trên ô tô hỗ trợ gì cho tài xế?

Thứ Năm, ngày 20/02/2020 15:31 PM (GMT+7)

Cruise Control - Hệ thống kiểm soát hành trình hiện nay được trang bị trên hầu hết các mẫu xe ô tô, hệ thống này giúp tài xế thoải mái hơn trong việc lái xe nhờ vào khả năng tự động “đạp ga”.

Cruise Control là gì?

Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) có khả năng giúp ôtô tự động duy trì tốc độ mong muốn (theo thiết lập của người lái) mà không cần phải nhấn chân ga. Khi cần, người lái chỉ việc đạp phanh (hoặc côn) là hệ thống sẽ tự tắt và trả lại quyền điều khiển chân ga. Hệ thống này đặc biệt hữu ích khi lái xe ở tốc độ ổn định vì nó giúp giảm đáng kể sự mệt mỏi của tài xế.

Hệ thống Cruise control hỗ trợ thế nào cho người lái?

Cruise control khi được cài đặt sẽ tự động duy trì tốc độ của xe, lúc này người lái sẽ không cần phải tác động vào bàn đạp ga. Hệ thống kiểm soát hành trình sẽ được kích hoạt và điều khiển thông qua các nút bấm được bố trí trên vô lăng. Khi hệ thống này đang hoạt động, đèn báo Cruise control sẽ được hiển thị trên bảng táp lô đồng hồ.

Đặc biệt, việc hệ thống Cruise control duy trì sự ổn định chân ga tốc độ lưu thông sẽ giúp xe vận hành ổn định, vòng tua máy gần như ở mức lý tưởng giúp giảm đáng kể lượng tiêu hao nhiên liệu của xe.

Cách kích hoạt và điều khiển hệ thống Cruise control

- Kích hoạt: Bật chế độ điều khiển ga tự động bằng cách bấm nút biểu tượng Cruise control On/Off được bố trí trên vô lăng.

- Thiết lập tốc độ: Ngay sau khi kích hoạt, lái xe điều khiển xe vận hành với tốc độ mong muốn (với xe All New Focus cần vận hành trên 30 km/h). Sau đó nhấn nút SET+ hoặc SET- để lưu lại và duy trì tốc độ hiện tại. Lúc này đèn báo ga tự động sẽ sáng. Để thay đổi tốc độ, lái xe ô tô bấm nút SET+ hoặc SET- để tăng hay giảm tốc độ đã chọn.

- Hủy chế độ ga tự động: Để hủy chức năng Cruise control trên xe All New Focus, người lái có thể đạp bàn đạp phanh hoặc nhấn nút CAN (cancel) được bố trên trên vô lăng. Ngay lúc này, đèn báo ga tự động sẽ tắt, chức năng Cruise sẽ tạm hủy nhưng chế độ và tốc độ vừa chọn sẽ được lưu tạm trong bộ nhớ cho đến khi người lái kích hoạt lại hệ thống.

- Kích hoạt lại tốc độ đã chọn: Nhấn nút RES, đèn báo ga tự động sẽ sáng lên và hệ thống sẽ trở về tốc độ mà người lái đã chọn trước đó.

- Tắt chế độ điều khiển ga tự động: Bấm nút biểu tượng Cruise control On/Off được bố trí trên vô lăng một lần nữa, hệ thống sẽ xóa giá trị tốc độ đã chọn trước đó, đèn báo chế độ điều khiển ga tự động sẽ tắt.

Những hiểu lầm về Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise control)

1. Kiểm soát hành trình luôn luôn tiết kiệm nhiên liệu

Cruise Control là kiểm soát tốc độ (ga tự động) chứ không phải kiểm soát nhiên liệu tiêu thụ. Nhiệm vụ của hệ thống này là duy trì tốc độ mà tài xế lựa chọn mà không cần quan tâm tới những yếu tố khác. Vì vậy, khi gặp đường lên dốc cao xe sẽ tăng cường ga để bù lại phần giảm tốc do trọng lực. Điều đó đồng nghĩa với việc, nhiên liệu tiêu tốn sẽ nhiều hơn.

Nếu là tài xế chủ động, có thể lợi dụng quán tính của lần xuống dốc trước để lên dốc sau, tính toán dải tốc độ phù hợp để không phải đạp quá nhiều ga mà xe vẫn đạt được khả năng vận hành mong muốn. Điều này Cruise Control không thể làm.

Tuy vậy, nếu chỉ xét trên đường bằng phẳng, thông thoáng như cao tốc, đi bằng kiểm soát hành trình có khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn. Bởi lẽ, khi đó vòng tua máy sẽ ổn định hơn so với tài xế chủ động chân ga.

2. Tốc độ xe luôn giữ như tốc độ tài xế thiết lập

Điều này chỉ đúng khi đi đường bằng phẳng hoặc lên dốc. Khi đó xe can thiệp bằng ga để giữ tốc độ. Tuy vậy, khi xuống dốc, tốc độ xe sẽ lớn hơn, vì ngoài tốc độ cruise control đang duy trì, còn có thêm quán tính. Ví dụ, xe đang duy trì tốc độ 90km/h, bất ngờ đường dốc xuống, khi đó tốc độ sẽ tăng lên khoảng 5 km/h, tức ngưỡng 95 km/h, nếu dốc dài có thể lên tới 100 km/h. Nhưng lúc này xe không còn bơm ga, chỉ đơn thuần do lực kéo của quán tính.

Hiện nay, nhiều xe ô tô còn có công nghệ kiểm soát hành trình tùy chỉnh (Adaptive Cruise Control). Xe sử dụng radar để quét vùng không gian phía trước giúp duy trì khoảng cách tới xe phía trước bằng cách tự phanh. Ví dụ: khi bạn chạy cruise control 100 km/h, khoảng cách 80 m với xe phía trước. Nếu xe trước đi chậm lại, xe tự động phanh để chạy chậm lại, vẫn duy trì khoảng cách. Sau đó khi xe trước tăng tốc trở lại, xe của bạn cũng sẽ tăng tốc theo. Tất nhiên, tốc độ tối đa không vượt quá mức 100 km/h đã thiết lập.

Ưu và nhược điểm của Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise control)

Ưu điểm: Cruise control sẽ cải thiện sự thoải mái khi lái xe trên các chặng đường dài vì tài xế sẽ không cần phải giữ chân trên bàn đạp ga liên tục. Do vậy, nó cũng giúp người lái không mỏi chân và tập trung vào lái xe hơn. Đồng thời, Cruise Control được cho sẽ tăng độ tiết kiệm nhiên liệu cho ôtô.

Nhược điểm: Hệ thống Kiểm soát Hành trình sẽ không hữu ích trong điều kiện các phương tiện giao thông đông đúc và phức tạp với các dải tốc độ liên tục thay đổi, cũng không có khả năng nhận diện mặt đường nên có thể khiến xe bị trượt khi lao vào khu vực có nước hoặc băng tuyết.

Nguồn: http://danviet.vn/xe360/he-thong-kiem-soat-hanh-trinh-tren-o-to-ho-tro-gi-cho-tai-xe-1060613.htm...Nguồn: http://danviet.vn/xe360/he-thong-kiem-soat-hanh-trinh-tren-o-to-ho-tro-gi-cho-tai-xe-1060613.html