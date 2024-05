Hãng xe BYD bị dừng các dự án phân phối xe tại Việt Nam

Với những kế hoạch rầm rộ tuy nhiên New Energy Holdings vừa bất ngờ có văn bản thông báo về việc dừng toàn bộ các dự án phân phối ô tô Trung Quốc BYD. Theo đó trong văn bản cũng nói rõ lý do New Energy Holdings dừng toàn bộ các dự án phân phối ô tô Trung Quốc BYD đến từ việc thay đổi trong chiến lược kinh doanh của công ty và không còn phù hợp với kế hoạch đầu tư hệ thống đại lý phân phối thương hiệu ô tô BYD đến từ Trung Quốc.

Văn bản của New Energy Holdings gửi BYD Việt Nam cũng nêu "Với việc tập trung cho chiến lược kinh doanh mới, chúng tôi nhận thấy việc dàn trải nguồn lực sẽ khó đáp ứng được các mục tiêu để đảm bảo dự án phân phối BYD của NEH thành công".

Với các dự án hiện đã và đang triển khai, New Energy Holdings cũng sẵn sàng thảo luận về khả năng chuyển nhượng nếu các đơn vị khác có nhu cầu kinh doanh, phân phối xe BYD. Động thái này khiến không ít người bất ngờ.

Trước đó, đơn vị này vẫn thông báo tuyển dụng nhân sự cho các đại lý BYD tại thị trường Việt Nam. Một số thông tin còn cho biết các đại lý sẽ đồng loạt khai trương ngay trong tháng 6/2024 với 3 mẫu xe điện đầu tiên mở bán gồm BYD Atto 3, BYD Dolphin và BYD Seal.

New Energy Holdings là một đơn vị sở hữu của Tasco Auto, đây cũng là một trong những nhà phân phối ô tô lớn nhất tại Việt Nam. Đơn vị này đang sở hữu đến 86 đại lý và showroom trên toàn quốc và phân phối hàng loạt thương hiệu ô tô khác như: Ford, Mitsubishi, Toyota và Volvo.

Trong thời gian vừa qua, Tập đoàn BYD của Trung Quốc đang gặp thách thức lớn với vị trí thương hiệu xe điện số 1 thế giới, không những về vấn đề thị trường sụt giảm mà còn cả vấn đề chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp tới "số phận" chục nghìn xe nằm tồn kho tại thị trường ở châu Âu.

Thông tin từ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ, các mẫu xe BYD đang gặp trục trặc lớn để thông quan tại các thị trường quốc tế khi phát sinh hàng loạt vấn đề về chất lượng trong quá trình vận chuyển. Xe cập cảng Nhật Bản bị trầy xước, tới thị trường châu Âu với nấm mốc…

BYD cho rằng đây là các trường hợp phổ biến trong việc vận chuyển cũng như việc xe nằm một chỗ trong thời gian dài, tuy nhiên nhiều thông tin cho rằng BYD đã không tích cực trong việc đưa ra những hành động xử lý tốt vấn đề này.

Và trên hết, theo WSJ cho biết, dù những giải thích của BYD có phù hợp hay không thì việc một số lượng lớn xe nằm ở cảng sẽ là vấn đề lớn với thương hiệu ô tô Trung Quốc – không chỉ làm đội chi phí mà xa hơn, là trở thành lỗi mốt, không còn thu hút người tiêu dùng và quan trọng hơn là không đủ điều kiện để được cấp phép bán ra thị trường (châu Âu). WSJ cho biết: chỉ riêng tại châu Âu đã có khoảng 10.000 xe BYD còn nằm trong các kho hàng, dù dự định bán ra từ cuối năm ngoái.

Tại các thị trường khác, nơi BYD đang được bán ra cũng có những phản hồi không mấy tích cực, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của thương hiệu: Các mẫu xe điện của BYD tại Israel (Seal, Atto 3, Dolphin…) có dấu hiệu cong vênh ở các chi tiết nhựa dù mới sử dụng. Ở Thái Lan, những phàn nàn về tình trạng bong tróc sơn, nhựa ngày càng trở nên phổ biến, thậm chí đã ghi nhận trường hợp BYD bị cháy khi đang sạc tại trạm sạc (một chiếc Atto 3, vào 5/9/2023).

Hiện tại trong khu vực ASEAN, BYD đã có mặt tại hầu hết các thị trường chính như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines…, không những vậy thương hiệu này còn có nhà máy tại Thái Lan đang hoạt động và một nhà máy vừa được lựa chọn vào tháng 2/2024 tại Indonesia.

Tuy nhiên rõ ràng đây là những thông tin khiến người tiêu dùng rất quan tâm khi mà vấn đề này không phải là mới, ngay tại Trung Quốc, tháng 6/2023 vừa qua, BYD bị chính người đồng hương Great Wall Motor (GWM) tố cáo các mẫu xe Hybrid sạc ngoài (PHEV) của BYD gồm Qin Plus và Song Plus đã vượt quá mức tiêu chuẩn khí thải cho phép trong điều kiện sử dụng xăng.

Hiện tại các câu chuyện về chất lượng, nhu cầu thị trường và áp lực của việc là thương hiệu xe điện số 1 thế giới (về doanh số) đang là những vấn đề mà BYD đang phải đối mặt. Thông tin liên quan đến mẫu ô tô của BYD và đặc biệt là các dòng xe điện đang rất được người tiêu dùng Việt Nam quan tâm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]