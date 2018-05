Đối thủ của Toyota Camry: Nissan Altima có thêm phiên bản đặc biệt ''Edition ONE''

Thứ Bảy, ngày 26/05/2018 06:00 AM (GMT+7)

Nissan Altima Edition ONE là một phiên bản đặc biệt với một số thay đổi nhỏ nằm ở ngoại thất so với các phiên bản Altima còn lại.

Nissan Altima thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới đã được ra mắt tại vào tháng 4/2018 vừa qua. Mới đây, Nissan đã giới thiệu phiên bản đặc biệt - Edition ONE cho Altima được phát triển từ phiên bản Altima Platinum VC-Turbo. Về ngoại thất, Nissan Altima 2019 Edition ONE được trang bị cánh lướt gió phía sau, bánh xe hợp kim nhôm có kích thước 19 inch với thiết kế mới sơn màu xám đen, logo ''Edition ONE'' bên dưới cửa trước. Nissan cung cấp các màu sơn ngoại thất cho khách hàng lựa chọn bao gồm: Đỏ (Scarlet Ember), Trắng (Pearl White) và Đen (Super Black).

Về động cơ, Nissan Altima Edition ONE chỉ được phát triển trên phiên bản Platinum VC-Turbo sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.0L tăng áp công nghệ VC-Turbo (thay đổi tỉ số nén liên tục 8:1 và 14:1 được Nissan sử dụng lần đầu trên chiếc Infiniti QX50), động cơ cho công suất tối đa 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 370Nm. Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp - CVT.

Về nội thất và trang bị, xe được trang bị ghế bọc da, cửa sổ trời, thảm sàn logo Edition ONE, hệ thống âm thanh cao cấp Bose®, công nghệ hỗ trợ lái bán tự động ProPilot Assist. Ngoài ra, người mua có quyền truy cập vào hệ thống Nissan ConciergeSM - Đây là một dịch vụ trợ giúp đặt biệt cho phép người sử dụng truy cập trực tiếp 24/7 để đặt chỗ ăn tối, mua vé sự kiện v.v.. qua đồng hồ thông minh hoặc ứng dụng loa thông minh. Dịch vụ này miễn phí trong 3 năm đầu dành cho những khách hàng mua Altima phiên bản Edition ONE.

Các khách hàng tại Mỹ có thể đặt hàng Altima phiên bản Edition ONE bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 với các lựa chọn quà tặng bao gồm: Loa Amazon Echo/ Echo Dot, loa Bose® Soundlink Revolve hoặc tai nghe Apple AirPod không dây, đồng hồ Apple Series 3. Nissan Altima thế hệ mới sẽ có mặt tại khắp đại lý của Nissan tại Mỹ và được bán ra bắt đầu từ mùa thu năm nay.