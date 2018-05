Bất ngờ, MPV Mitsubishi Xpander 7 chỗ mới xuất hiện tại Việt Nam

Thứ Bảy, ngày 26/05/2018 09:00 AM (GMT+7)

Mitsubishi Sự kiện:

Mẫu MPV 07 chỗ Mitsubishi Xpander 2018 đã xuất hiện Việt Nam với logo và tên xe đã bị che kín. Liệu rằng trong thời gian tới, Mitsubishi Việt Nam sẽ giới thiệu mẫu MPV này tại thị trường Việt.

Mitsubishi Xpander tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Đỉnh

Mitsubishi Xpander 2018 là mẫu xe MPV đa dụng với 07 chỗ ngồi, hãng xe Nhật Bản đã trang bị cho Xpander động cơ xăng 04 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 1.5L, công nghệ MIVEC, hút khí tự nhiên cho công suất 103 mã lực và mô men xoắn đạt 141Nm, xe có hai phiên bản hộp số là tự động 4 cấp và số sàn 5 cấp, sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Tại thị trường Indonesia, Mitsubishi Xpander có tổng cộng 6 phiên bản, trong đó 3 phiên bản sử dụng hộp số tự động và 3 phiên bản còn lại sử dụng số sàn. Các phiên bản bao gồm: GLX M/T, GLS M/T, Exceed M/T, Exceed A/T, Sporty A/T và Ultimate A/T. Xe có kích thước DxRxC lần lượt là: 4.475 x 1.750 x 1.695 (mm), sử dụng bộ khung gầm liền khối (unibody).

Trong đó, ở phiên bản GLX M/T tiêu chuẩn xe được trang bị mâm 15 inch, các trang bị tiện nghi cơ bản như hệ thống âm thanh 2 loa, ghế vải, cửa sổ chỉnh điện, khóa cửa trung tâm, đồng hồ hiển thị đa thông tin. Trang bị an toàn gồm 2 túi khí, hệ thống phanh ABS + EBD, ghế trẻ em ISO-Fix, đèn báo phanh khẩn cấp, khóa cửa chống trộm. Phiên bản GLS cao cấp hơn có nhiều tiện nghi như với mâm đúc 15 inch, đèn sương mù, dàn lạnh cho hàng ghế sau, chìa khóa điều khiển từ xa, hệ thống âm thanh 2-Din Audio với 4 loa, đèn Welcome Light và Coming Home Light...

Về trang bị an toàn chủ động, Xpander được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cân bằng điện tử. Tại thị trường Indonesia, Mitsubishi Xpander là đối thủ của: Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Suzuki Ertiga và Honda Mobilio.

Tại Việt Nam, nếu đem so Mitsubishi Xpander với Toyota Innova thì Xpander sẽ khiêm tốn hơn về mặt kích thước và công suất động cơ (Innova 2.0; DxRxC: 4.735 x 1.830 x 1.795mm; công suất ~136 mã lực). Suzuki Ertiga và Kia Rondo sẽ là hai mẫu cùng ''hạng cân'' với Xpander nếu nó được bán ra tại thị trường Việt Nam. Rất có thể, Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ bổ sung Xpander trong danh mục sản phẩm của hãng tại thị trường Việt.