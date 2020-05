Giá xe i10 lăn bánh và niêm yết mới nhất tháng 5/2020

Thứ Tư, ngày 13/05/2020 19:00 PM (GMT+7)

Mẫu xe Hyundai Grand I10 khá nổi tiếng tại Việt nam với kích thước nhỏ gọn. Giá xe i10 hợp lý giúp mẫu xe này của Hyundai giữ top 1 phân khúc hạng A.

Hyundai Grand i10 ra mắt thế hệ đầu tiên vào năm 2007 và thế hệ thứ 2 ra mắt năm 2013 và đến cuối năm 2019, i10 thế hệ thứ 3 phiên bản 2020 đã được ra mắt với nhiều nâng cấp nổi bật về ngoại thất, nội thất, trang bị các tính năng an toàn hiện đại. Dưới đây là thông tin chi tiết về giá xe i10 đầy đủ các phiên bản của Hyundai được cập nhật mới nhất tháng 5/2020.

1. Giá xe Hyundai Grand i10 MT 1.0

Mẫu xe Hyundai Grand I10 khá nổi tiếng tại Việt nam với kích thước nhỏ gọn và giá thành rẻ. Đối thủ chính của dòng xe này là Kia Morning, Toyota Wigo, Chevrolet Spark.

Phiên bản Giá niêm yết (Triệu đồng) Giá lăn bánh tạm tính (Triệu đồng) Hà Nội TP.HCM Tỉnh khác Hyundai Grand i10 MT Base - 1.0 315 375.5 369.2 350.2 Hyundai Grand i10 MT - 1.0L 355 420.3 413.2 394.2

Hyundai i10 màu Đỏ (Ảnh minh họa)

Thông số kỹ thuật Hyundai Grand i10 MT 1.0 D x R x C (mm) 3.765 mm D x 1.660 mm R x 1.505 mm C Chiều dài cơ sở (mm) 2,425 Khoảng sáng gầm xe (mm) 165 Hệ dẫn động 2WD Dung tích 998cc Động cơ Xăng, Kappa 1.0 Công suất cực đại 66Ps / 5000rpm Mô-men xoắn cực đại 94Nm / 3500 rpm Hộp số 5MT Phanh trước/sau Đĩa/Tang trống Hệ thống treo trước MacPherson Xe có 6 màu sơn Trắng, cam, bạc, đỏ, vàng cát và xanh dương. Mức tiêu hao nhiên liệu 5.8L /100km Lốp xe 165/ 65 R14 Bình xăng 43L Ghế ngồi 5

2. Giá xe Hyundai Grand i10 AT 1.0

Giá xe i10 AT 1.0 đắt hơn khoảng 65 triệu so với bản MT 1.0 thiếu. Các thông số kỹ thuật cơ bản giống nhau chỉ khác về hộp số sử dụng 4AT thay vì 5MT. Mức tiêu thụ nhiên liệu tăng lên từ 5.8l/100 km thành 6.3l/100KM.

Phiên bản Giá niêm yết (Triệu đồng) Giá lăn bánh tạm tính (Triệu đồng) Hà Nội TP. HCM Tỉnh khác Hyundai Grand i10 AT 1.0 380 448.3 440.7 421.7

Hyundai i10 màu Cát vàng (Ảnh minh họa)

Thông số kỹ thuật Hyundai Grand i10 AT 1.0 D x R x C (mm) 3.765 mm D x 1.660 mm R x 1.505 mm C Chiều dài cơ sở (mm) 2,425 Khoảng sáng gầm xe (mm) 165 Hệ dẫn động 2WD Dung tích 998cc Động cơ Xăng, Kappa 1.0 Công suất cực đại 66Ps / 5000rpm Mô-men xoắn cực đại 94Nm / 3500 rpm Hộp số 4AT Phanh trước/sau Đĩa/Tang trống Hệ thống treo trước MacPherson Xe có 6 màu sơn Trắng, cam, bạc, đỏ, vàng cát và xanh dương. Mức tiêu hao nhiên liệu 6.3L /100km Lốp xe 165/ 65 R14 Bình xăng 43L Ghế ngồi 5

3. Giá xe Hyundai Grand i10 MT 1.2

Giá xe i10 MT 1.2 giá tương đương với bản AT 1.0. Các thông số kỹ thuật có sự thay đổi đáng kể ở phần động cơ. Dung tích tăng từ 998cc lên 1248cc, Công suất cực đại tăng lên 87Ps / 6000 rpm, Mô-men xoắn cực đại từ 94Nm / 3500 rpm lên 120Nm / 4000rpm. Động cơ đã mạnh hơn nhiều so với bản 1.0.

Phiên bản Giá niêm yết (Triệu đồng) Giá lăn bánh tạm tính (Triệu đồng) Hà Nội TP. HCM Tỉnh khác Hyundai Grand i10 MT 1.2L 380 448.3 440.7 421.7 Hyundai Grand i10 Sedan MT Base - 1.2L 350 417.7 407.7 388.7

Hyundai i10 màu xanh dương (Ảnh minh họa)

Thông số kỹ thuật Hyundai Grand i10 MT 1.2 D x R x C (mm) 3.765 mm D x 1.660 mm R x 1.505 mm C Chiều dài cơ sở (mm) 2,425 Khoảng sáng gầm xe (mm) 165 Hệ dẫn động 2WD Dung tích 1248cc Động cơ Xăng, Kappa 1.2 Công suất cực đại 87Ps / 6000 rpm Mô-men xoắn cực đại 120Nm / 4000rpm Hộp số 5MT Phanh trước/sau Đĩa/Tang trống Hệ thống treo trước MacPherson Xe có 6 màu sơn Trắng, cam, bạc, đỏ, vàng cát và xanh dương. Mức tiêu hao nhiên liệu 6.3L /100km Lốp xe 165/ 65 R14 Bình xăng 43L Ghế ngồi 5

4. Giá xe Hyundai Grand i10 AT 1.2

Giá xe i10 AT 1.2 giá đắt hơn bản thiếu MT 1.0 khoảng 100 triệu. Các thông số kỹ thuật có sự thay đổi đáng kể ở phần động cơ so với bản AT 1.0. Dung tích tăng từ 998cc lên 1248cc, Công suất cực đại tăng lên 87Ps / 6000 rpm, Mô-men xoắn cực đại từ 94Nm / 3500 rpm lên 120Nm / 4000rpm. Động cơ đã mạnh hơn nhiều so với bản 1.0.

Phiên bản Giá niêm yết (Triệu đồng) Giá lăn bánh tạm tính (Triệu đồng) Hà Nội TP. HCM Tỉnh khác Hyundai Grand i10 AT - 1.2L 405 476 468 449 Hyundai Grand i10 Sedan AT - 1.2L 415 488 480 460

Hyundai i10 màu xanh trắng (Ảnh minh họa)

Thông số kỹ thuật Hyundai Grand i10 AT 1.2 D x R x C (mm) 3.765 mm D x 1.660 mm R x 1.505 mm C Chiều dài cơ sở (mm) 2,425 Khoảng sáng gầm xe (mm) 165 Hệ dẫn động 2WD Dung tích 1248cc Động cơ Xăng, Kappa 1.2 Công suất cực đại 87Ps / 6000 rpm Mô-men xoắn cực đại 120Nm / 4000rpm Hộp số 4AT Phanh trước/sau Đĩa/Tang trống Hệ thống treo trước MacPherson Xe có 6 màu sơn Trắng, cam, bạc, đỏ, vàng cát và xanh dương. Mức tiêu hao nhiên liệu 6.3L /100km Lốp xe 165/ 65 R14 Bình xăng 43L Ghế ngồi 5

Nguồn: http://danviet.vn/gia-xe-i10-lan-banh-va-niem-yet-moi-nhat-thang-5-2020-502020135185917443.htm