Giá xe Camry niêm yết, lăn bánh và đánh giá nhanh

Thứ Hai, ngày 18/04/2022 12:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Giá xe Camry 2022 tăng nhẹ so với phiên bản cũ, nhưng với những nâng cấp về động cơ, hộp số, các công nghệ hiện đại nên vẫn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết bảng giá xe Toyota các phiên bản.

Một thời gian dài ở Việt Nam, Toyota Camry được xem là biểu tượng cho sự giàu sang, quyền thế. Không chỉ được được các doanh nhân lựa chọn mà các cơ quan nhà nước cũng lựa chọn chiếc Camry làm phương tiện di chuyển. Do Camry có thiết kế sang trọng, vận hành mượt mà, ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và độ bền cao.

Toyota Camry 2022 được nâng cấp cả về ngoại hình lẫn động cơ

Toyota Camry 2022 đã được nâng cấp cả về ngoại hình, các trang bị hiện đại, động cơ mạnh mẽ và phiên bản động cơ Hybrid. Chính vì thế nên khi so sánh với phiên bản cũ, giá xe Camry nhích nhẹ từ 21 triệu đồng.

Bảng giá xe Camry cập nhật tháng 4/2022

Toyota Camry 2022 là mẫu xe sedan hạng D 5 chỗ của Toyota. Ở phiên bản facelift 2.5Q, chiếc Camry được trang bị động cơ xăng Hybrid 2.5L. Đưa giá xe Camry gần chạm mức 1,5 tỷ đồng. Giá xe Camry niêm yết từ 1.050.000.000 đồng. Màu trắng ngọc trai cao hơn các màu khác 8 triệu đồng ở tất cả các phiên bản.

* Lưu ý: đây là giá xe Camry niêm yết, chỉ mang tính chất tham khảo, đã bảo gồm VAT, chưa bao gồm các khoản thuế phí phải nộp khi đăng ký biển số.

Phiên bản Màu sắc Động cơ & Hộp số Giá xe niêm yết (đồng) Giá xe Camry 2.0G Đỏ, Đen, Xanh đen Xăng 2.0L - CVT 1.050.000.000 Trắng ngọc trai 1.058.000.000 Giá xe Camry 2.0Q Đỏ, Đen, Xanh đen 1.167.000.000 Trắng ngọc trai 1.175.000.000 Giá xe Camry 2.5Q Đỏ, Đen, Xanh đen Xăng 2.5L - 8AT 1.349.000.000 Trắng ngọc trai 1.357.000.000 Giá xe Camry 2.5HV (Hybrid) Đỏ, Đen, Xanh đen Xăng 2.5L & Động cơ điện 1.441.000.000 Trắng ngọc trai 1.449.000.000

Giá xe Camry 2022 lăn bánh

Giá xe Camry 2022 lăn bánh là giá niêm yết + các khoản thuế phí phải nộp khi đăng ký biển số.

- Lệ phí trước bạ (thuế trước bạ) áp dụng cho Hà Nội là 12% giá trị xe, TP.HCM và các tỉnh khác là 10% giá trị xe.

- Phí đăng kiểm đối với xe không đăng ký kinh doanh dịch vụ là 340.000 đồng

- Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc là 480.700 đồng đối với xe 4 - 5 chỗ không đăng ký kinh doanh.

- Phí đường bộ là 1.560.000 đồng/1 năm.

- Phí đăng ký biển số ở Hà Nội, TP.HCM là 20.000.000 đồng, tại các tỉnh khác là 1 triệu đồng.

- Phí bảo hiểm vật chất là 1.65% giá trị xe dựa trên giấy giờ mua bán.

Bảng giá xe Camry lăn bánh

* Lưu ý: giá xe Camry lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, đã bảo gồm VAT, các khoản thuế phí phải nộp khi đăng ký biển số.

Phiên bản Màu sắc Giá xe niêm yết (đồng) Giá lăn bánh tại Hà Nội (đồng) Giá lăn bánh tại TP.HCM (đồng) Giá xe Camry 2.0G CVT Đỏ, Đen, Xanh đen 1.050.000.000 1.135.380.700 1.124.870.700 Trắng ngọc trai 1.058.000.000 1.143.860.700 1.133.270.700 Giá xe Camry 2.0Q CVT Đỏ, Đen, Xanh đen 1.167.000.000 1.259.400.700 1.247.720.700 Trắng ngọc trai 1.175.000.000 1.267.880.700 1.256.120.700 Giá xe Camry 2.5Q 8AT Đỏ, Đen, Xanh đen 1.349.000.000 1.452.320.700 1.438.820.700 Trắng ngọc trai 1.357.000.000 1.460.800.700 1.447.220.700 Giá xe Camry 2.5HV (Hybrid) Đỏ, Đen, Xanh đen 1.441.000.000 1.549.840.700 1.535.420.700 Trắng ngọc trai 1.449.000.000 1.558.320.700 1.543.820.700

Điểm khác biệt giữa Camry 2022 và Camry 2021

So với phiên bản cũ, Camry 2022 có 15 điểm thay đổi. Đáng chú ý nhất là gói nâng cấp hệ thống an toàn Toyota Safety Sense 2.0 (TSS2). Gói nâng cấp hệ thống an toàn TSS2 bao gồm các tính năng sau: đèn pha tự động thích ứng điều chỉnh độ cao phù hợp, phanh tự động phía trước, cảnh báo lệch làn đường, hệ thống duy trì làn đường đang di chuyển, cảnh báo mất tập trung, ga tự động, cảnh báo tiền va chạm, hệ thống Airbag 9 túi khí và Cruise Control.

Camry 2022 có thiết kế thể thao hơn, với lưới tản nhiệt lớn hơn

Về ngoại hình, Camry 2022 có thiết kế thể thao hơn, với lưới tản nhiệt lớn hơn, hai bên viền lưới tản nhiệt được mạ chrome bóng sang trọng hơn. Lazang đa chấu phay xước kích thước 18 inch với 2 tông màu đen trắng sang trọng hơn. Cụm đèn hậu được tinh chỉnh tinh tế hơn, thanh nẹp cốp mạ chrome bóng nối liền 2 bên đèn hậu tạo cảm giác liền mạch hơn.

Về nội thất, Camry 2022 không có thay đổi nhiều so với phiên bản cũ. Tuy nhiên, phiên bản 2022 có thay đổi khá phù hợp với nhu cầu của người dùng: màn hình giải trí trung tâm từ 8 inch nâng cấp thành 9 inch với thiết kế nổi thay vì chìm vào taplo như bản cũ. Màn hình giải trí trung tâm được tích hợp các chuẩn kết nối thông minh như bluetooth, AUX, Apple CarPlay, Android Auto.

So sánh giá xe Camry với đối thủ cùng phân khúc

Camry 2022 nằm trong phân khúc sedan hạng D cùng với Honda Accord, Mazda 6, Kia Optima và Vinfast Lux A2.0. Tuy nhiên, giá xe Camry 2022 lại cao hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Honda Accord ở Việt nam chỉ phân phối duy nhất 1 phiên bản có giá là 1.319.000.000 đồng, thấp hơn phiên bản cao cấp 2.5Q và phiên bản động cơ Hybrid 2.5HV lần lượt là 30 triệu và 122 triệu đồng.

Honda Accord có giá thấp hơn giá xe Camry 2022

Mazda 6 có 3 phiên bản 2.0L, 2.0L Premium và 2.5L Premium với giá niêm yết lần lượt là 819 triệu, 899 triệu và 1.019 triệu đồng. So với bản thấp nhất Camry 2.0G CVT thì chiếc mazda 6 bản cao nhất vẫn thấp hơn tới 30 triệu đồng.

Phiên bản cao cấp nhất của Mazda 6 vẫn thấp hơn 30 triệu so với Camry 2022 bản thấp nhất

Kia Optima được lắp ráp và phân phối bởi Thaco Kia với 2 phiên bản Luxury và Premium có giá niêm yết lần lượt là 789 triệu và 969 triệu. So với giá niêm yết của 4 phiên bản Camry 2022 thấp hơn rất nhiều.

So với Camry 2022, giá xe Optima thấp hơn rất nhiều, lần lượt là 789 triệu và 969 triệu

Giá niêm yết 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Nâng cao và Cao cấp của Vinfast Lux A2.0 lần lượt là 1,12 tỷ, 1,20 tỷ và 1,36 tỷ đồng. Thấp hơn so với giá xe Camry 2022.

Giá xe Vinfast Lux A2.0 lần lượt là 1,12 tỷ, 1,20 tỷ và 1,36 tỷ đồng vẫn thấp hơn khi so sánh với Camry 2022

Tổng thể, giá Camry 2022 cao hơn rất nhiều so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Tuy nhiên không vì lý do đó mà xe Camry 2022 giảm đi sự quan tâm của người dùng.

Đánh giá xe Camry 2022

So với phiên bản cũ, Camry 2022 được nâng cấp rất nhiều cả về ngoại hình và trang bị. Khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc, giá xe Camry 2022 cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Vậy tại sao Camry 2022 được săn đón như vậy? Cùng chúng tôi đánh giá xe Camry 2022 trong phần sau đây nhé.

1. Đánh giá xe Camry 2022 về ngoại hình

Camry 2022 được đánh giá là có kích thước lớn nhất trong phân khúc xe sedan hạng D với kích thước 4.885 x 1.840 x 1.445 mm, khoảng sáng gầm xe là 140mm cùng chiều dài trục cơ sở 2.825 mm.

Camry 2022 có kích thước lớn nhất trong phân khúc xe sedan hạng D

Xe Camry 2022 được thiết kế theo nền tảng TNGA mới của Toyota giúp mang đến trải nghiệm lái tốt nhất cho người dùng. Với hệ thống treo Macpherson phía trước và hệ thống treo độc lập phía sau cùng xương đòn kép. Giúp xe có khả năng bám đường và di chuyển ở địa hình xóc tốt hơn. Phần trọng tâm và đầu xe được hạ thấp hơn cùng kính lái sát vào cột A. Giúp giảm điểm mù, tăng khả năng quan sát của người điều khiển.

Phần đầu xe được hạ thấp, cứng cáp, bề thế hơn của xe Camry 2022

Đầu xe được hạ thấp hơn với những nâng cấp đáng tiền: lưới tản nhiệt rộng hơn với các thanh ngang tạo cảm giác cứng cáp, bề thế; cụm đèn pha phía trước sử dụng công nghệ có thiết kế vuốt về phía sau với các tính năng tự động bật/tắt, chế độ chèn dẫn đường và tự động thay đổi góc chiếu khi ôm cua.

Đuôi xe ấn tượng với cụm đèn hậu LED được kết nối bằng nẹp cốp mạ Chrome bóng

Cụm đèn hậu ấn tượng với công nghệ LED hai bên được kết nối bằng nẹp cốp mạ Chrome bóng giúp tạo cảm giác liền mạch, hài hoà hơn cho phần đuôi xe. Bên cạnh đó, đuôi xe vẫn được trang bị các tính năng như: cốp mở điện, camera lùi, cảm biến lùi.

Gương xe Camry 2022 được đưa xuống cánh cửa và tích hợp đèn xinhan

Gương xe Camry 2022 được đưa xuống cánh cửa thay vì trên cột A như phiên bản cũ. Kết hợp cùng kính lái khoét sát vào cột A giúp người điều khiển quan sát tốt hơn trong quá trình di chuyển. Camry 2022 sở hữu cặp gương chỉnh/gập điện tích hợp đèn tín hiệu xi nhan cùng tính năng chống bám nước.

Với rất nhiều chi tiết mạ Chrome bóng như nẹp cốp, tay nắm cửa, viền hốc gió phía trước giúp tổng thể ngoại hình Camry 2022 nhìn sang trọng hơn.

2. Đánh giá xe Camry 2022 về nội thất

Tổng thể kích thước xe lớn hơn nên khoang nội thất của xe cũng rộng rãi hơn. Ở phiên bản 2022, Toyota Camry được trau chuốt tỉ mỉ hơn trong các chi tiết nội thất, với sự kết hợp giữa kim loại, da và gỗ giúp khoang nội thất nhìn sang trọng hơn.

Khoang nội thất sang trọng với sự kết hợp giữa kim loại, da và gỗ

Vô lăng Camry 2022 là loại vô lăng 3 chấu tích hợp đa chức năng giúp người điều khiển có trải nghiệm lái tốt nhất. Đồng hồ kỹ thuật sau vô lăng có thiết kế Optitron với cụm đồng hồ hai bên và màn hình hiển thị thông tin ở giữa. Kết hợp cùng tính năng hiển thị thông tin hành trình trên kính lái HUD. Giúp người điều khiển dễ dàng quan sát và làm chủ hành trình của xe.

Đồng hồ kỹ thuật sau vô lăng có thiết kế Optitron

Màn hình giải trí trung tâm của xe có thiết kế nổi với kích thước 7 inch trên bản 2.0 và 8 inch trên bản 2.5. Được tích hợp nhiều tính năng giải trí, camera lùi, bản đồ cùng các chuẩn kết nối tốt nhất hiện nay.

Màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn được tích hợp đa chức năng

Bên cạnh đó, khu vực cần số và các nút chức năng: phanh điện tử, Auto hold, chuyển chế độ lái được ốp gỗ sang trọng hơn, tích hợp thêm 2 khay đựng cốc tiện lợi. Phần tựa tay ghế lái được làm lớn hơn và vẫn tích hợp hộc chứa đồ.

Khu vực cần số và các nút chức năng được ốp gỗ sang trọng hơn

Ghế lái của Camry 2022 có thể chỉnh điện cùng tính năng ghi nhớ 2 vị trí. Giúp người lái cảm thấy thoải mái nhất trong suốt hành trình. Toàn bộ hệ thống ghế được bọc da cao cấp với thiết kế lõm, ôm lưng, đệm hông dày.

Hàng ghế sau sang trọng và đẳng cấp, khác biệt hoàn toàn với các sản phẩm khác cùng phân khúc

Hàng ghế sau khẳng định đẳng cấp của chiếc Camry với những mẫu xe khác cùng phân khúc. Phần tựa tay giữa hàng ghế sau được tích hợp màn hình cảm ứng điều chỉnh các chức năng của hàng ghế sau như chế độ ngả của ghế, điều hoà, hệ thống âm thanh và rèm cửa chống nắng hai bên và phía sau.

Tựa tay hàng ghế sau có màn hình cảm ứng điều chỉnh các chức năng của ghế

3. Đánh giá động cơ xe Camry

Toyota Camry 2.0G 2022 sử dụng động cơ 6AR-FSE kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp, hệ thống dẫn động 2 bánh cầu trước. Giúp sản sinh công suất tối đa 165 mã lực ở tốc độ vòng tua máy 6.500 vòng/phút, momen xoắn cực đại đạt 199 Nm ở tốc độ vòng tua 4.600 vòng/phút.

Trong khi đó, phiên bản Camry 2.5Q sử dụng động cơ 2AR-FE, hộp số tự động 6 cấp, hệ thống dẫn động cầu trước giúp xe đạt công suất 181 mã lực ở vòng tua 6.000 vòng/phút, momen xoắn cực đại 235 Nm ở vòng tua 4.100 vòng/phút.

Khoang động cơ của xe Toyota Camry 2022

Hệ thống động cơ của Camry phiên bản 2022 được đánh giá khá cao. Do công suất tối đa đạt được cao hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Ví dụ, công suất tối đa chiếc Honda Accord chỉ đạt 175 mã lực, thấp hơn 181 mã lực ở phiên bản 2.5Q.

Camry 2.5Q có phiên bản động cơ Hybrid (Camry 2.5HV) tiết kiệm nhiên liệu

Bên cạnh đó, Camry 2.5Q còn có phiên bản động cơ Hybrid (Camry 2.5HV) giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên trong cùng phân khúc được trang bị động cơ Hybrid.

4. Hệ thống an toàn trên Camry 2022

Phiên bản Camry 2022 được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn hiện đại nhất: Hệ thống phanh ABS-BA-EBD, hệ thống cân bằng điện tử DSC, hệ thống kiểm soát lực kéo TSC, tính năng khởi hành ngang dốc với phanh tự động, tính năng kiểm soát điểm mù, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến lùi và camera lùi, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cùng Airbag 7 túi khí.

Có thể nói, Toyota gần như đã trang bị những hệ thống an toàn tốt nhất cho chiếc Camry phiên bản 2022.

Trên đây là bảng giá xe Camry, giá xe lăn bánh và đánh giá chi tiết chiếc Camry phiên bản 2022. Hy vọng với những thông tin trong bài viết này có thể giúp quý bạn đọc lựa chọn được chiếc xe phù hợp nhất.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-xe-camry-niem-yet-lan-banh-va-danh-gia-nhanh-502022184115917738.htmNguồn: http://danviet.vn/gia-xe-camry-niem-yet-lan-banh-va-danh-gia-nhanh-502022184115917738.htm