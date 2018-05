BMW ra mắt M3 CS sản xuất giới hạn chỉ 1.200 chiếc

Thứ Ba, ngày 22/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Xe BMW Sự kiện:

BMW ra mắt M3 CS ​để thỏa lòng người hâm mộ mê sedan hiệu năng cao

Như để thỏa lòng người hâm mộ, hãng xe Đức vừa công bố thêm bộ ảnh mới đầy hấp dẫn về mẫu BMW M3 CS trên đường đua và con đường Maisach, Bavaria, Đức.

BMW M3 CS chính là một phiên bản vừa mạnh mẽ vừa thể thao dành cho những ai cho rằng BMW M3 là chưa đủ với họ. Về động cơ, xe được trang bị động cơ 06 xy-lanh thẳng hàng (I6) dung tích 3.0 lít sử dụng tăng áp (turbocharged). Động cơ cho công suất tối đa 453 mã lực và mô men xoắn cực đại 443 lb-ft (600 Nm), sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số ly hợp kép M DCT 7 cấp (Double Clutch Transmission) kết hợp với hệ thống điều khiển Drivelogic của BMW.

So với M3 sedan tiêu chuẩn, M3 CS có mức công suất tăng 28 mã lực (20 kW) và mô men xoắn tăng 10% (406 lb-ft so với 443 lb-ft). Công suất tăng và trọng lượng nhẹ hơn 49 kg (110-pound) do sử dụng nhiều vật liệu chất dẻo gia cường sợi các bon CFRP (carbon fibre-reinforced plastic). Nhờ đó chiếc sedan BMW M3 CS tăng tốc từ 0 - 96 km/h chỉ trong 3,7 giây và tốc độ tối đa được giới hạn điện tử là 280 km/h.

Xe còn được trang bị hệ thống treo Adaptive M, hệ thống kiểm soát ổn định DSC với chế độ M Dynamic Mode, hệ thống vi sai giới hạn trượt chủ động (Active M Differential)... Trình điều khiển lái có thể chọn giữa các chế độ Comfort, Sport, và Sport +. Hệ thống phanh M, ngoài phanh BMW M tiêu chuẩn các khách hàng có thể lựa chọn phanh gốm carbon (Carbon Ceramic Brakes) với giá cao hơn. BMW cho biết những sửa đổi bổ sung cho phiên bản đặc biệt ấn tượng hơn.

Về ngoại thất, cản trước của BMW M3 CS có thiết kế hầm hố góc cạnh với khe hút gió lớn ở giữa và hai khe hút gió bên cạnh, bộ khuếch tán trước làm bằng sợi các bon, phần đầu xe nổi bật hơn với đèn pha LED và nắp ca-pô với những đường gân táo bạo.

Phía sau, BMW cũng đã trang bị cho M3 CS một hệ thống ống xả thể thao hai nhánh với bốn ống xả đặc biệt với bộ khuếch tán sau thiết kế thể thao và cánh gió đuôi "Gurney Flap". Tổng thể xe được hoàn thiện với màu sơn xám (Orbit Gray Matt) tiêu chuẩn, bộ mâm đa chấu có kích thước 19 inch (265/35R19) cho bánh trước và 20 inch (285/30R20) ở bánh sau lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua M4 trong các cuộc đua xe đua Đức (DTM) và sử dụng lốp Michelin Pilot Super Sport.

Về nội thất, bộ ghế thể thao M nhẹ thiết kế đặc biệt được bọc da với hai tông màu chủ đạo là bạc trắng và đen (Silverstone/ Black) kết hợp với đường chỉ khâu nổi bật. Nội thất còn sử dụng chất liệu vải Alcantara. Vô lăng thể thao ba chấu M cũng được bao bọc vải Alcantara màu xám đen (Anthracite). Logo "CS" cũng hiện diện nhiều nơi trong nội thất như trên nền vải Alcantara ở mặt táp-lô. Hệ thống điều hoà tự động, hệ thống âm thanh vòm hiệu Harman Kardon và hệ thống định vị...

BMW sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho M3 CS đã bắt đầu từ tháng 1/2018 và xe có mặt tại Mỹ vào tháng 05/2018. BMW chỉ sản xuất giới hạn 1.200 chiếc M3 CS và 550 chiếc sẽ sẽ dành riêng cho thị trường Mỹ. Hiện tại, BMW vẫn chưa công bố giá cho M3 CS.