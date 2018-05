Chiêm ngưỡng bán tải Mitsubishi Triton độ phong cách "Fast & Furious"

Thứ Hai, ngày 21/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Mitsubishi Sự kiện:

Phiên bản độ "có một không hai" của Mitsubishi Triton.

Mitsubishi Anh quốc vừa cho ra mắt phiên bản đặc biệt của chiếc bán tải Triton ( L200 là tên gọi tại Anh) để tham gia một sự kiện có tên “Fast and Furious Live” – đây là chương trình được tổ chức với các tiết mục biểu diễn tái hiện các cảnh quay hoành tráng trong series phim đình đám “Fast and Furious”.

Tổng thể thiết kế của Mitsubishi Triton hầu như được giữ nguyên tuy nhiên chiếc xe “độ” đã được gia cố thêm các khung sắt bảo vệ, hệ thống treo cũng được thay thế loại cao hơn, bộ mâm zin được thay thế bởi bộ mâm thép kích thước 15 inch đồng thời lốp zin cũng được thay bằng loại ngoại cỡ.

Phía bên trong nội thất, toàn bộ ghế ngồi nguyên bản đều được thay bằng ghế ngồi thể thao khung carbon của nhãn hiệu Corbeau và dây an toàn 4 điểm được sơn cam nổi bật.

Mitsubishi Triton sử dụng động cơ diesel MIVEC VGT tăng áp, dung tích 2,4 lít, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực tại vòng tua máy 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430 Nm tại vòng tua máy 2.500 vòng/phút. Do đó Mitsubishi Triton phiên bản “hàng thửa” này vẫn sử dụng khối động cơ 2.4L diesel tăng áp tuy nhiên sức mạnh được tăng lên đáng kể nhờ được nâng cấp hệ thống tăng áp của Garrett.

Ống xả và cổ hút gió cũng được thay mới, tất cả lọc gió đều được thay bằng loại hiệu năng cao, chắc chắn chiếc xe sẽ có công suất lớn hơn rất nhiều so với xe nguyên bản tuy nhiên Mitsubishi Anh quốc từ chối tiết lộ thông tin này. Chiếc xe sẽ góp mặt tại các tiết mục mạo hiểm tiếp theo của “Fast and Furious Live” do chính những tay lái chuyên nghiệp thực hiện