Đây là tính năng an toàn bắt buộc phải có ở thị trường Mỹ

Các phương tiện mới tại Mỹ sẽ bắt buộc phải có tính năng phanh khẩn cấp tự động vào cuối thập kỷ này. Cụ thể, chính phủ Mỹ vừa thông báo, các mẫu xe chở khách mới có trọng lượng dưới 4.5 tấn sẽ phải trang bị công nghệ phanh khẩn cấp tự động (AEB) vào năm 2029.

Các xe mới phải có khả năng tự động dừng lại và tránh va chạm với xe phía trước ở tốc độ 100 km/h cả ngày lẫn đêm, hay thậm chí lên tới 145 km/h trong trường hợp nguy cấp. Thêm nữa, xe ô tô cũng cần có khả năng phát hiện và tránh va phải người đi bộ phía trước khi đang ở tốc độ tối đa là 72 km/h.

Việc đưa công nghệ AEB trở thành tiêu chuẩn trên xe ô tô chở khách sẽ giúp giảm thiểu hàng triệu vụ va chạm hàng năm. Theo tính toán, công nghệ này có thể cứu sống 362 người mỗi năm và ngăn ngừa 24.000 ca chấn thương. Ngoài ra còn giúp tiết kiệm một khoản tiền đáng kể cho chi phí y tế, hóa đơn bảo hiểm và sửa chữa xe.

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết năm 2019 đã ghi nhận gần 2.2 triệu vụ tông xe, dẫn đến 574.000 ca chấn thương và 1.798 ca tử vong. Con số này vẫn chưa bằng một nửa so với 6.272 trường hợp tử vong của người đi bộ trong cùng năm, và 65% trong số đó là do bị ô tô tông phải.

Thực tế, đa phần các ô tô mới bán ở Bắc Mỹ hiện nay đều có tính năng AEB này, tuy nhiên vẫn còn một số mẫu xe hoặc các phiên bản thấp chưa được trang bị. Và từ tháng 9/2029 tình trạng này sẽ không còn khi quy định mới của chính phủ Mỹ có hiệu lực.

Trước đó, Nhật Bản và các nước liên minh châu Âu đều đã áp dụng quy chuẩn này khi các mẫu xe bán ra đều phải có công nghệ AEB, đồng thời dần dần trở thành tiêu chuẩn đảm bảo an toàn mới tương tự như việc trang bị túi khí và dây an toàn.

Việc bổ sung công nghệ phanh khẩn cấp tự động chỉ khiến giá một chiếc ô tô mới tăng thêm quy đổi khoảng 2.1 triệu đồng. Nhưng bài toán đặt ra cho các nhà sản xuất đó là lựa chọn loại cảm biến nào để đáp ứng được tiêu chuẩn mới.

Trước đó NHTSA đã kiểm tra trên 17 mẫu xe bao gồm BMW iX, Ford F-150 Lightning, Hyundai Ioniq 5, chỉ có Toyota Corolla 2023 sử dụng kết hợp cả radar và camera được đánh giá là đáp ứng được tiêu chuẩn bắt buộc mới.

