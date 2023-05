Đây là những xe giá rẻ trong tầm giá 300 triệu đồng

Với ngân sách 300 triệu bạn vẫn có thể sở hữu một chiếc xe dù đã qua sử dụng nhưng vẫn rất “chất". Nếu bạn đang có dự định mua ô tô hãy tham khảo qua 4 mẫu xe dưới đây chỉ trong tầm giá 300 triệu nhưng sẽ không làm bạn thất vọng.

Honda City 2014

Với giá 300 triệu để sở hữu một chiếc Honda City 2014 là một lựa chọn không hề tồi. Mẫu xe này chính thức ra mắt người tiêu dùng vào giữa tháng 9/2014 với diện mạo hiện đại và thể thao hơn khi kích thước xe được mở rộng về chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở mang lại không gian cabin rộng rãi hơn. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt của xe 4.440 x 1.695 x 1.485 (mm), chiều dài cơ sở của xe đạt 2.600mm.

Những điểm đáng chú ý nhất trên Honda City 2014 bao gồm hộp tỳ tay cho hàng ghế trước giúp thoải mái hơn khi lái xe lâu. Hốc gió lạnh cho hàng ghế sau. Hệ thống âm thanh 4 loa, kết nối Bluetooth. Lẫy chuyển số trên vô-lăng. Động cơ Earth Dream, nút ECO tiết kiệm nhiên liệu.

Hộc chứa đồ trên cả 4 cửa xe (phiên bản cũ chỉ có 2 cửa trước). Thể tích khoang hành lý được nâng lên 536 lít (mở rộng 30 lít so với thế hệ cũ). Hai bánh sau chỉ được trang bị hệ thống phanh tang trống (phiên bản cũ trang bị thắng đĩa cả 4 bánh). Honda City 2014 sẽ có đủ 2 lựa chọn cho người dùng về động cơ là bản số sàn và số tự động

Ford Fiesta 2014

Ford Fiesta 2014 được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam tại Vietnam Motor Show 2013. Fiesta thế hệ này vẫn được giới thiệu với cả hai kiểu dáng xe Sedan và Hatchback giúp đáp ứng nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Bên cạnh ngoại hình được nâng cấp giúp xe hiện đại và thể thao hơn. Fiesta 2014 còn tạo ấn tượng nhờ trang bị động cơ Ecoboost 1.0L mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.

Fiesta nằm trong phân khúc xe hạng B có sự cạnh tranh cao với hàng loạt các đối thủ nặng ký như Toyota Vios, Honda City, Nissan Sunny, Hyundai Accent... Mẫu xe này vẫn khẳng định được vị trí của mình khi hướng đến những khách hàng trẻ tuổi nhờ thiết kế năng động, các trang bị tiện nghi, công nghệ và cảm giác lái thể thao. Fiesta 2014 được giới thiệu với 5 phiên bản. Người dùng không chỉ có được cơ hội sở hữu một chiếc xe vận hành chắc chắn, ổn định và giá bán hấp dẫn.

Volkswagen Polo 2014

Đây là mẫu xe thuộc thương hiệu Đức Volkswagen Polo thiên về tính thực dụng với hệ thống khung gầm chắc chắn, vô-lăng đầm chắc, khả năng cách âm tốt cùng không gian cabin rộng rãi cho cả 4 người lớn có chiều cao 1,8m.

Volkswagen Polo được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.6L, cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 153Nm. Hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp. Trải nghiệm đoạn đường ngắn cho mẫu xe này cho thấy hệ thống chân ga đáp ứng nhanh cùng khả năng tăng tốc khá bốc, vô-lăng xe đầm chắc theo đúng phong cách của các dòng xe châu âu. Khả năng cách âm khá tốt so với các đối thủ ở cả phân khúc sedan hạng B và C.

Về tính năng an toàn, Polo đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao được đánh giá bởi Euro Ncap. Các trang bị an toàn trên xe bao gồm hệ thống phanh ABS, túi khí cho tài xế và hành khách, hệ thống cảm biến khoảng cách và cảnh báo chống trộm, hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe, hệ thống tay lái trợ lực theo tốc độ… Tuy nhiên, nếu lựa chọn mẫu xe này để sở hữu người mua chỉ có thể mua được phiên bản số sàn với tầm giá này.

Mazda 2 2014

Mazda 2S, chiếc xe nhỏ gọn đầy sức thu hút đến từ Nhật Bản, được trang bị đầy đủ các tính năng như: đèn LED ban ngày, gương chiếu hậu tích hợp gập điện và đèn báo rẽ, mâm 15 inch hợp kim, cánh gió sau tích hợp đèn phanh trên cao, chìa khoá thông minh và khởi động bằng nút bấm, vô lăng bọc da, cụm đồng hồ cho giao diện bắt mắt hơn, điều hoà tự động…

Ở hệ thống giải trí, Mazda 2S 2014 được đánh giá cao khi có màn hình xe dạng cảm ứng tích hợp kết nối Bluetooth, định vị GPS và bản đồ chỉ đường Vietmap… Về thông số kỹ thuật, Mazda 2S dùng động cơ 1.5L kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Mazda 2S 2014 cũng sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn khi chọn mua xe cũ với giá 300 triệu.

