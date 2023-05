Nguy cơ mất an toàn khi cho trẻ nhỏ thò đầu ra cửa sổ trời của xe ô tô

Việc người lớn để cho trẻ nhỏ đứng hóng gió qua cửa sổ trời ô tô đang chạy trên đường thường khiến những người chứng kiến cảm thấy bất bình và lo lắng. Không chỉ trên các mẫu xe cao cấp mà ngày nay, cửa sổ trời cũng được trang bị trên nhiều mẫu xe phổ thông và giá rẻ.

Với việc trang bị thêm cửa sổ trời sẽ giúp cho chiếc xe ô tô trở nên sang trọng hơn, lấy được nhiều ánh sáng hơn và cũng là một giải pháp để giúp lưu thông không khí bên trong xe thay vì phải hạ kính ở các cửa sổ xuống.

Tuy nhiên, không ít bậc phụ huynh lại để cho con em của mình thò đầu hoặc đưa người ra ngoài qua cửa sổ trời như một cách để hóng mát hoặc để nhìn ngắm đường sá xung quanh, mà ít ai ngờ rằng hành động này sẽ tiềm ẩn rất nhiều điều nguy hiểm.

Nhiều người chủ quan cho rằng ô tô chỉ chạy trong phố với tốc độ chậm, việc để trẻ nhỏ đứng thò đầu qua cửa sổ trời không nguy hiểm. Tuy nhiên, việc này xuất hiện ngày càng nhiều và thậm chí diễn ra trên cả quốc lộ và đường cao tốc, đồng nghĩa với mức độ nguy hiểm cao hơn.

"Không hiểu bố mẹ nghĩ sao mà lại để cho con của mình trèo ra ngoài cửa sổ trời như vậy? Không thể tưởng tượng được nếu xe phanh gấp thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào?", một người dùng mạng xã hội bình luận.

"Trèo ra khỏi cửa sổ trời như thế này nếu không may bị ngã xuống thì không chỉ ảnh hưởng đến chính những đứa trẻ, mà còn có thể ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông khác trên đường, sẽ rất là nguy hiểm", một người dùng Facebook khác nhận xét. “Quan niệm chỉ chạy chậm sẽ an toàn, là chủ quan, vô trách nhiệm và thiếu hiểu biết”, bạn Thành nói. “Cấu trúc xương của con người chỉ hoàn thiện sau năm 25 tuổi. Va chạm giữa cột sống với khung cửa khi trẻ đứng thò đầu qua cửa sổ trời, thường do xe phanh gấp, có thể dẫn đến những di chứng về xương”, bạn Quân nói

Việc để trẻ nhỏ đứng thò đầu qua cửa sổ trời khi xe đang chạy tiềm ẩn mối nguy lớn về an toàn ngay cả khi ô tô di chuyển chậm, còn với các xe chạy trên quốc lộ và đường cao tốc, nguy cơ sẽ cao hơn nhiều. Ngoài mối nguy đến từ việc chấn thương cột sống do xe phanh gấp hoặc xảy va chạm, việc trẻ đứng thò đầu qua cửa sổ trời còn tiềm ẩn một số nguy cơ khác, như bị đất đá, mảnh sắc nhọn trên đường văng vào vùng đầu, vùng ngực, hoặc bị vướng vào cành cây, dây điện sà thấp xuống đường.

Vì thế, đừng sử dụng cửa sổ trời sai mục đích. Để trẻ hóng mát, ngắm cảnh? Để trẻ đỡ say xe? Hay chỉ đơn giản là để trẻ đỡ buồn chán? Dù lý do là gì, đừng bao giờ cho phép trẻ nhỏ đứng thò đầu qua cửa sổ trời khi xe di chuyển trên đường, kể cả đường nội đô lẫn quốc lộ và đường cao tốc.

Hiện tại ở Việt Nam, pháp luật chưa có quy định xử phạt cụ thể đối với việc này, tài xế có thể chỉ bị phạt về hành vi chở người không cài dây an toàn. Tuy nhiên, sự an toàn, sức khỏe và tính mạng của người thân chính là cái giá phải trả đáng sợ hơn nhiều.

