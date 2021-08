Đây là những cách bảo quản xe ô tô lâu ko sử dụng

Thứ Ba, ngày 24/08/2021 12:00 PM (GMT+7)

Khác với xe mới xuất xưởng luôn có một bộ phận kiểm tra lần cuối trước khi giao xe nhưng với những xe đã vận hành một thời gian dài nhưng buộc ngưng sử dụng dễ gặp phải các sự cố từ nhẹ tới nặng.

Một số tỉnh thành trên cả nước đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ Tướng. Vì thế số lượng xe ô tô phải nằm tại bãi đậu và nhà xe là rất nhiều. Riêng khu vực phía Nam phải chịu nhiều lần Giãn cách dẫn đến việc xe ô tô sẽ bị ảnh hưởng. Sau đây là những vấn đến thường xuất hiện khi đậu xe một chỗ quá lâu và cách khắc phục.

Cạn bình ắc quy và xẹp lốp xe

Đây là hiện tượng dễ dàng gặp nhất sau 2 tuần hoặc hơn tùy theo loại xe khi không sử dụng trong thời gian dài. Xe càng nhiều thiết bị hiện đại thì hiện tượng này có thể gặp sớm hơn ngoài ra còn phụ thuộc vào tình trạng bình ắc quy

Đối với xe đậu tại nhà thì chủ xe có thể nổ máy chạy không tải 5-10 phút với chu kì 5 ngày một lần để đảm bảo bình ắc quy luôn nạp xả đầy đủ. Với những xe để ngoài bãi xe, việc đi lại khó khăn thì khi có thể nên cầm theo chìa khóa cơ để có thể dễ dàng mở cửa xe, nắp động cơ để có thể tiến hành việc kích bình.

Ngoài ra, nhiều người còn sử dụng cách tháo cọc bình ắc quy để giữ nguồn điện. Nhưng ở một số dòng xe mới, luôn đòi hỏi phải có nguồn điện để nuôi một số hộp và các chi tiết khác nên việc này thường gây ra báo lỗi.

Với những xe đậu lâu ngày từ 1 tháng trở lên thường gặp hiện tượng xì hơi bánh xe, tùy theo tình trạng lốp nguyên nhân do diện tích lốp chịu áp lực của xe trong thời gian dài kết hợp với các tác động của thời tiết. Trung bình những vỏ lốp vận hành được 45-50.000 km sẽ xuống hơi khoảng 0.2-0.3 so với tiêu chuẩn vẫn đủ an toàn để đi đến các tiệm bơm hơi.

Với những xe bị xẹp lốp hoàn toàn, chủ xe buộc lòng phải sử dụng các loại bơm cầm tay để bơm hơi đầy đủ, thông thường những bãi xe mức độ trung bình đều có sẵn vòi bơm hơi nên không cần phải lo lắng.

Kẹt, rỉ sét hệ thống phanh

Đây là hiện tượng bình thường có thể dễ dàng gặp trên hầu hết các xe từ phổ thông đến cao cấp, chỉ cần không sử dụng 1-2 ngày là có thể bắt gặp. Với điều này chủ xe chỉ cần lưu thông bình thường là sẽ hết do tính chất phản ứng hóa học của kim loại.

Tuy nhiên với những xe không dùng từ 2 tuần trở lên khi vận hành lại sẽ có cảm giác phanh xe bị bó lại do các vết rỉ lâu ngày tạo vết dày hơn chỉ cần vận hành, rà thắng lâu hơn bình thường sẽ hết. Ngoài ra vẫn còn một tình trạng khác khiến chủ xe lo lắng là kẹt phanh tay.

Lúc này, chủ xe không cần phải lo lắng hoang mang, chỉ cần hạ phanh tay, vào số đạp ga như bình thường, xe có phần bị ỳ nhưng chỉ cần quan sát xung quanh để tránh gây tai nạn, ma sát giữa má phanh và vòng quay bánh xe sẽ tự làm phanh bung ra thoát khỏi tình trạng kẹt phanh.

Trừ khi đậu trên các bề mặt có độ dốc lớn, thì có thể sử dụng phanh tay dễ tránh trôi xe khi đậu lại nếu mặt đường bình thường ít dốc người lái chỉ cần sử dụng số P là đủ. Với phanh điện tử sẽ tự động kích hoạt khi về P thì chủ xe cứ việc dùng như bình thường không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề này.

Côn trùng, chuột vào khoang máy

Thời điểm hiện tại việc phòng tránh chuột hay côn trùng vào khoang máy dường như là bất khả thi bởi các quy định về giãn cách xã hội đối với các xe gửi tại bãi. Nên sau khi hết thời gian giãn cách việc đầu tiên cần phải kiểm tra xem khoang máy có dầu hiệu xâm nhập thông qua các hiện tượng như dấu chân, mùi hôi, phân, nước tiểu của chuột.

Nếu có thì việc đầu tiên cần kiểm tra ngoại quan xem có dấu hiệu cắn phá đường dây đường ống, đèn cảnh báo trên xe có xuất hiện. Sau đó kiểm tra khoan lấy gió, vị trí lọc gió máy lạnh để dọn các thứ mà chuột mang vào. Sau khi kiểm tra không có dấu hiệu cắn phá chỉ cần đem rửa lại khoang máy sạch sẽ là ổn định.

Trong trường hợp có dấu hiệu cắn phá, nổi đèn báo lỗi, chủ xe cần mang đến các gara, xưởng bảo dưỡng để khắc phục các vấn đề này.

Nội và ngoại thất xảy ra hiện tượng xuống cấp

Các bãi xe thường ở vị trí lộ thiên ít che chắn, chưa kể thời tiết nắng mưa thất thường rất dễ dẫn đến tình trạng ố mốc sơn xe, nặng hơn là phai màu. Nếu vì điều kiện bắt buộc thì chủ xe chỉ có phương án là đánh bóng sơn xe theo chu kì mỗi năm 1 lần để giữ độ mới của lớp sơn.

Với những màu sơn phai màu buộc lòng phải sơn xe lại để đồng màu với tổng thể. Ngoài ra để phòng trường hợp về sau chủ xe nên trang bị thêm bạt xe loại tốt chống thấm nước để bảo vệ xe tốt hơn trước các tác động thời tiết.

Dù trước đó đã có những bước vệ sinh dọn dẹp nội thất kỹ lưỡng nhưng sau một thời gian dài thì không gian bên trong dưới tác động của thời tiết, nhiệt độ môi trường sẽ sản sinh ra mùi của hỗn hợp nhựa, da tương đối độc hại. Thế nên khi khởi động xe, chủ xe cần hạ hết kính cửa sổ, mở cửa xe để các mùi này nhanh chóng bay mất.

Với những xe chưa kịp dọn dẹp có thể xuất hiện các mùi hôi do quá trình phân hủy, tạo nấm mốc, chủ xe cần đến các trung tâm dịch vụ dọn dẹp để xử lý vấn đề này.

Nhấc cao cần gạt mưa

Lời khuyên đơn giản này sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền và thời gian sau chuỗi ngày dài đậu xe. Nhấc cao cần gạt mưa và đặt phía dưới một quả bóng vải để lưỡi gạt không chạm vào kính chắn gió. Dưới tác động của nhiệt độ, cần gạt mưa có thể bị hỏng hoặc không còn hoạt động hiệu quả như trước.

Nhả phanh tay (Trừ khi đậu trên dốc)

Khi bạn kéo phanh tay, nó có thể bị kẹt sau một thời gian dài không sử dụng. Vì vậy, chỉ cần gạt cần số về chế độ P đối với xe tự động hoặc về cấp số thứ nhất đối với xe số sàn. Nếu bạn buộc phải đậu xe trên địa hình dốc, có lẽ nên sử dụng thêm phanh tay.

Đổ đầy bình nhiên liệu

Hãy chắc chắn bạn đã đổ đầy bình xăng bởi điều này giúp ngăn chặn tình trạng oxy hóa đối với bình nhiên liệu. Oxy hóa là một phản ứng hóa học giữa nhiên liệu và oxy dẫn đến hình thành kết tủa trong bình xăng và có thể gây tổn hại cho xe nếu không được làm sạch đúng cách trước khi khởi động lại.

Chuyện đậu xe một chỗ là điều không ai muốn. Đối với những người chủ sở hữu xe nên chọn cho mình một phương án tốt nhất để duy trì những việc cần thiết để chiếc xe trở nên tốt và ổn định trong thời gian giãn cách xã hội và đi lại khó khăn ở những khu vực đang bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

