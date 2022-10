Đấu giá Phantom Lửa Thiêng của ông Trịnh Văn Quyết để thu hồi nợ

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Theo đó, tài sản bán đấu giá là 1 ôtô nhãn hiệu Rolls-Royce, loại Phantom 4 chỗ ngồi, màu đỏ. Xe có biển số 30E-133.88 cấp ngày 13/06/2018, đăng ký lần đầu ngày 5/12/2015. Mức đấu giá khởi điểm được đưa ra cho chiếc xe siêu sang này là 28,025 tỷ đồng, chưa bao gồm các loại thuế, phí (nếu có).

Chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng độc nhất Việt Nam thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC. Đây là tài sản được bán để thu hồi nợ xấu của FLC Land, công ty con của Tập đoàn FLC.

Về Việt Nam hồi tháng 10/2015, Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng có giá bán ước tính là hơn 51 tỷ đồng - đắt nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Đây là chiếc Phantom đầu tiên trong bộ sưu tập Trống đồng Đông Sơn DSC (Dong Son Collection) mà hãng siêu sang Anh quốc thiết kế riêng theo đơn đặt hàng của người Việt. Bộ sưu tập này có 6 thiết kế, ngoài Lửa thiêng (Sacred Fire) còn có Thủy triều (Wave), Thần núi (God of Mountain), Ngân vũ (The Money Rain), Phù sa (sông Hồng - Alluvium) và Mẹ Âu Cơ (Au Co Mother). Hiện chỉ có Lửa thiêng được sản xuất nên gần như nó là chiếc xe duy nhất trong bộ sưu tập Dong Son Collection tồn tại.

“Độc bản” Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng được chắp bút bởi người Việt dưới sự tư vấn của những nghệ nhân lâu năm tại Anh Quốc, nhằm thể hiện những giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc con cháu vua Hùng. Từ khâu ý tưởng tại Việt Nam tới khi các nghệ nhân ở Goodwood (nước Anh) thảo từng nét vẽ, Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng mất gần 10 tháng thiết kế và chế tác.

Ngoại thất Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng nổi bật với hai tông màu đỏ Madeira và vàng Sunrise. Hông xe có biểu tượng trống đồng kết hợp với đường coachline kép màu vàng tạo vẻ sang trọng quyền quý. Đặc biệt, logo Spirit of Ecstasy trên đầu được mạ vàng 24k như một điểm nhấn cho sự giàu sang.

Lửa Thiêng cũng là chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên tại Việt Nam có vách ngăn riêng tư. Ngoài ra, xe sở hữu nhiều trang bị xa xỉ như trên các mẫu Rolls-Royce khác như: hộc đựng ly rượu, tủ lạnh, trần xe bằng đèn sợi quang hàng ngàn bóng LED li ti như một bầu trời sao. Trên hai mảng gỗ ốp cửa khoang hành khách, nghệ nhân vẽ tay 18 hình chim Lạc (9 hình mỗi bên) biểu tượng cho 18 đời vua Hùng.

Sự đắt đỏ của Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng không chỉ bởi thiết kế độc nhất mà còn đến từ sự khó tính của chủ xe. Ông Trịnh Văn Quyết đã yêu cầu hãng xe Anh quốc phải tinh chỉnh một số chi tiết như hình chim Lạc xoay thuận chiều kim đồng hồ thay vì ngược chiều như nguyên bản trống đồng Đông Sơn. Hay phải làm nổi bật biểu tượng chính trống đồng với mặt trời ở trung tâm xuất hiện xuyên suốt trong không gian nội thất, từ thêu tay trên tựa đầu ghế tới khảm nổi trên đồng hồ trung tâm,...

Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng vận hành thông qua khối động cơ V12, dung tích 6.75L kết hợp hộp số tự động 8 cấp với công suất tối đa 453 mã lực, mô-men xoắn cực đại 720 Nm.

Rolls-Royce Ghost "dát vàng" của ông Trịnh Văn Quyết

Trước đó, ngày 8/9/2022, một chiếc xe siêu sang khác là Rolls-Royce Ghost mang BKS 30F-187.88 của ông Quyết cũng được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn thu giữ tài sản bảo đảm của CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) để xử lý nợ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/au-gia-phantom-lua-thieng-cua-ong-trinh-van-quyet-e-thu-hoi-no-a57622...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/au-gia-phantom-lua-thieng-cua-ong-trinh-van-quyet-e-thu-hoi-no-a576225.html