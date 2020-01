Danh sách xe an toàn nhất năm 2019 do Euro NCAP công bố

Thứ Hai, ngày 13/01/2020 06:00 AM (GMT+7)

Chương trình đánh giá xe mới châu Âu (Euro NCAP) đã thực hiện đánh giá 55 mẫu xe mới. Trong đó, có 41 mẫu xe đạt được chuẩn an toàn của Euro NCAP và những mẫu xe vừa được công bố gồm có: Subaru Forester, Mercedes CLA, Tesla Model 3 và còn nhiều cái tên khác nữa.

Giá xe ô tô Sự kiện:

Chương trình đánh giá xe mới châu Âu (Euro NCAP) đã thực hiện đánh giá 55 mẫu xe mới. Trong đó, có 41 mẫu xe đạt được chuẩn an toàn của Euro NCAP. Ở phân khúc xe nhỏ supermini tại châu Âu, Renault Clio và Audi A1 đạt được giải vàng với khả năng bảo vệ cho người sử dụng. Đứng nhì sau đó là mẫu Ford Puma.

Đối với các xe cỡ nhỏ (Small Family Car), Mercedes-Benz CLA an toàn nhất, kế đó là Mazda3. Ở hạng mục xe lớn hơn (Large Family Car) thì Tesla Model 3 và BMW 3-Series đứng đầu. Trong đó, BMW ghi điểm ở khả năng bảo vệ cả người ngồi trong xe lẫn người đi đường. Tesla Model 3 thì được hội đồng đánh giá cao ở hệ thống trợ lái Safety Assist. Chiếc Skoda Octavia đứng hạng 3.

Hạng mục xe đa dụng gầm cao (được Euro NCAP gọi là Large Off-Road) Tesla Model X bất ngờ đứng đầu. Đứng sau đó là mẫu SUV của Seat Tarraco (mẫu xe chia sẻ khung gầm với Volkswagen Tiguan và Skoda Kodiaq). Ở phân khúc Small Off-Road/MPV, Subaru Forester đứng đầu. Theo sau là 2 mẫu xe Mazda CX-30 và VW T-Cross. Hạng mục xe điện Tesla Model 3 và Tesla Model X chia nhau 2 vị trí đầu bảng về an toàn.

Sau đây là danh sách những mẫu xe được Euro NCAP trong năm 2019 với mức an toàn cao nhất cho người sử dụng:

Supermini: Audi A1 & Renault Clio (Ford Puma)

Small Family Car: Mercedes-Benz CLA (Mazda3)

Large Family Car: Tesla Model 3 & BMW 3-Series (Skoda Octavia)

Large Off-Road: Tesla Model X (Seat Tarraco)

Small Off-Road/MPV: Subaru Forester (Mazda CX-30 & VW T-Cross)

Hybrid & Electric: Tesla Model 3 (Tesla Model X)

Euro NCAP là Chương trình đánh giá xe mới của châu Âu có trụ sở tại Brussels (Bỉ) và được thành lập năm 1997. Chương trình này đánh giá tính năng an toàn xe hơi châu Âu. Euro NCAP lựa chọn một số dòng xe nhất định để thử nghiệm hoặc thử nghiệm trên xe do hãng tình nguyện cung cấp. Về cơ bản, các thử nghiệm của Euro NCAP phát triển từ chương trình của Mỹ, có thay đổi phù hợp với các dòng xe bán tại châu Âu.

Một số hạng mục mà Euro NCAP đánh giá là: Khả năng an toàn cho người lớn (Adult Occupant), Khả năng bảo vệ an toàn cho trẻ em (Child Occupant), Khả năng bảo vệ an toàn cho người đi bộ (Pedestrian) và Khả năng hoạt động của các hệ thống trợ lái/ công nghệ an toàn (Safety Assist). Các xe được đánh giá hầu hết đều ở bản base (tiêu chuẩn). Ở một số hạng mục thì có thể trang bị thêm option.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi-xe/danh-sach-xe-an-toan-nhat-nam-2019-do-euro-ncap-cong-bo-1049377.ht...Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi-xe/danh-sach-xe-an-toan-nhat-nam-2019-do-euro-ncap-cong-bo-1049377.html