Isuzu giảm gần 200 triệu xả hàng mu-X và D-Max dịp cận Tết âm lịch

Thứ Bảy, ngày 11/01/2020 19:00 PM (GMT+7)

Vừa hết năm 2019 và bước sang 2020, một số hãng xe đang đẩy mạnh giảm giá để xả hàng tồn trước khi đưa lô xe mới về. Isuzu đang giảm giá cả 200 triệu đồng cho dòng mu-X bản 4x4 AT, trong khi Toyota hỗ trợ lệ phí trước bạ và bảo hiểm cho Altis, Innova đến gần 100 triệu đồng.

Trong năm 2019, D-Max và mu-X thường xuyên được các đại lý giảm giá mạnh nhưng không thay đổi tình hình bán hàng nhiều. Đầu năm 2020, Isuzu mạnh tay hơn khi giảm giá sâu với 2 mẫu xe này. Mức ưu đãi từ 79 - 200 triệu đồng.

Hai dòng xe Isuzu mu-X và D-Max tại Việt Nam có doanh số không mấy khả quan trong thời gian gần đây. Cụ thể theo báo cáo VAMA sau 11 tháng của năm 2019, mu-X chỉ bán được 505 xe, D-Max bán được còn ít hơn, chỉ 362 xe.

Những con số trên của mu-X và D-Max thấp hơn rất nhiều so với các đối thủ SUV 7 chỗ như Fortuner (11.122 xe) hay Everest (7.049 xe) và bán tải như Ranger (11.783 xe) hay Hilux (2.622 xe). Doanh số phân khúc bán tải tháng 11/2019, D-Max kém xa với các đối thủ

Ngoài ra, phiên bản được nhiều người quan tâm nhất là Isuzu mu-X 1.9 AT một cầu cũng có mức giảm 130 triệu đồng. Cụ thể, xe giảm từ 960 triệu xuống còn 830 triệu đồng. Phiên bản mu-X 3.0 4x4 AT được giảm mạnh nhất 200 triệu đồng, từ 1,12 tỉ đồng xuống còn 920 triệu đồng. Phiên bản cao nhất này của mu-X vốn không được ưa chuộng do đa phần khách chọn mua mu-X bản thấp để chạy dịch vụ. Khách hàng mua bản "full" thường có xu hướng chọn sang Everest hay Fortuner hơn.

Đối với dòng xe D-Max cũng chịu cảnh tương tự, phiên bản D-Max 3.0 4x4 AT ít được ưa chuộng nên dù giá công bố là 820 triệu đồng nhưng một số đại lý chào giá dưới 700 triệu đồng. Hiện Isuzu đang giảm 79-99 triệu cho các phiên bản D-Max. Người mua xe có thể còn có mức giá sau cùng tốt hơn nữa khi thương lượng với đại lý.

Mẫu xe bán tải Isuzu D-max mới vừa được ra mắt tại thị trường Thái Lan và sớm có mặt tại thị trường trong nước.

Quyết định giảm giá quyết liệu của Isuzu cho mu-X và D-Max có thể dễ hiểu như một cách xả hồn tồn để nhập lô xe mới về. Với D-Max, mẫu xe bán tải này đã ra mắt phiên bản hoàn toàn mới tại Thái Lan nên cũng sẽ sớm về Việt Nam trong năm 2020 nên càng phải "xả hàng tồn" quyết liệt hơn.

