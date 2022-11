Đánh giá Mazda CX-30: Mẫu xe SUV đô thị

SUV đô thị cỡ nhỏ đang ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam với hàng loạt các sản phẩm mới gia nhập phân khúc. Mazda cũng không nằm ngoài xu hướng đó khi giới thiệu bộ đôi SUV CX-3 và CX-30 để lấp đầy phân khúc.

CX-30 đang được các chuyên gia quốc tế đánh giá tích cực nhờ vào các nền tảng công nghệ tiên tiến và trang bị đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đó là lý do mẫu xe này luôn góp mặt trong các bảng xếp hạng về xe uy tín, tiêu biểu như “Xe của năm 2020”, “Thiết kế xe đẹp nhất năm 2020” từ Reddot, hay chứng nhận an toàn 5 sao từ NHTSA và IIHS

Kiểu dáng thiết kế và các thông số cơ bản

Mazda CX-30 vẫn giữ nguyên kích thước tổng thể như cũ với các thông số dài x rộng x cao lần lượt tương ứng 4,395 x 1,795 x 1,540 (mm), chiều dài cơ sở 2,655 mm, khoảng sáng gầm 175 mm và bán kính quay vòng 5.3 (m).

Các thông số này mang đến cho mẫu crossover nhà Mazda ấn tượng gọn gàng và thanh thoát hơn khi đặt cạnh các đối thủ cạnh tranh như Toyota Corolla Cross (4,460 x 1,825 x 1,620 và 2.640 mm) hay Hyundai Tucson (4,480 x 1,850 x 1,660 và 2,670 mm). Ngôn ngữ thiết kế KODO nổi tiếng của các dòng xe Mazda cũng được áp dụng lên CX-30. Đặc biệt, CX-30 2022 là dòng xe thứ 2 thuộc thế hệ sản phẩm hoàn toàn mới 7G của Mazda tại Việt Nam, bên cạnh dòng All-New Mazda 3.

Nhìn trực diện phần đầu, Mazda CX-30 hoàn toàn mới có thiết kế đặc trưng của ngôn ngữ KODO đầy trẻ trung và tiệm cận xe sang như những gì Mazda vẫn theo đuổi trong thời gian gần đây. Trên nắp ca-pô, Mazda CX-30 2022 tạo ấn tượng khỏe khoắn với các đường gân dập nổi kéo dài xuống khu vực lưới tản nhiệt. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ sẽ thấy Mazda xử lý những đường gân này theo hướng hài hòa và tinh tế hơn nhiều so với những mẫu xe gầm cao chung nhà như CX-3 hay CX-5.

Lấy cảm hứng từ những mẫu SUV cao cấp của Mazda, CX-30 sở hữu lưới tản nhiệt kích thước lớn được đặt cao, nối liền với cụm đèn chiếu sáng. Lưới tản nhiệt của mẫu SUV có đồ họa dạng vân sóng sơn đen bên trong, viền dưới sử dụng chất liệu crom hình cánh chim kéo dài ra cụm đèn phía trước. Khác biệt giữa 2 phiên bản của CX-30 là logo 3D chứa radar xuất hiện trên bản cao cấp, bản Luxury sẽ là dạng thường.

Về hệ thống đèn chiếu sáng trước, cả hai phiên bản CX-30 được trang bị công nghệ LED projector hiện đại với tính năng tự động bật/tắt và cân bằng góc chiếu. Ở phiên bản Premium cao cấp hơn, đèn chiếu sáng còn có thêm dải LED biểu tượng ôm lấy cụm đèn đặc trưng từ Mazda, kết hợp tính năng tự mở rộng góc chiếu khi đánh lái mang đến trải nghiệm cao cấp và an toàn cho người lái.

Khu vực cản trước của Mazda CX-30 được ốp phần nhựa đen với diện tích tương đối lớn, điều này giúp xe nhìn nam tính và khỏe khoắn hơn. Tuy nhiên, chi tiết này cũng phần nào khiến xe giảm đi ấn tượng thanh lịch và sang trọng.

Nhìn từ thân xe, CX-30 tạo ấn tượng cao ráo và khoẻ khoắn hơn khi được ốp nhựa viền hông xe và ốp vòm bánh xe. Không chỉ trụ B mà cả trụ C và D cũng được sơn đen, cộng thêm mui xe có cánh hướng gió sau giúp thân xe trông dài hơn.

Gương chiếu hậu của CX-30 được đặt tách biệt ở phần thân xe, giúp tăng tầm quan sát cho người lái và tạo ấn tượng hiện đại cho xe. Cả hai phiên bản đều có gương tích hợp đầy đủ các tính năng cần thiết như chỉnh điện, gập điện và tích hợp báo rẽ.

Đặc biệt, trên các mẫu xe thế hệ mới 7G, Mazda đã bổ sung ba tính năng quan trọng cho hệ thống gương chiếu hậu bên ngoài là khả năng gập tự động khi khóa cửa xe, chống chói tự động ở gương người lái và khả năng nhớ vị trí theo vị trí ghế lái. Đây đều là những tính năng hiện đại và cần thiết giúp quá trình vận hành và sử dụng xe được thuận tiện và thoải mái hơn.

Điểm nhấn nổi bật nhất ở phần hông xe trên CX-30 vẫn là bộ mâm hợp kim 5 chấu kép có đường kính lớn 18 inch. Xe lăn bánh trên bộ lốp có kích thước 215/55R18. Bộ mâm này có thiết kế đẹp mắt nhưng vẫn bị một số khách hàng nhận xét là có phần hơi “hiền” và đơn điệu.

Thiết kế đuôi xe của CX-30 được nhiều khách hàng đánh giá cao ở sự đơn giản và đẹp mắt. Phần cản sau sơn đen đặt ngang ở đuôi sau cộng thêm ống xả kiểu đối xứng mang đến cảm giác thể thao, mạnh mẽ và cân đối. Cụm đèn hậu sử dụng thiết kế LED mắt chim ưng thường thấy trên nhiều mẫu xe Mazda.

Không gian nội thất

Vì chia sẻ chung nền tảng với Mazda 3 nên thiết kế nội thất của CX-30 mang nhiều nét tương đồng so với dòng sedan ăn khách của Mazda. Khu vực taplo được tinh giản nhưng vẫn tạo cảm giác cao cấp với mảng da lớn nối liền từ cụm đồng hồ thông tin đến khu vực ghế phụ. Cụm điều khiển hệ thống điều hòa cũng được bố trí gọn gàng ngay bên dưới.

Màn hình trung tâm là dạng đặt nổi quen thuộc của Mazda nhưng được đẩy lên cao và ra xa hơn, tạo cảm giác rộng thoáng và dễ chịu khi nhìn vào. Nhìn chung, thiết kế này trên CX-30 2022 được đánh giá rất cao nhờ sự trung tính, sang trọng và khó lỗi mốt. Vô lăng của CX-30 vẫn là dạng ba chấu với thiết kế thanh mảnh theo ngôn ngữ mới của thế hệ 7G, tích hợp các nút điều chỉnh âm lượng, đàm thoại rảnh tay và nút chỉnh của hệ thống điều khiển hành trình.

Đặt ngay sau là cụm đồng hồ tốc độ dạng 3 khoang, kết hợp giữa hiển thị dạng cơ và màn hình LCD 7”, mang đến ấn tượng hiện đại. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị phanh tay điện & giữ phanh tự động mang đến những trải nghiệm hiện đại và an toàn hơn cho người lái.

Tone màu chính trong khoang nội thất của CX-30 là nâu đậm và xám lông chuột. Tùy theo vị trí mà Mazda sử dụng các loại vật liệu khác nhau. Tuy nhiên, vật liệu chính được hãng xe Nhật Bản ưu tiên sử dụng là da và nhựa mềm, không dễ để tìm thấy các chi tiết bằng nhựa cứng. Đặc điểm này cũng góp phần mang đến ấn tượng cao cấp và sang trọng cho xe.

Tầm nhìn trên CX-30 cũng được đánh giá tương đối tốt, một phần nhờ việc dời vị trí của gương hậu sang phần thân xe, mang đến cảm giác thoáng đãng hơn cho khung kính xung quanh khu vực trụ A.

Về hệ thống giải trí, Mazda CX-30 được trang bị màn hình cảm ứng 8.8 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay/Android Auto cùng hệ thống âm thanh 8 loa cho cả hai phiên bản. Xe hỗ trợ đầy đủ các kết nối Bluetooth, USB, Apple Carplay & Android Auto… Cả hai phiên bản của CX-30 đều trang bị tiêu chuẩn điều hoà tự động 2 vùng, tích hợp cửa gió cho hàng ghế sau.

Các tính năng như khởi động nút bấm, ghế lái chỉnh điện và nhớ vị trí, phanh tay điện tử, cốp chỉnh điện, tất cả các cửa chỉnh điện 1 chạm,... đều được trang bị tiêu chuẩn trên cả 2 phiên bản CX-30. Với phiên bản cao cấp Premium, người dùng sẽ có thêm những trang bị cấp như cửa sổ trời và gương tràn viền.

Tất cả các ghế ngồi trên Mazda CX-30 Luxury và Premium đều được bọc da màu nâu. Tính năng ghế lái chỉnh điện và nhớ 2 vị trí được trang bị trên cả hai phiên bản. Hàng ghế sau có đủ tựa đầu 3 vị trí và bệ để tay trung tâm tích hợp đựng cốc.

Về không gian, hàng ghế phía sau của Mazda CX-30 được các chuyên gia và khách hàng đánh giá ở mức đủ dùng. Khoảng để chân và độ ngả lưng ghế ở hàng sau của xe vẫn phù hợp với những khách hàng có chiều cao trên 1m7. Đặc biệt, phần đệm ghế được Mazda xử lý để mang đến cảm giác mềm mại và êm ái, ngay cả vị trí trung tâm cũng mang đến cảm giác thoải mái cho hành khách.

Cốp sau của Mazda CX-30 có dung tích 430 lít. Bên cạnh đó, người dùng có thể gập hàng ghế thứ hai theo tỉ lệ 6:4 để mở rộng không gian lên đến 1.406 lít, tối ưu cho việc chuyên chở nhiều hành lý.

Động cơ, vận hành và trang bị an toàn trên xe

Mazda CX-30 được trang bị khối động cơ SkyActiv-G, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 153 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Sức mạnh từ động cơ được truyền qua hộp số tự động 6 cấp đến hai bánh trước của xe. Theo nhà sản xuất công bố, CX-30 sở hữu hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) chủ động tăng cường ổn định thân xe khi đánh lái hay vào cua ở tốc độ cao.

Về an toàn, Mazda CX-30 2022 sở hữu hệ thống an toàn nổi bật trong phân khúc khi có tùy chọn gói trang bị an toàn cao cấp i-Activsense gồm: cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước/sau, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng…

i-Activsense cũng là gói trang bị giúp phân biệt hai phiên bản do chỉ có trên biến thể Premium cao cấp. Về trang bị tiêu chuẩn, mẫu SUV nhà Mazda cũng có đầy đủ các trang bị an toàn cơ bản khác như: hệ thống phanh ABS – EBD – BAS, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, camera lùi, cảm biến đỗ xe sau, 6 túi khí…

Đánh giá nhanh

Với thiết kế đẹp mắt, sang trọng và thể thao, Mazda CX-30 2022 đã thổi luồng gió mới vào phân khúc xe gầm cao đô thị tại Việt Nam. Có thể nói, thiết kế của Mazda CX-30 như một phiên bản “Mazda3 gầm cao” nên tạo được thiện cảm với cả khách hàng nam và nữ, đặc biệt là những khách hàng trẻ tuổi.

Xét một cách tổng thể thì CX-30 có thể “làm khó” khách hàng với mức giá tương đối cao và không gian chưa thật sự rộng rãi như những đối thủ cùng tầm tiền như Hyundai Tucson hay Honda HR-V. Đổi lại, CX-30 mang đến một thiết kế đẹp mắt, trang bị tiện nghi và an toàn phong phú. Khả năng vận hành linh hoạt và cảm giác lái tốt, vốn là những ưu điểm đã được khẳng định trên hầu hết các sản phẩm Mazda cũng là một yếu tố sẽ giúp CX-30 thu hút hơn trong mắt khách hàng.

Mẫu xe này sẽ phù hợp với những khách hàng yêu thích thương hiệu Mazda, ưu tiên xe nhập khẩu, thích thiết kế đẹp mắt, hiện đại và muốn trải nghiệm cảm giác lái cũng như những công nghệ an toàn hàng đầu trong phân khúc.

Giá bán của Mazda CX-30 tại thị trường Việt Nam hiện như sau:

Phiên bản Giá niêm yết Mazda CX-30 2.0L Luxury 849 Mazda CX-30 2.0L Premium 909

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/anh-gia-mazda-cx-30-mau-xe-suv-o-thi-a579538.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/anh-gia-mazda-cx-30-mau-xe-suv-o-thi-a579538.html