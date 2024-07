Đại lý xe Việt đầu tiên tại Philippine đi vào hoạt động

Ba cửa hàng đại lý đầu tiên của VinFast vừa khai trương tại Philippines, khẳng định cam kết mang đến cho người dùng Philippines những mẫu xe điện hiện đại và thông minh. VinFast Aseana, VinFast EDSA và VinFast Alabang là ba cửa hàng được khai trương tại Philippines được tọa lạc các vị trí đắc địa ở thủ đô Manila, các đại lý của VinFast sẽ trưng bày các mẫu ô tô điện VF 5, VF 7, VF 9.

Mẫu xe điện VinFast VF 5 là chiếc xe đầu tiên được mở bán tại thị trường này tại các đại lý vừa khai trương. Theo đó các cửa hàng VinFast được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu xanh dương làm chủ đạo, hứa hẹn sẽ mang đến không gian trải nghiệm mua sắm cao cấp và thuận tiện.

Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc - Tổng Giám đốc VinFast Philippines, chia sẻ: “Sự kiện khai trương đồng loạt 3 cửa hàng đại lý đầu tiên của VinFast tại Philippines đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình chinh phục thị trường xe điện đầy tiềm năng tại đây.

Sự quan tâm và ủng hộ dành cho VinFast trong thời gian qua đã khẳng định sức hút thương hiệu và tiềm năng của chúng tôi ở thị trường Philippines. Với mạng lưới đại lý ngày càng mở rộng, VinFast cam kết mang đến cho người tiêu dùng Philippines những sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ tận tâm, góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng điện hóa và nâng tầm cuộc sống.”

Ông Allan Ong - Tổng Giám đốc công ty K1 Prestige Bay Motors Inc., chủ sở hữu cửa hàng đại lý VinFast Aseana, chia sẻ: “Là đối tác chiến lược của VinFast, K1 Prestige Bay Motors Inc. vô cùng ấn tượng với tốc độ mở rộng toàn cầu và tiềm năng to lớn của thương hiệu VinFast tại thị trường Philippines. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành ô tô và mạng lưới cửa hàng rộng khắp, công ty tự tin trở thành người đồng hành tin cậy, cùng VinFast khai phá và phát triển mạnh mẽ ở thị trường đầy tiềm năng này.”

VinFast cam kết cung cấp chính sách hậu mãi và bảo hành tối ưu, nhằm mang lại trải nghiệm di chuyển điện hóa an tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng. Công ty cũng tiên phong áp dụng chính sách thuê pin, giúp giảm chi phí sở hữu ban đầu, xóa bỏ những lo ngại về tuổi thọ pin và chi phí sửa chữa, thay thế pin tiềm ẩn.

VinFast dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng đại lý tại các trung tâm, thành phố lớn ở Philippines vào năm 2024. Việc phát triển mạng lưới nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu, nhanh chóng khai phá tiềm năng thị trường và đáp ứng nhu cầu giao thông điện hóa ngày càng tăng cao tại quốc gia này.

