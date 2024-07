Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 của VinFast ra sao?

VinFast Auto (Nasdaq: VFS) công bố giao 21.747 ô tô điện trong nửa đầu năm 2024, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng 92% so với cùng kỳ năm 2023. Những kết quả này cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ của VinFast. Dù vậy, những bất ổn kinh tế và thách thức trên toàn cầu đòi hỏi một chiến lược thận trọng hơn trong những tháng còn lại của năm 2024. Do đó, Công ty điều chỉnh mục tiêu giao xe ở mức khoảng 80.000 xe trong năm 2024, tăng 2,3 lần so với năm 2023 (34.855 xe).

Việc điều chỉnh mục tiêu nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho VinFast trong bối cảnh kinh tế biến động. Công ty sẽ tập trung triển khai kế hoạch mở rộng thận trọng hơn nhằm tận dụng các cơ hội tại một số thị trường chủ lực giàu tiềm năng, tối ưu quản lý chi phí và nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động – kinh doanh.

VinFast xác định quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tại Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng, do đó muốn tiếp tục tận dụng đà tăng trưởng của thị trường nội địa. Công ty sở hữu nền tảng vững vàng để thúc đẩy tăng trưởng tại Việt Nam, bao gồm hệ thống trạm sạc toàn diện, danh mục sản phẩm đa dạng, chính sách thuê pin linh hoạt và dịch vụ hậu mãi xuất sắc.

Ngoài ra, cũng theo kế hoạch mở rộng thận trọng, VinFast quyết định điều chỉnh mốc thời gian hoạt động của nhà máy Bắc Carolina, dự kiến nhà máy sẽ đi vào sản xuất trong năm 2028. Quyết định này sẽ cho phép Công ty phân bổ vốn một cách tối ưu và quản lý chi phí ngắn hạn hiệu quả hơn. Nhờ đó, VinFast sẽ tập trung nguồn lực để nắm bắt ngay các mục tiêu tăng trưởng trước mắt và củng cố hoạt động hiện có.

Bà Lê Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast, chia sẻ: “Chúng tôi đã áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn, được điều chỉnh cẩn thận để giảm thiểu rủi ro trong ngắn hạn. Điều chỉnh này có tính đến những biến động thực tế trên thị trường và các thách thức tiềm ẩn. Với chiến lược dài hạn bài bản và năng lực thực thi đã được chứng minh, chúng tôi có thể tự tin đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường xe điện sôi động trên toàn cầu.”

Những điều chỉnh này không làm thay đổi chiến lược tăng trưởng cơ bản và các mục tiêu hoạt động của VinFast. Theo kế hoạch, doanh số VinFast sẽ chủ yếu được ghi nhận vào nửa cuối năm nay nhờ dải sản phẩm đa dạng với giá cạnh tranh hướng đến tệp khách hàng đông đảo hơn, mạng lưới phân phối toàn cầu đang mở rộng nhanh chóng tại các thị trường mới ở châu Á, và sự chuyển đổi sang mô hình đại lý tại các thị trường hiện có.

Trong nửa đầu năm nay, VinFast chính thức nhận đặt cọc mẫu mini-SUV VF 3 và ghi nhận số lượng đặt cọc kỷ lục tại thị trường nội địa. Công ty cũng khai trương cửa hàng đại lý, mở bán hai mẫu xe VF e34 và VF 5 chỉ sau vài tháng ra mắt thị trường Indonesia.

Đồng thời, VinFast cũng ra mắt thương hiệu tại Thái Lan và Philippines, chính thức giao xe ở châu Âu sau khi phát triển mạng lưới chăm sóc khách hàng rộng khắp, thiết lập hiện diện tại khu vực Trung Đông, khởi công xây dựng nhà máy ở Ấn Độ và mở rộng mạng lưới bán hàng trên toàn cầu. VinFast sẽ công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 vào ngày 15/08/2024.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]