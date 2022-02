Chọn màu xe ô tô hợp chủ nhân mệnh Kim trong năm Nhâm Dần

Theo quan niệm của người phương Đông, một chiếc ô tô “hợp mệnh” sẽ giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn, tài lộc và an tâm hơn khi cầm lái.

Thế giới xung quanh chuyển dịch theo thuyết ngũ hành tương sinh - tương khắc của 5 thành tố Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ, Kim. Trong đó, Thủy tượng trưng cho nước, Mộc tượng trưng cho cây cối, Hỏa tượng trưng cho lửa, Thổ là đất và Kim là kim khí, kim loại.

Ngũ hành tương sinh theo quy luật vòng tròn, bắt nguồn từ thành tố Thủy (Nước): Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy. Ngũ hành tương khắc: Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy.

Bên cạnh đó, từng thành tố trong ngũ hành cũng tương ứng với từng màu sắc riêng. Mỗi mệnh sẽ có một màu sắc đặc trưng và hợp hoặc khắc với một số màu. Việc chọn màu sắc cũng được ứng dụng theo thuyết tương sinh - tương khắc.

Do đó, khi lựa chọn mua ô tô, nên chú trọng đến việc chọn màu xe hợp mệnh. Phong thủy xe hơi tốt sẽ giúp cho chủ nhân luôn đón nhận những năng lượng tích cực, may mắn và thuận lợi. Trái lại, chọn màu xe không hợp mệnh được lý giải như xung quanh luôn tồn tại nguồn năng lượng tiêu cực đem đến nhiều điều không may.

Mệnh Kim được chia thành 6 ngũ hành nạp âm, tương ứng với năm sinh:

Mệnh Kim Năm sinh Sa Trung Kim (Vàng trong cát) Ất Mùi (1955, 2015) và Giáp Ngọ (1954, 2014) Kim Bạch Kim (Kim mạ vàng, bạc) Nhâm Dần (1962, 2022) và Quý Mão (1963, 2023) Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức) Canh Tuất (1970, 2030) và Tân Hợi (1971, 2031) Hải Trung Kim (Vàng trong biển) Giáp Tý (1924, 1984) và Ất Sửu (1925, 1985) Kiếm Phong Kim (Kim đầu kiếm) Nhâm Thân (1932, 1992) và Quý dậu (1933, 1993) Bạch Lạp Kim (Kim chân đèn) Canh Thìn (1940, 2000) và Tân Tỵ (1941, 2001)

Mỗi mệnh có những màu sắc phù hợp khác nhau, nên lưu ý trong việc chọn màu hợp phong thủy sẽ giúp đem lại may mắn và tài lộc trong quá trình sử dụng xe. Như vậy, chủ nhân mệnh Kim nên tham khảo chọn màu xe ô tô như sau:

Vàng, nâu đất: là 2 màu hợp mệnh Kim nhất

Trắng, xám, ghi: là những màu sắc hòa hợp với mệnh Kim

Xanh lá cây: là màu chế khắc của người mệnh Kim

Đỏ, hồng, cam, tím: là những màu mà người mệnh Kim mua xe nên tránh bởi tương khắc

Tuy nhiên, mệnh Kim lại có 2 hành nhỏ là Sa Trung Kim và Kiếm Phong Kim không kỵ với mệnh Hoả, thậm chí nhờ có hoả mà vàng trong kiếm và trong cát mới có thể rèn dũa. Vậy nên, nếu người mệnh Kim thuộc 2 hành này cũng có thể chọn xe màu đỏ.

