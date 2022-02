Chi tiết mẫu xe Honda Civic RS thế hệ mới vừa ra mắt, giá bán 870 triệu đồng

Honda Civic thế hệ thứ 11 hoàn toàn mới và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 bản: RS, G, E vừa được ra mắt tại Việt Nam.

Honda Civic thế hệ thứ 11 vừa được ra mắt thị trường mang trên mình phong cách ngoại thất tinh tế và thể thao nổi bật với đường gân mạnh mẽ, đầu xe dài và thấp, cột chữ A đẩy về phía sau và diện tích phần kính xe mở rộng.

Phía đầu xe, cụm hệ thống chiếu sáng ba khoang và đèn chiếu xa được đặt ở giữa, tạo hiệu ứng “đồng tử” khi không bật đèn chiếu xa. Gương chiếu hậu được chuyển xuống thân xe, thay vì gắn ở trụ A giúp cải thiện tầm nhìn ra bên ngoài cho người lái và hành khách

Ở phía đuôi xe, Civic thế hệ thứ 11 hưởng lợi từ chiều rộng cơ sở tăng 12mm trong khi vẫn giữ nguyên chiều rộng tổng thể như thế hệ thứ 10. Điều này đạt được bằng cách đẩy bánh sau ra sát mép thân xe. Vòm bánh xe được thiết kế lại để không tác động đến lốp xe khi hệ thống treo bị nén.

Đèn hậu được thiết kế để hòa hợp với đường gân ngang thân xe, đèn hậu cũng sử dụng thấu kính mới được chế tác tinh xảo, đảm bảo ánh sáng đồng đều khi nhìn từ mọi góc độ. Xe sẽ có 5 tùy chọn màu: Trắng ngọc quý phái, Xanh thời thượng, Xám phong cách, Đỏ cá tính, Đen ánh độc tôn.

Phiên bản RS tiếp tục nâng chất thể thao của nhờ những điểm nhấn riêng biệt: lưới tản nhiệt và cản trước, gương chiếu hậu, tay nắm cửa, ăng ten vây cá và cánh lướt gió sau được sơn đen, logo RS được gắn ở đầu và đuôi xe, vành xe có đường kính lên đến 18 inch thể thao, khỏe khoắn, và đèn trang trí nội thất màu đỏ.

Nội thất của Civic thế hệ thứ 11 giới thiệu hướng thiết kế mới cho các mẫu xe tương lai của Honda với trọng tâm là các giá trị thiết kế M/ M cổ điển và triết lý lấy con người làm trung tâm, sử dụng công nghệ và thiết kế để phục vụ nhu cầu của người lái và hành khách.

Hai hệ thống màn hình giải trí mới với màn hình cảm ứng màu 7 inch tiêu chuẩn và màn hình cảm ứng HD 9 inch mới. Cả hai đều được đặt cao hơn gần 10 cm trên bảng điều khiển trung tâm cho tầm nhìn tốt hơn và dễ sử dụng.

Phiên bản RS lần đầu tiên sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, kích thước 10.2 inch, màn hình LCD màu độ phân giải cao hiển thị nhiều thông tin khác nhau, tất cả đều có thể tùy chỉnh từ vô lăng. Thông tin được hiển thị bằng giao diện đồng hồ tròn truyền thống hoặc bằng đồ thị cột đặt ở dọc hai cạnh màn hình.

Phiên bản G và E được trang bị hệ thống âm thanh tiêu chuẩn mới với màn hình cảm ứng màu 7 inch. Thao tác điều khiển được cải thiện nhờ thêm một núm điều chỉnh âm lượng/ nguồn mới ở phía bên trái, cũng như một núm điều hướng / lựa chọn ở phía bên phải màn hình. Ở bên dưới là dãy nút cứng cho nhiều chức năng bao gồm chuyển nhạc, điều hướng menu và lựa chọn giữa điện thoại, radio, Bluetooth® hoặc USB. Apple CarPlay® và Android Auto™ được tích hợp tiêu chuẩn.

Honda Civic thế hệ mới đều được trang bị động cơ xăng VTEC, dung tích 1.5L tăng áp, cho công suất cực đại lên đến 176 mã lực và mô men xoắn cực đại lên đến 240 Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT), có lẫy chuyển số (Paddle Shifter) đi kèm với 3 chế độ lái (ECON/Normal/Sport) trên bản RS cao cấp.​

Cả 3 bản RS, G, E của Honda Civic hoàn toàn mới đều được trang bị Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING và được bổ sung thêm 1 công nghệ an toàn mới, nâng tổng số công nghệ an toàn của hệ thống ưu việt này lên 6 công nghệ, bao gồm: Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCD), hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS).

Bên cạnh đó, Chế độ cảnh báo chống buồn ngủ (Driver attention monitor) cũng được áp dụng cho cả 3 phiên bản. Không chỉ vậy, bản RS còn được trang bị Hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch, giúp cải thiện tầm nhìn của người lái lớn hơn gần bốn lần so với chỉ sử dụng gương chiếu hậu phía hành khách.

Honda Civic là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc và cũng là mẫu xe Honda đầu tiên tại Việt Nam được trang bị hệ thống kết nối viễn thông ưu việt Honda CONNECT (bản RS). Hệ thống bao gồm 1 thiết bị được gắn trong xe, theo dõi toàn bộ các dữ liệu của xe, cho phép ghi nhận, lưu trữ và truyền dữ liệu ra bên ngoài thông qua sóng di động.

Chỉ cần cài đặt ứng dụng Honda CONNECT trên điện thoại thông minh, chủ sở hữu có thể kết nối và quản lý Honda Civic trong tầm tay, ở bất kỳ đâu và bất kỳ thời điểm nào. 3 nhóm chức năng chính của Honda CONNECT bao gồm: An toàn và bảo mật, Điều khiển xe từ bất cứ đâu và Thuận tiện giúp chủ sở hữu dễ dàng tiếp cận chiếc xe, đồng thời, mang lại cảm giác an tâm, thuận tiện, niềm vui và tự hào khi sở hữu một chiếc ô tô Honda.

Honda Civic thế hệ mới là mẫu xe duy nhất trong phân khúc C phổ thông hiện tại được trang bị Tiêu chuẩn gói an toàn và hỗ trợ lái. Đây cũng là một lợi thế giúp Civic cạnh tranh hơn so với các đối thủ.​ Sau khi được bán ra, Honda Civic thế hệ mới hứa hẹn sẽ tiếp tục là mẫu sedan hấp dẫn khách hàng trẻ trong phân khúc sedan hạng C.

Khác biệt với các mẫu xe như Hyundai Elantra hay Kia K3, Honda Civic ít được sử dụng để chạy dịch vụ, vì giá bán cao. Trên thị trường Việt, kể từ Civic thế hệ thứ 8 cho đến nay, Honda Civic là dòng xe luôn được nhiều khách hàng đánh giá cao ở khả năng vận hành, thiết kế thể thao hấp dẫn, kiểu dáng dễ độ và nâng cấp đáp ứng nhu cầu và cá tính.

