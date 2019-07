Chi tiết hình ảnh Mercedes-Benz E350 AMG Line sắp ra mắt tại Việt Nam

Thứ Năm, ngày 04/07/2019 12:53 PM (GMT+7)

Mercedes-Benz E350 2019 là một trong những phiên bản hàng đầu của dòng E-Class (W213).

Được biết, sự xuất hiện của E350 nhằm thay thế cho E300 mà Mercedes-Benz Việt Nam đang phân phối.

Mercedes-Benz E350 được trang bị hệ truyền động mild hybrid tương tự như 200/C200 Exclusive (facelift W205). Động cơ xăng I4 2.0 L (M264) tích hợp hệ thống hybrid EQ Boost.

Những hình ảnh được chụp tại Malaysia với gói trang bị AMG Line

Động cơ mild-hybrid này cho công suất tối đa 299 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm từ 3.000-4.000 vòng/ phút và kết hợp với hộp số tự động 9 cấp (9G Tronic). E 350 mất 5,9 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 250km/h.​

Tại Malaysia, E350 được trang bị hệ thống treo Dynamic Body Control (tiêu chuẩn) được liên kết với hệ thống lái Dynamic Select cho phép người lái điều chỉnh các đặc điểm lái của xe tùy thuộc vào chế độ lái được chọn.

E350 đi kèm với gói trang bị AMG Line. Đèn pha LED Multibeam Adaptive Highbeam Assist Plus, mâm hợp kim 5 chấu kép 19 inch AMG tiêu chuẩn,...​

Về nội thất, xe sử dụng ghế bọc da Nappa (AMG Line), bảng điều khiển trên táp-lô và các gờ cửa sổ được bọc da ARTICO, vô lăng thể thao đa chức năng AMG bằng da Nappa và trang trí sơn piano màu đen trên bảng điều khiển trung tâm.

Cabin cũng có hệ thống chiếu sáng xung quanh, hệ thống điều hoà 04 vùng độc lập và Thermotronic, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước điều chỉnh điện, hệ thống thông tin giải trí COMAND Online cũng như hỗ trợ cho Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh Burmester 13 loa, trang bị sạc không dây và hơn nữa.​

Về trang bị hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái bao gồm: hệ thống camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe chủ động, đèn phanh thích ứng, chìa khóa thông minh KEYLESS GO. Hỗ trợ lái Pilot Distance Distronic với hệ thống điều khiển hành trình thích ứng với Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường chủ động hay phanh khẩn cấp tự động và 09 túi khí,...​

Mercedes-Benz Việt Nam dự kiến sẽ cho ra mắt E350 vào tháng 7 này cùng giá bán chính thức.