Mercedes-Benz triệu hồi hai dòng C-Class và E-Class vì lỗi cụm thước lái

Thứ Sáu, ngày 28/06/2019 15:00 PM (GMT+7)

Hai dòng xe bán chạy nhất của Mercedes-Benz tại Việt Nam vừa được Cục Đăng Kiểm phát đi “lệnh” triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm thước lái và hộp điều khiển.

Theo thông báo triệu hồi sản phẩm THSP/2019/20 do Cục đăng kiểm Việt Nam công bố, chương trình triệu hồi đối với hai dòng xe C-Class và E-Class để kiểm tra và thay thế hộp điều khiển và cụm cơ cấu lái (cụm thước lái). Lần triệu hồi có tất cả 1.648 chiếc (Mã hiệu: C-Class W205 và E-Class W213) có thời gian sản xuất từ 6-2016 đến 11-2017.

Theo MBV, hai dòng sedan C-Class và E-Class có thể xuất hiện các hiện tượng như vô lăng lái nặng hơn bình thường và khó điều khiển. Ngoài ra, còn xuất hiện âm thanh cảnh báo và một dòng cảnh báo màu đỏ về vô lăng lái trên đồng hồ hiển thị trung tâm đa chức năng.

Nguyên nhân là do hộp điều khiển hệ thống lái có thể nhận các tín hiệu đo không chính xác do bảng mạch có thể có các vết nứt li ti và khả năng hình thành các sợi dẫn điện trong vết nứt trong một số điều kiện nhất định. Phần mềm hộp điều khiển có thể phát hiện các tín hiệu đo không chính xác và ghi nhận là dạng lỗi do đó ngừng kích hoạt hệ thống trợ lực lái.

Theo kết quả kiểm tra/phân tích về bản chất hiện tượng trên các xe bị ảnh hưởng, Daimler AG đã xác định khả năng hình thành của các đường dẫn điện nhỏ trong vết nứt li ti xảy ra trong một thời gian tương đối ngắn. Điều này đã được xác định bởi quá trình quá trình điều tra của các phụ tùng bị lỗi và điều tra từ dữ liệu thực địa.

Hiện tại Mercedes-Benz VIệt Nam (MBV) khuyến cáo khách hàng có số VIN thuộc chương trình cần nhanh chóng đưa xe đến đại lý ủy quyền gần nhất để được kiểm tra và thay thế hoàn toàn miễn phí. Các xe có hiện tượng này sẽ được cảnh báo bằng âm thanh và một dòng cảnh báo đỏ về vô lăng lái trên động hồ đa chức năng (đồng hồ công tơ mét).

Dự kiến, thời gian bắt đầu tiến hành triệu hồi từ ngày 25-7-2019 và dự kiến kết thúc vào ngày 31-12-2022. Mỗi xe mất khoảng gần gần 5 giờ đồng hồ để kiểm tra và thay thế các chi tiết bị hỏng.