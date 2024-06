Cận cảnh Kia Soluto bản số sàn, giá từ 386 triệu đồng

Danh hiệu “Sedan rẻ nhất phân khúc hạng B” của Hyundai Accent đã chính thức rơi vào tay Kia Soluto với mức giá khởi điểm 399 triệu đồng cho bản MT. Nhờ đó việc tiếp cận phân khúc sedan hạng B trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đặc biệt là những khách hàng cần một chiếc xe rộng rãi với mức giá “mềm” nhất để chạy dịch vụ.

Tổng quan thiết kế ngoại và nội thất

Kia Soluto MT có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4300 x 1710 x 1460 mm. Nhìn tổng thể, Soluto MT sở hữu diện mạo góc cạnh, vuông vức nhưng vẫn mang dáng dấp của một mẫu xe bình dân. Bộ lưới tản nhiệt của Soluto MT vẫn có cấu trúc “mũi hổ” đặc trưng của Kia với kiểu dáng thanh mảnh, cân đối với đầu xe. Nối liền với phần lưới tản nhiệt là hai cụm trước có kiểu dáng vuốt cong, bên trong là cụm đèn pha Halogen.

Ngay bên dưới là bộ khuếch tán hình thang được bo tròn còn góc chiếm phần lớn diện tích ở đầu xe tạo cái nhìn khoẻ khoắn khi nhìn từ trực diện. Sát hai bên góc bộ khuếch tán là cụm đèn sương mù Projector hình tròn. Nhìn từ bên hông, khách hàng có thể nhận ra Soluto MT bởi đây là phiên bản duy nhất có tay nắm cửa được sơn cùng màu thân xe và bộ mâm thép kích thước 14 inch. Trải dài thân xe là gờ nổi bắt đầu từ vòm vánh trước và kết thúc tại đèn hậu.

Đuôi xe khá tương đồng với Kia Rio với cấu trúc bầu, vuông kết hợp, đồng thùng cảnh có cánh hướng gió giả góp phần cải thiện tính khí động học. Tuy nhiên, cụm đèn hậu có thiết kế sắc cạnh và gọn gàng hơn so với Rio. Mẫu xe KIA 5 chỗ Soluto có trục cơ sở dài 2570 mm, “nhỉnh” hơn 20 mm so với “mẫu xe quốc dân” Toyota Vios. Do đó, khách hàng có thể yên tâm về độ rộng rãi của Soluto MT.

Là phiên bản thấp cấp nhất nên xe sẽ không được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch. Do đó khu vực táp lô của xe trông khá thực dụng, tuy nhiên nếu khách hàng mua xe để chạy dịch vụ thì thiếu sót này không quá đáng kể. Vô lăng của xe không được bọc da mà chỉ là chất liệu thường do đó cảm giác cầm nắm sẽ không quá thoải mái. Đi kèm là một số phím bấm tiện lợi và có thể chỉnh tay 2 hướng.

Toàn bộ ghế ngồi trên xe được bọc Simili khá “rẻ tiền”. Chất liệu này nhanh hư, khá bám mùi và dễ bám bụi. Tuy nhiên, với mức giá thành rẻ thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá cao ở Soluto MT. Bù lại hàng ghế sau của Soluto MT 2024 khá rộng rãi với không gian để chân đạt 730mm. Tuy nhiên hàng ghế sau lại không được bố trí tựa để tay và tựa đầu trung tâm khiến hành khách sẽ cảm thấy hơi mệt khi đi xa. Khoang hành lý của Soluto MT khá rộng rãi với dung tích 475 lít.

Khả năng làm mát của xe chỉ dừng ở mức cơ bản với điều hoà chỉnh tay. Hàng ghế sau cũng không được trang bị cửa gió điều hoà phía sau. Hệ thống thông tin giải trí trên Soluto MT vừa đủ dùng với đầu CD và dàn âm thanh 4 loa.

Xe được trang bị hệ thống treo trước/sau MacPherson/thanh xoắn phối hợp củng là bộ lốp dày 175/70R14. Những khách hàng tại Philippines đánh giá độ êm ái trên Soluto MT khá tốt, không quá chênh lệch với các đối thủ khác. Xe chỉ được trang bị hệ thống phanh sau dạng tang trống, do đó khả năng làm mát sẽ có phần hạn chế so với phanh đĩa. Khả năng “leo lề” của Soluto MT rất tốt nhờ lợi thế gầm cao 150 mm, “nhỉnh” hơn 17 mm so với Toyota Vios.

Động cơ và trang bị an toàn

Kia Soluto MT được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.4L Kappa, cho công suất tối đa 94 mã lực và mô men xoắn cực đại 132 Nm. Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống hệ dẫn động cầu trước thông qua hộp số sàn 5 cấp. Dù không được trang bị quá nhiều hệ thống an toàn nhưng Soluto MT vẫn đáp ứng những nhu cầu an toàn cơ bản nhất cho khách hàng. Cụ thể gồm có: Chống bó cứng phanh ABS / Phân phối lực phanh điện tử EBD / Dây đai an toàn các hàng ghế / 2 túi khí / Tự động khoá cửa khi vận hành / Khoá cửa điều khiển từ xa

Đánh giá nhanh

Kia Soluto phiên bản số sàn là mẫu xe lý tưởng dành cho những khách hàng kinh doanh dịch vụ vận chuyển hoặc doanh nghiệp taxi cần một chiếc xe thật rộng rãi để chở khách nhưng vẫn đảm bảo chi phí ở mức tiết kiệm nhất so với các mẫu xe trong phân khúc xe hạng B.

Xe khá hạn chế về tuỳ chọn màu sắc ngoại thất, xe chỉ có 2 lựa chọn màu Trắng hoặc Bạc. Và mức giá chỉ 386 triệu được coi là rẻ nhất trong phân khúc xe sedan hạng B hiện nay. Thậm chí, Giá xe Soluto còn ngang ngửa các dòng xe hạng A như I10 và Wigo…

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng xe Kia Soluto tại Việt Nam:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Soluto MT 386 Soluto MT Deluxe 418 Soluto AT Deluxe 446 Soluto AT Luxury 482

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]