Cận cảnh Honda City bản E có giá bán 499 triệu đồng tại đại lý

Thứ Sáu, ngày 30/04/2021 09:00 AM (GMT+7)

Mẫu xe hạng B Honda City sẽ có thêm phiên bản E định vị thấp nhất với ít trang bị hơn và mức giá chỉ 499 triệu vừa được đưa về các đại lý.

Ngoại thất xe không có nhiều khác biệt so với các bản hiện hành tại thị trường Việt Nam. Đèn chiếu sáng dạng halogen như trên các phiên bản G L. Phần lưới tản nhiệt ốp chrome sáng bóng. Điểm thay đổi đáng chú ý lazang sắt kích thước 15 inch.

Nội thất bao gồm ghế nỉ, hàng ghế sau không có bệ tỳ tay và cũng không có cửa gió điều hòa giống như bản L. Trần xe sáng màu. Ở phía trước, điều hòa tự động chỉ có một vùng. Màn hình giải trí nhỏ hơn, một cổng sạc USB.

Hệ thống đề nổ bằng nút bấm kết hợp mở cửa trên tay nắm trước nhưng không có tính năng đề nổ từ xa, gương chiếu hậu trong xe không có hệ thống chống chói tự động mà phải chỉnh bằng tay. Xe không trang bị nút mở cốp và chỉ có một tay nắm nóc xe so với 3 như City G. Ngoài ra, xe không được trang bị camera lùi ba góc quay phía sau do không có màn hình lớn.

Ở phiên bản này xe vẫn được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L, cho công suất 119 mã lực và mô men xoắn 145 Nm. Hệ dẫn động cầu trước đi kèm hộp số biến thiên vô cấp CVT. Trang bị an toàn giữ nguyên giống bản G, bao gồm 4 túi khí, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, khởi hành ngang dốc, đèn cảnh báo phanh khẩn cấp.

Honda City hiện là mẫu xe khá ăn khách của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam. Trong chương trình Bình chọn XE CỦA NĂM 2021 diễn ra trong tháng 3 vừa qua, mẫu sedan hạng B trở thành chiếc xe được yêu thích nhất phân khúc sau khi vòng đấu đầu tiên kết thúc. Báo cáo doanh số tháng 2/2021, Honda City ghi nhận 1.579 xe bán ra, đứng thứ 2 phân khúc B, sau Hyundai Accent.

Honda Việt Nam sẽ giới thiệu thêm phiên bản E của mẫu sedan hạng B City, bên cạnh ba phiên bản đang phân phối. Theo nguồn tin được biết, phiên bản này được định vị thấp nhất với ít trang bị hơn và mức giá chỉ 499 triệu, rẻ hơn 30 triệu so với bản G, rẻ hơn 70 triệu đồng so với bản L và 100 triệu so với City RS.

Đối thủ cạnh tranh của City E là các mẫu Vios E MT giá 478 triệu và Accent 1.4MT giá 472 triệu. Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của City E là hai đối thủ chỉ sử dụng số sàn.

