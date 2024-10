Bị chê ‘tới bến’ Suzuki XL7 vẫn là ‘á hậu’, vì sao vậy?

Suzuki XL7, một trong những mẫu xe MPV 7 chỗ thuộc phân khúc giá rẻ, không ít lần bị người dùng Việt Nam "chê lên chê xuống". Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn giữ vững vị thế trên thị trường, nhờ vào sự cân đối giữa giá cả, tính năng và độ bền.

Bài viết này sẽ đi sâu vào những lời chê tiêu biểu mà XL7 nhận được, song song với đó là những ưu điểm không thể phủ nhận, khiến dòng xe này vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc cho người tiêu dùng.

Chê nhiều quá trời!

Chất lượng nội thất kém sang trọng: Một trong những điểm mà nhiều người dùng "chê" về Suzuki XL7 chính là nội thất của xe. Không ít ý kiến cho rằng các vật liệu bên trong xe có phần rẻ tiền, với nhiều chi tiết làm từ nhựa cứng, mang lại cảm giác không cao cấp so với các đối thủ như Toyota Veloz Cross hay Mitsubishi Xpander. Nhiều người tiêu dùng mong đợi các chi tiết bọc da hoặc hoàn thiện tốt hơn trong tầm giá này, nhưng Suzuki lại giữ thiết kế tối giản, tập trung vào công năng.

Khả năng cách âm hạn chế: Một số khách hàng phản ánh rằng khả năng cách âm của XL7 chưa thực sự tốt. Khi di chuyển ở tốc độ cao, tiếng gió và tiếng lốp xe dễ dàng lọt vào khoang cabin, gây khó chịu cho người ngồi trong xe. So với các đối thủ, đặc biệt là Mitsubishi Xpander với khả năng cách âm tốt hơn, XL7 rõ ràng bị tụt lại.

Hiệu suất động cơ không ấn tượng: XL7 sử dụng động cơ 1.5L, với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138Nm. Đây là con số khiêm tốn khi so sánh với các đối thủ như Toyota Veloz Cross hay Kia Carens có động cơ mạnh mẽ hơn. Điều này khiến XL7 gặp khó khăn trong những tình huống cần tăng tốc nhanh hay chở nặng trên địa hình dốc.

Thiếu trang bị hiện đại: Nhiều người tiêu dùng cũng không hài lòng về sự thiếu vắng các trang bị hiện đại trên Suzuki XL7, đặc biệt là các tính năng an toàn tiên tiến. Một số đối thủ như Veloz Cross đã được trang bị các tính năng như cảnh báo lệch làn đường, phanh khẩn cấp tự động, trong khi XL7 vẫn chỉ dừng lại ở các tính năng cơ bản như phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA.

Suzuki XL7 không ít điểm sáng đâu

Dù bị chê bai không ít, Suzuki XL7 vẫn có những ưu điểm nổi bật mà không thể bỏ qua, giúp nó duy trì sức hút đối với người tiêu dùng.

Giá cả phải chăng, vượt trội trong phân khúc: Điểm mạnh lớn nhất của Suzuki XL7 chính là giá bán vô cùng cạnh tranh. Với mức giá khoảng 600 - 640 triệu đồng, mẫu Nhật Bản là một trong những mẫu xe MPV 7 chỗ rẻ nhất trong phân khúc. Điều này mang lại giá trị lớn cho người dùng, đặc biệt là các gia đình trẻ hoặc những ai cần một chiếc xe 7 chỗ nhưng không muốn đầu tư quá nhiều.

Tiết kiệm nhiên liệu: Một trong những lý do khiến nhiều khách hàng chọn XL7 là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Với động cơ 1.5L, XL7 chỉ tiêu thụ khoảng 6.39 lít/100km trong điều kiện đường hỗn hợp. Điều này làm cho XL7 trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các gia đình thường xuyên di chuyển trong đô thị hay đường dài, giúp tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể.

Thiết kế thực dụng, đa dụng: Mặc dù bị chê về nội thất kém sang trọng, nhưng Suzuki XL7 vẫn ghi điểm ở sự thực dụng. Các ghế ngồi được bố trí thông minh, với hàng ghế thứ hai có thể gập phẳng, tạo không gian linh hoạt cho hành lý. Ngoài ra, hàng ghế thứ ba vẫn đủ rộng rãi cho người lớn, giúp XL7 trở thành lựa chọn đáng giá cho những chuyến đi xa cùng gia đình.

Khung gầm cao, phù hợp với địa hình Việt Nam: Suzuki XL7 có khoảng sáng gầm xe 200mm, cao hơn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Điều này giúp xe dễ dàng vượt qua những đoạn đường gồ ghề, ngập nước – một yếu tố rất quan trọng đối với thị trường Việt Nam, nơi mà tình trạng ngập úng hoặc đường sá kém chất lượng khá phổ biến.

Đánh giá chi tiết về Suzuki XL7

Ngoại thất: Suzuki XL7 mang phong cách thiết kế thể thao, mạnh mẽ với phần đầu xe vuông vức, lưới tản nhiệt cỡ lớn và đèn pha LED sắc nét. Tuy nhiên, thiết kế này có phần "bảo thủ" và thiếu điểm nhấn nổi bật so với các đối thủ có phong cách hiện đại hơn như Hyundai Stargazer hay Kia Carens.

Nội thất: Như đã đề cập, chất liệu nội thất là điểm yếu của XL7. Tuy nhiên, xét về mặt tiện nghi, XL7 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản với màn hình cảm ứng 10 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống điều hòa tự động và các hộc để đồ rộng rãi.

Động cơ và vận hành: Mặc dù động cơ 1.5L của XL7 không mạnh mẽ, nhưng nó đủ sức đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị hoặc trên các cung đường dài. Xe vận hành êm ái, không có nhiều rung lắc nhờ vào hệ thống treo trước MacPherson và treo sau dạng thanh xoắn.

An toàn: Về tính năng an toàn, XL7 được trang bị các hệ thống cơ bản như ABS, EBD, HSA. Tuy nhiên, nếu so sánh với các đối thủ hiện đại hơn như Toyota Veloz Cross, XL7 có phần thua thiệt về các tính năng an toàn chủ động.

Bảng giá bán, doanh số so với các đối thủ

Mẫu xe B ản tiêu chuẩn (triệu VND) Bản cao cấp (triệu VND) Doanh số 2020 2021 2022 2023 9/2024 Mitsubishi Xpander 555 658 16,844 13,616 21,238 21,267 3,564 Suzuki XL7 600 640 4,433 5,627 4,825 3,771 875 Kia Carens 619 859 - - 2,376 4,245 837 Toyota Veloz Cross 658 698 - - 11,898 11,334 253 Hyundai Stargazer 575 685 - - - 3,062 75

Tính đến 9/2024, XL7 đứng thứ hai, chỉ thua Xpander so với mẫu xe phân khúc MPV giá rẻ tại Việt Nam

Cho dù Suzuki XL7 không phải là "đỉnh cao" về doanh số hay công nghệ, nhưng với mức giá phải chăng, sự thực dụng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, nó vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một chiếc MPV 7 chỗ phục vụ gia đình.

Đặc biệt, với giá bán dễ tiếp cận hơn so với các đối thủ cùng phân khúc, tính đến tháng 9/2024, Suzuki XL7 đang là dòng xe MPV 7 chỗ giá rẻ có doanh số tốt thứ nhì (á hậu) sau nhà vô địch Mitsubishi Xpander.

