Ford Territory cũ giá rẻ có nên mua không?

Giá Ford Territory rẻ

Ưu điểm trước tiên của việc lựa chọn Ford Territory cũ, đã qua sử dụng chính là mức giá bán rẻ. Được bán tại thị trường Việt Nam với mức giá từ 822 - 935 triệu đồng hồi năm 2022, nhưng hiện tại sau hơn 2 năm sử dụng nhiều chiếc Territory 2022 đang được bán lại với mức giá rẻ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi trên các trang mua bán xe cũ, Ford Territory Trend đời 2022 với số ODO khoảng 40.000 km đang được các chủ xe bán lại với mức giá là 650 triệu đồng. Trong khi đó, cũng với số ODO tương ứng thì bản Titanium (đắt nhất) có giá bán lại chỉ khoảng 735 triệu đồng. Như vậy so với mức chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để sở hữu ở năm 2022, hiện tại Territory đã mất giá khoảng 300 triệu đồng.

Tuy vậy, do suốt thời gian vừa qua Ford đã điều chỉnh giá bán của Ford Territory khiến giá bán dòng xe này hiện đã rẻ hơn khá nhiều. Cụ thể ở tháng 5/2025 này, giá niêm yết của Ford Territory dao động từ 759 - 889 triệu đồng. Mức giá bán này cao hơn 100 triệu đồng so với xe cũ, tuy nhiên do xe cũ được hưởng mức phí trước bạ thấp hơn nên về cơ bản nếu so sánh với phương án mua xe mới thì chọn Ford Territory cũ giúp khách hàng tiết kiệm khoảng 200 triệu đồng.

Ford Territory cũ được rao bán lại (Ảnh: Chụp màn hình).

Ford Territory cũ vẫn đem tới các trải nghiệm tương tự xe mới

Do phiên bản mới của Ford Territory bản nâng cấp mới nhất chưa được bán ra tại thị trường Việt Nam, nên về cơ bản các mẫu xe được bán từ năm 2022 cũng không khác biệt nhiều so với các mẫu xe hiện đang bán ra thị trường hiện tại. Chính vì thế, các trải nghiệm mà người sử dụng được tận hưởng sẽ tương tự nhau.

Ford Territory cũ vẫn sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn đậm nét khỏe khoắn đúng phong cách Mỹ. Xe mang nhiều đường nét tương đồng với “người anh em” Ford Equator, nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với thị hiếu người Việt. Dáng xe vững chãi, cản trước góc cạnh và cụm đèn hậu LED chữ L sắc sảo tạo nên diện mạo hấp dẫn khó cưỡng. Đặc biệt, phần đuôi xe được chăm chút tỉ mỉ với cánh gió tích hợp đèn phanh LED và các chi tiết vuông vắn, tạo cảm giác thể thao, năng động.

Bước vào khoang lái, người dùng sẽ bị ấn tượng bởi cặp màn hình đôi 12,3 inch hiện đại, thiết kế liền mạch tạo nên không gian công nghệ cao. Giao diện tối giản, tinh tế với ít nút bấm vật lý mang đến cảm giác gọn gàng, tương lai. Xe cũng sở hữu các trang bị cao cấp như: Ghế da chỉnh điện, điều hòa tự động đa vùng, hệ thống âm thanh ấn tượng, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Tuy còn một vài chi tiết nhựa, nhưng tổng thể nội thất Territory mang đến sự thoải mái, tiện nghi cho cả người lái lẫn hành khách.

Ford Territory cũ vẫn được trang bị động cơ 1.5L EcoBoost tương tự các mẫu xe đang bán ra trên thị trường, sản sinh công suất 160 mã lực, đi kèm hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Trải nghiệm thực tế cho thấy xe vận hành êm ái, tăng tốc tốt trong đô thị và đường trường, phù hợp với phong cách lái nhẹ nhàng, thực dụng của số đông người dùng. Xe còn hỗ trợ tới 4 chế độ lái (Thông thường, Tiết kiệm, Thể thao và Đồi núi), giúp người lái dễ dàng thích nghi trong nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Territory được Ford trang bị loạt công nghệ an toàn tiên tiến như: Camera 360 độ, Cảnh báo điểm mù, Hệ thống giữ làn, hỗ trợ phanh khẩn cấp, Ga tự động thông minh (Adaptive Cruise Control), 6 túi khí...Những tính năng này không chỉ giúp người lái an tâm hơn mà còn đặc biệt hữu ích khi di chuyển trong đô thị đông đúc hoặc trên các hành trình dài.

Những nguy cơ khi mua Ford Territory cũ

Đương nhiên việc lựa chọn mua Ford Territory cũ nói riêng và mua xe cũ nói chung đều có chung nhược điểm là có thể gặp phải các nguy cơ tiềm ẩn bên trong máy mà người bán không nói với bạn, đặc biệt là các lỗi nặng như ngập nước hoặc động cơ khác.

Chính vì thế, mặc dù chất lượng tốt cùng với giá bán rẻ nhưng khi lựa chọn Ford Territory cũ khách hàng cũng cần rất cẩn trọng. Đặc biệt, nếu chưa có kinh nghiệm thử xe, mua xe cũ thì khách hàng khi đi mua xe nên nhờ những người có kinh nghiệm kiểm tra hộ nhằm phát hiện các vấn đề cũng như thương thảo để có được mức giá bán tốt nhất.