Bảng giá xe Ford 2019 - Mua xe Ford giá tốt nhất thị trường

Thứ Tư, ngày 09/01/2019 06:00 AM (GMT+7)

Cập nhật giá xe Ford 2019 cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Cơ hội mua xe Ford 2019 giá tốt nhất trong năm.

Tháng cận tết với nhiều sự biến động trên thị trường ô tô Việt, hàng loạt các hãng xe thực hiện các chương trình ưu đãi, giảm giá cho khách hàng khi mua xe trước dịp tết Nguyên Đán. Vậy liệu bảng giá xe Ford có thay đổi? Cùng chúng tôi tham khảo bài viết bảng giá xe Ford 2019 cập nhật mới nhất cùng nhiều chương trình khuyến mãi khủng trong năm.

Giá xe Ford Everest 2019 cập nhật mới nhất

Xe Ford Everest là mẫu xe 7 chỗ khá nổi tiếng của hãng xe Mỹ tại thị trường Việt nam, và đây đối thủ đáng gờm của xe Toyota Fortuner, xe Toyota innova, xe Hyundai Santafe, xe Honda CRV… Tại Việt nam, xe Ford Everest 2019 có 3 phiên bản với các lựa chọn số sàn, số tự động, 1 cầu hay 2 cầu. Kích thước cả 3 phiên bản là 4892 x 1860 x 1837mm với chiều dài cơ sở 2850mm, khoảng sáng gầm xe 210mm giúp xe có thể thích hợp với nhiều địa hình phức tạp. Hệ thống an toàn khá tốt với ABS và EBD, VSC, 6 túi khí…

Đánh giá xe Ford Everest 2019 về thiết kế nội thất thì trang bị trên Everest 2019 vừa đủ với đầu CD, ghế da, cửa kính chỉnh điện, điều hòa 2 dàn lạnh… Phiên bản Ford Everest bản nâng cấp mới đã được hãng xe Mỹ nhập về nước và phân phối với 5 phiên bản với một vài thay đổi về thiết kế và nâng cấp lớn về hệ truyền động.

Ford Việt Nam hiện mới chỉ công bố giá 3 phiên bản Ford Everest mới, trong khi đó 2 phiên bản cấp thấp hiện đang gặp khó về nguồn cung nên sẽ được thông báo giá sau. Giá xe Ford Everest 2019 dao động từ 1,112 tỷ đồng.

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất (HP) Giá bán đề xuất (triệu đồng) Everest Ambiente 2.0L - 6MT 180 999 Everest Ambiente 2.0L - 10AT 180 1052 Everest Trend 2.0L - 10AT 180 1112 Everest Titanium 2.0L - 10AT 180 1177 Everest Titanium Bi-Turbo 2.0L - 10AT 210 1399

Giá xe Ford Focus 2019 cập nhật mới nhất

Mẫu hatchback Ford Focus được điều chỉnh giá ở cả bản tiêu chuẩn Trend và bản cao cấp Titanium nhằm cạnh tranh với các xe hạng B khác vừa ra mắt. Cụ thể, các đại lý hiện đang chào bán giá xe Ford Focus 2019 là 560 triệu đồng (Trend) và 730 triệu đồng (Titanium). Tại Việt Nam, xe Ford Focus 2019 phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ những cái tên “đình đám” như xe Mazda 3, xe Toyota Corolla, xe Kia Forte, xe Chevrolet Cruze… thế nên chắc chắn người tiêu dùng cũng khao sát muốn sở hữu ngay một chiếc xe có tính tranh đua cao so với các xe trong cùng phân khúc như thế này. Đặc biệt, Ford Việt Nam sẽ trang bị cho xe ô tô Ford Focus công nghệ hiển thị trên kính lái head-up display, nâng cao mức độ cạnh tranh trên thị trường.

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất Giá đề xuất Giá giảm (tham khảo) Focus Trend Sedan 1.5L - 6AT 180 626 560 Focus Trend Hatchback 1.5L - 6AT 180 626 560 Focus Titanium Sedan 1.5L - 6AT 180 770 740 Focus Titanium Hatchback 1.5L - 6AT 180 770 740



Hiện tại giá xe Ford Focus tháng 1/2019 vẫn giữ ở mức như cũ, cụ thể là 2 phiên bản Focus Trend đang ở mức 626 triệu đồng. Trong khi đó, giá xe Focus Titannium 4 cửa và Focus Sport+ 5 cửa giữ nguyên ở mức 770 triệu đồng.

Giá xe Ford Ranger 2019 cập nhật mới nhất

Ford Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu bán tải Ford Ranger 2019 với hàng loạt nâng cấp đáng giá. Mẫu xe mới không chỉ thêm màu mới, nâng cấp ngoại hình, nội thất mà còn sở hữu động cơ dầu 2.0L Bi-Turbo và hộp số tự động 10 cấp. Được coi là ông vua phân khúc xe bán tải tại Việt nam, xe Ford Ranger 2019 có đến 7 phiên bản Ranger bao gồm Wildtrak Turbo kép 2.0L 4x4 10AT; Wildtrak Turbo đơn 2.0L 4x2 10AT; XLT 2.2L 4x4 6AT & 6MT; XLS 2.2L 4x2 6AT & 6MT, và XL 2.2L 4x4 6MT cùng nhiều sự lựa chọn về màu sắc và hộp số.

Ô tô Ford Ranger 2019 là đối thủ của xe Chevrolet Colorado, xe Toyota Hilux, xe Mazda BT50, xe Nissan Navara, xe Mitsubishi Triton… Bên cạnh đó, xe Ford Ranger là dòng xe bán tải bán chạy nhất, chiếm đến 60% thị phần trong phân khúc pickup tại Việt nam nên nó luôn là tham chiếu cho cả phân khúc này.

7 phiên bản của Ford Ranger mới sẽ có giá bán lẻ khuyến nghị đã bao gồm 10% VAT như sau:

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất(HP) Giá đề xuất (triệu đồng) Ranger XL 4x4 2.2L - 6MT 125 616 Ranger XLS 4x2 2.2L - 6MT 160 630 Ranger XLS 4x2 2.2L - 6AT 160 650 Ranger XLT 4x4 2.2L - 6MT 160 779 Ranger Wildtrak 4x2 2.0L - 10AT 180 853 Ranger Wildtrak 4x4 2.0L - 10AT 213 918 Ranger Raptor 4x4 2.0L- 10AT 213 1198



Giá xe Ford Ecosport 2019 cập nhật mới nhất

Xe Ford Ecosport 2019 là mẫu xe 05 chỗ chủ lực của hãng xe Ford tại Việt nam bên cạnh Ford Ranger. Phiên bản Ecosport mới nhất ra mắt thị trường Việt nam vào tháng 02/2018. Xe Ford Ecosport 2019 sử dụng hai tuỳ chọn động cơ bao gồm: 1.5L I3 với công suất 120 mã lực và 1.0L Ecoboost công suất 125 mã lực.

Phiên bản mới của Ecosport 2019 sở hữu nhiều ưu điểm khác biệt so với phiên bản cũ, đủ nhiều để khiến không ít khách hàng coi đây là một đời xe hoàn-toàn-mớI của hãng xe Ford. Giữa hàng loạt cải tiến quan trọng trên Ford Ecosport 2019, động cơ và hộp số là hai sự nâng cấp đáng chú ý nhất và đây là đối thủ nặng kí trên phân khúc SUV hiện nay. Giá xe Ford Ecosport 2019 tháng hiện tại đang ổn định tương tự tháng trước, có 5 phiên bản Ecosport 2019 đang được bán bao gồm:

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất(HP) Giá đề xuất (triệu đồng) Ecosport Ambiante 1.5L - 5MT 121 545 Ecosport Ambiante 1.5L - 6AT 121 569 Ecosport Trend 1.5L - 6AT 121 593 Ecosport Titanium 1.5L - 6AT 121 648 Ecosport Titanium Ecoboost 1.0L - 6AT 125 689

Trong tháng này giá xe Fiesta 1.5L Sport 5 cửa AT được niêm yết ở mức 545 triệu đồng, giá xe Fiesta 1.5L Titanium 4 cửa AT là 569 triệu đồng và Fiesta 1.0L Sport + AT có giá bán là 689 triệu đồng.

Giá xe Ford Transit 2019 cập nhật mới nhất

Ford Transit đời mới sở hữu thiết kế thực dụng, không gian rộng cho 16 người, nhiều cửa gió điều hòa mang đến sự thoáng mát cho hành khách, ghế bọc da êm ái và hệ thống phanh đĩa hoàn toàn. Chính những ưu điểm trên đã giúp Transit 2019 được tận dụng làm nhiều chức năng như xe cứu thương, xe chở hàng, xe chở khách.

Tham khảo bảng giá xe Ford Transit 2019:

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất(HP) Giá đề xuất (triệu đồng) Transit Tiêu chuẩn 2.4L - 6MT 138 842 Transit Cao cấp 2.4L - 6MT 138 889 Transit Tiêu chuẩn (gói trang bị thêm) 2.4L - 6MT 138 849

Giá xe Ford Fiesta 2019 cập nhật mới nhất

Tại Việt Nam, xe Ford Fiesta được phân phối với 3 phiên bản. Đặc biệt là mẫu Ford Fiesta Ecoboost 2019 5 cửa với động cơ nhỏ gọn 1.0L nhưng được trang bị khá nhiều công nghệ hiện đại như động cơ Ecoboost, chìa khóa thông minh, tính năng Ford SYNC. Xe Ford Fiesta 2019 với diện mạo đẹp, nội thất sang trọng, tinh tế, khả năng kết nối tốt và dễ sử dụng, đây là một lựa chọn xe cỡ nhỏ đáng tiền cho những ai lỡ phải lòng thương hiệu xe Mỹ. Theo sự đánh giá từ những trải nghiệm trực tiếp khi lái xe đều nhận định rằng ở ô tô Ford Fiesta có sự êm ái, mượt mà với khả năng giảm xóc đã được nâng cấp hiệu quả hơn so với phiên bản cũ.

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất(HP) Giá bán đề xuất Giá giảm (tham khảo) Fiesta Sport 1.5L - 6AT 112 564 534 Fiesta Tiatnium 1.5L - 6AT 112 560 530 Fiesta Ecoboost 1.0L - 6AT 125 616 586

Đã có mặt tại Việt Nam khá lâu, các mẫu xe ô tô Ford đã thực sự chiếm được cho mình những tệp khách hàng riêng, những người tìm đến Ford có lẽ đã dành những sự tin yêu dành cho dòng xe cơ bắp của Mỹ, điều này đã được cụ thể hoá bằng doanh số bán, xe Ford EcoSport, xe Ford Transit, xe Ford Ranger hay xe Ford Everest có lẽ là các dòng xe thành công nhất của Ford tại thị trường Việt Nam khi liên tiếp nằm trong số các mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc.



