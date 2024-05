Bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Seltos công bố giá bán 799 triệu đồng

Sau khi công bố giá bán của 3 phiên bản AT, Luxury, Premium thì Kia Việt Nam cũng đã chính thức công bố giá bán phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Seltos 2024. Cách đây 1 tháng nhưng hãng cũng chỉ công bố giá cho 3 phiên bản sử dụng động cơ 1.5 thì mới đây Kia Việt Nam cũng đã chốt giá bán cho bản 1.5 tăng áp, đây cũng là bản cao cấp nhất của Kia Seltos.

Khác biệt lớn nhất của Kia Seltos 1.5 Turbo GT-Line so với các phiên bản khác đến từ việc sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp, cho công suất 158 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 253 Nm, đi kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép. Hiệu suất này cao hơn 45 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 109Nm so với 3 phiên bản kia, chưa kể cũng chỉ được trang bị hộp số vô cấp iVT.

Ngoài ra so cùng phân khúc, thì hiệu suất của Kia Seltos 1.5 Turbo GT-Line chỉ xếp sau Honda HR-V với 174 mã lực. Dù cao hơn đáng kể, tuy nhiên Kia Seltos 1.5 Turbo GT-Line có khá nhiều trang bị nổi bật như, đèn pha thông minh đi cùng gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS gồm các tính năng như ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo người lái mất tập trung, cảnh báo mở cửa. Đáng tiếc xe chỉ dùng màn đồng hồ tốc độ bán điện tử 4.2 inch

Ngoài những điểm nêu trên, Kia Seltos phiên bản GT-Line không khác biệt so với phiên bản Premium. Thực tế theo nhiều ý kiến từ người dùng thì đây là phiên bản dành cho ai thích cảm giác lái nhưng vẫn đáp ứng các yếu tố nhỏ gọn khi đi đô thị.

Kia Seltos 1.5 Turbo GT-Line 2024 có giá đề xuất 799 triệu đồng, cao hơn 60 triệu đồng so với bản Premium và 200 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn. Còn với các đối thủ khác thì cao hơn so 100 triệu đồng so với Hyundai Creta cao cấp, 34 triệu đồng so với Toyota Yaris Cross HEV nhưng vẫn rẻ hơn 72 triệu đồng so với Honda HR-V. Ngoài ra Mitsubishi Xforce bản cao nhất vẫn chưa công bố giá bán.

