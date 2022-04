Ảnh thực tế VinFast VF8 tại nhà máy

Lần thứ hai xe xuất hiện trong tình trạng không che chắn và được giới báo chí trải nghiệm thực tế.

Xe ô tô điện VinFast VF8 có cấu trúc 3 hàng ghế với 07 chỗ ngồi tiện nghi rộng rãi. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.750 x 1.900 x 1.660 mm, chiều dài cơ sở 2.950 mm. Chiều dài này có thể so sánh với các mẫu xe như Mercedes-Benz GLC, BMW X3 nhưng trục cơ sở lớn hơn cả hai mẫu xe trên (2.950 mm so với 2.873mm và 2.864 mm). Tổng thể dài ngang Hyundai SantaFe nhưng chiều dài cơ sở lại vượt trội (+185mm).

VinFast VF8 được đổi tên từ VF e35 với các thông số nổi bật như công suất khoảng 400 mã lực, tầm hoạt động khoảng 500 km trong một lần sạc đầy, chuẩn an toàn 5 sao, 11 túi khí, đi kèm các tính năng tự lái trên cao tốc,... và được định vị trong phân khúc D.

Xe có kích thước ngang với các mẫu SUV hạng sang như Mercedes-Benz GLC hay BMW X3 có thiết kề mềm mượt hơn so với Lux SA 2.0 đi kèm nhiều trang bị hiện đại như màn hình trung tâm 15.4 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, trợ lý ảo thông minh hỗ trợ ngôn ngữ địa phương,….

Các mẫu xe điện VinFast cũng có chính sách thuê pin với hai gói gồm: Linh hoạt tối thiểu 500km, tính thêm phí từ km số 501 trở đi và Cố định không phụ thuộc quãng đường di chuyển, đảm bảo tổng chi phí hàng tháng cơ bản chỉ tương đương chi phí xăng tại từng thị trường.

Theo nhà sản xuất thì với công suất 402 mã lực, 640Nm, dẫn động 4 bánh thì xe chỉ mất 5.5 giây để tăng tốc từ 0-100km/h. Dự kiến, những chiếc VF8 thương mại đầu tiên sẽ được bàn giao từ cuối năm nay cùng với mẫu SUV hạng E VF 9.

VF8 được cung cấp 02 tùy chọn phiên bản động cơ điện bao gồm: Bản cao cấp (Plus) trang bị 02 động cơ điện sản sinh ra công suất tối đa 402 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 640 Nm, khả năng tốc từ 0-100km/h trong 5.5s, nhanh hơn 1s so với đàn anh Vinfast VF9.

Bản tiêu chuẩn trang bị 01 động cơ điện nam châm vĩnh cửu công suất 204 mã lực và mô men xoắn cực đại 320 Nm. Cả hai phiên bản pin có dung lượng 90 kWh và hệ dẫn động 04 bánh toàn thời gian. Quãng đường đi được sau mỗi lần sạc đầy là 460km và 510km.

Mẫu xe điện thông minh VinFast VF8 được trang bị các tính năng tự hành cấp độ 2+ cho các phiên bản Eco và Plus, cấp độ 3 và 4 cho phiên bản Premium, cùng các ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh như: bộ ứng dụng Ngôi nhà thông minh (Smarthome), Văn phòng di động (Mobile Office), Mua sắm trên xe (In-car Shopping), Giải trí trên xe (In-car Entertainment) cùng nhiều tính năng ưu việt và cho trải nghiệm đầy hứng khởi trên mọi hành trình và cuộc sống thường nhật.

Riêng phiên bản cao cấp còn sở hữu hệ thống cảm biến hiệu suất cao. Xe được đánh giá an toàn Euro NCAP và NHTSA 05 sao. Các bộ pin của VF8 được VinFast đặt dưới sàn xe để chống lật. Khả năng chịu nhiệt độ từ -40 độ C đến 80 độ C.

Đây cũng là lần thứ hai mẫu xe điện VinFast VF8 xuất hiện công khai ở Việt Nam sau khi được giới thiệu lần đầu tại triển lãm Los Angeles Auto Show năm 2021 và sau đó là triển lãm CES. Xe có mức giá bán khởi điểm 1.057 tỷ đồng cho bản Eco và bản Plus là 1.237 tỷ đồng. Dự kiến, những chiếc VF8 đầu tiên sẽ được VinFast bàn giao tới khách hàng bắt đầu từ cuối năm nay. Xe được sản xuất tại Việt Nam.

