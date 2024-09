VinFast VF8 đạt 4 sao an toàn tại thử nghiệm NHTSA ở Mỹ

Chiếc VF 8 đã đạt 4 sao thử nghiệm an toàn của NHTSA, với việc đánh giá tiến hành vào trung tuần tháng 7/2024. Chương trình Đánh giá xe mới của NHTSA là một chương trình rất có uy tín tại Mỹ, tiến hành các va chạm phía trước, bên hông và khả năng chống lật trong các vụ va chạm, sau đó xếp hạng về khả năng bảo vệ người ngồi trên các mẫu xe mới ra mắt. Mục tiêu là giúp cho người tiêu dùng có lựa chọn đúng đắn về một chiếc xe phù hợp với nhu cầu.

Cuối năm 2023, NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration - Viện An toàn Giao thông đường bộ Mỹ) công bố sẽ tiến hành thử nghiệm 40 mẫu xe thuộc đời 2024, chiếm 86% các xe mới ra mắt tại Mỹ. Trong số này, bên cạnh hầu hết các tên tuổi quen thuộc là chiếc VinFast VF 8, mới bán tại quốc gia này từ đầu năm.

Theo kết quả thử nghiệm mới nhất của NHTSA, VF 8 nhận được đánh giá tổng thể 4 sao, tương tự kết quả tại Euro NCAP 2023. Thử nghiệm va chạm của NHTSA đối với VF 8 được thực hiện vào giữa tháng 7/2024. Các xe thử nghiệm là bản Eco. Các bài thử được đánh giá theo ba hạng mục: Va chạm phía trước (front crash), Va chạm bên hông (side crash) và Khả năng chống lật (rollover).

Với thử nghiệm va chạm bên hông, NHTSA đánh giá theo hai nội dung: Xe khác đâm vào sườn xe thử nghiệm phía bên lái ở tốc độ /giờ (62 km/h) và va chạm vào cọc (mô phỏng thân cây, cột…) ở tốc độ 20 dặm/giờ (32 km/h).

Đánh giá tổng thể của NHTSA về VF 8 như sau: An toàn cho người lớn đạt 76% / An toàn cho trẻ nhỏ: 89% / An toàn cho người đi bộ: 77% / Các tính năng hỗ trợ an toàn: 79%. Dựa vào các đánh giá, nhà sản xuất chỉ cần nâng cấp lại khả năng bảo vệ phần đầu xe để giảm chấn động cho tài xế và hành khách là hoàn toàn có thể đạt mức cao nhất 5 sao.

Trong lần đánh giá này hầu hết các xe đến từ các thương hiệu châu Á (Nhật Bản và Hàn Quốc) cùng một số xe của các thương hiệu Mỹ. Kết quả thử nghiệm của các xe khác chưa có hoặc mới có một phần. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin để độc giả so sánh. Thử nghiệm an toàn nằm trong hệ thống Đánh giá An toàn 5 Sao của NHTSA, trong khuôn khổ Chương trình Đánh giá xe mới (New Car Assessment Program - NCAP).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]