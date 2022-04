Ferrari Daytona thắng giải thưởng lớn về thiết kế

Siêu xe mới nhất Ferrari Daytona vừa chiến thắng giải thưởng cao nhất về thiết kế.

Mới đây, siêu xe mới nhất thuộc danh mục sản phẩm “Icona” của Ferrari một lần nữa giành được giải thưởng cao quý về thiết kế. Hãng siêu xe Ý cũng xuất sắc giành thêm ba giải thưởng Red Dot cho các mẫu siêu xe 812 Competizione, 812 Competizione A và 296 GTB.

Tại sự kiện công bố các giải thưởng Red Dot Award: Product Design dành cho những thiết kế xe xuất sắc nhất, Ferrari gây ấn tượng mạnh khi giành được bốn giải thưởng cao quý. Cụ thể, chiếc Ferrari Daytona SP3 đã nhận danh hiệu Red Dot: Best of the Best về thiết kế đẹp nhất; còn 812 Competizione, 812 Competizione A và 296 GTB

Thiết kế của Ferrari Daytona SP3, siêu phẩm mới nhất vừa được gia nhập hàng ngũ những mẫu xe “Icona” đậm tính biểu tượng của Ferrari, được tạo nên nhờ sự kết hợp hài hòa những yếu tố tương phản: những bề mặt điêu khắc tinh tế, gợi cảm đan xen với những đường nét mạnh mẽ, gợi nhớ đến vai trò chủ đạo của khí động học trong thiết kế xe đua những năm 60-70, từng thể hiện trên 330 P4, 350 Can-Am và 512S.

Những chiếc Sports Prototype 1960s cũng truyền cảm hứng cho quyết định táo bạo khi thiết kế xe với phần thân kiểu “Targa” và mui cứng tháo rời được. Từ đó, Daytona SP3 đem đến cho người lái cảm giác phấn khích độc đáo kết hợp cùng tính khả dụng tuyệt vời.

Ferrari Daytona SP3 được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6.5L hút khí tự nhiên, đặt giữa phía sau (tên mã F140HC) được nâng cấp dựa trên động cơ tương tự của 812 Competizione. Động cơ này cho công suất 829 mã lực tại 9.250 vòng/phút và mô-men xoắn 697 Nm tại 7.250 vòng/phút. Vòng tua có thể đạt tốc độ tối đa 9.500 vòng/phút.=

Sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số 7 cấp ly hợp kép F1 nhanh hơn với sự hỗ trợ của bộ vi sai hạn chế trượt. Nhờ đó, Daytona SP3 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,85 giây và từ 0-200 km/h trong 7,4 giây, trong khi tốc độ tối đa đạt đến 340 km/h.

Từ năm 2015 đến năm 2022, Ferrari đã giành được tổng cộng 23 giải thưởng Red Dot. Đây là một kỷ lục mà chưa từng có nhà sản xuất ô tô nào khác đạt tới trong lịch sử 68 năm của giải thưởng này. Trong vòng 8 năm trở lại đây, hội đồng đánh giá đã trao cho Ferrari giải thưởng Red Dot: Best of The Best danh giá nhất không dưới 7 lần. Năm nay, Ferrari Daytona SP3 sẽ tiếp bước các mẫu xe FXX-K, 488 GTB, J50, Portofino, Monza SP1 và SF90 Stradale.

Những giải thưởng mang tầm vóc quốc tế này tiếp tục cho thấy dấu ấn của Trung tâm Thiết kế Ferrari. Được dẫn dắt bởi Flavio Manzoni, nơi đây đã vận dụng những giải pháp tân tiến nhất để những chiếc xe thể thao từ nhà sản xuất xứ Maranello được mang trên mình thiết kế độc đáo, đồng thời vẫn duy trì được sự giao thoa giữa thẩm mỹ và công năng - yếu tố đặc trưng luôn được khắc họa trong DNA của Ferrari.

Là một trong những danh hiệu quan trọng và cao quý bậc nhất trong ngành thiết kế, giải thưởng Red Dot Award tôn vinh sự xuất sắc và hoạt động sáng tạo của các nhà thiết kế tài năng nhất trên thế giới. Red Dot Award lần đầu được tổ chức vào năm 1955. Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 6 tại Essen, Đức.

