5 điểm hạn chế của Hyundai Stargazer X

Hyundai Stargazer X với mức giá hấp dẫn 559 triệu đồng, còn tồn tại một số điểm hạn chế cần xem xét. Dưới đây là những phân tích chi tiết dựa trên thông số kỹ thuật và trải nghiệm thực tế.

Hyundai Stargazer X.

Thiết kế ngoại thất không phù hợp thị hiếu số đông

Hyundai Stargazer X sở hữu phong cách thiết kế khác biệt, với cụm đèn LED trước và đường nét mang cảm hứng tương lai. Tuy nhiên, phong cách này gây tranh cãi và không phù hợp với thị hiếu của phần lớn khách hàng Việt Nam, vốn ưa chuộng các thiết kế trung tính, mạnh mẽ như Mitsubishi Xpander Cross hay Toyota Veloz Cross. Ngoài ra, kiểu dáng đuôi xe bầu bĩnh khiến Stargazer X trông kém phần thể thao so với các đối thủ.

Hệ thống treo kém tối ưu cho đường gồ ghề

Hệ thống treo MacPherson trước và thanh xoắn phía sau của Stargazer X thiên về sự êm ái trên đường bằng. Tuy nhiên, khi đi qua các đoạn đường xấu, xe dễ bị rung lắc và gây cảm giác không thoải mái cho hành khách, đặc biệt là ở hàng ghế sau. Đây là điểm yếu khi so với các đối thủ có hệ thống treo được tinh chỉnh tốt hơn như Mitsubishi Xpander Cross.

Không gian hàng ghế thứ ba còn hạn chế

Dù sở hữu chiều dài cơ sở 2.780mm, hàng ghế thứ ba của Stargazer X vẫn không thực sự rộng rãi. Người lớn cao trên 1m70 sẽ cảm thấy bí bách khi ngồi trong thời gian dài, đặc biệt là ở phần để chân và độ ngả lưng. So với Toyota Veloz Cross hoặc Suzuki XL7, Stargazer X chưa tối ưu được không gian cho cả 7 người.

Trang bị an toàn chưa nổi bật

Hyundai Stargazer X được trang bị một số tính năng an toàn cơ bản như phanh ABS, cân bằng điện tử ESC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tuy nhiên, so với các đối thủ như Toyota Veloz Cross, vốn có gói Toyota Safety Sense với cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm, Stargazer X thiếu vắng các tính năng an toàn tiên tiến, làm giảm sức hút đối với những khách hàng chú trọng sự bảo vệ toàn diện.

Khả năng cách âm chưa thực sự tốt

Stargazer X có thiết kế khí động học hiện đại, nhưng khả năng cách âm khi chạy tốc độ cao chưa thực sự tốt. Tiếng ồn từ lốp và gió lọt vào khoang lái khiến hành khách cảm thấy khó chịu trong các hành trình dài. Đây là một điểm cần cải thiện để cạnh tranh tốt hơn với các dòng xe cùng phân khúc.

Nhìn chung, Hyundai Stargazer X có mức giá hợp lý 559 triệu đồng, cùng nhiều trang bị tiện nghi phù hợp với gia đình. Tuy nhiên, khách hàng cần cân nhắc kỹ các hạn chế về thiết kế ngoại thất, trang bị an toàn và không gian trước khi quyết định lựa chọn.