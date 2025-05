Hyundai Stargazer cũ biển đẹp, giá 395 triệu đồng và còn giảm thêm

"Cần bán xe Hyundai Stargazer 2022 Tiêu chuẩn 1.5 AT, chính chủ, giá cực hấp dẫn chỉ 395 triệu đồng. Nếu nhanh tay, còn được giảm thêm một chút để chốt deal nhanh gọn", đó là lời rao của một chủ xe trên trang rao vặt. Đây là cơ hội để sở hữu một chiếc MPV chất lượng, phù hợp cho gia đình hoặc nhu cầu kinh doanh với mức giá hợp lý, đặc biệt biển số cũng khá đẹp khi bắt đầu là 66 (tỉnh Đồng Tháp) và kết thúc là 55.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Theo tin rao, xe thuộc đời 2022, đã đi được 80.000Km, là xe chính chủ, chỉ có 1 đời chủ sử dụng từ đầu. Xe được giữ gìn cẩn thận, tình trạng còn rất tốt, vận hành ổn định, không có lỗi lầm gì đáng kể. Hyundai Stargazer vốn nổi tiếng với thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, phù hợp cho những chuyến đi xa hoặc sử dụng hàng ngày trong thành phố. Động cơ xăng 1.5L kết hợp với hộp số tự động mang lại trải nghiệm lái đủ, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với người dùng Việt Nam.

Về pháp lý, xe còn hạn đăng kiểm đầy đủ, có bảo hiểm 2 chiều, giúp người mua yên tâm khi sử dụng. Hồ sơ pháp lý rõ ràng, sang tên đổi chủ nhanh chóng, không mất nhiều thời gian. Xe được sản xuất tại Ấn Độ, đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, xe vẫn đang trong thời gian bảo hành hãng, mang lại sự an tâm cho người mua về chất lượng và dịch vụ hậu mãi.

Điểm nổi bật của chiếc Stargazer này là đi kèm các phụ kiện tiện ích, giúp tăng giá trị sử dụng. Nội thất sạch sẽ, ngoại thất nguyên bản, không va chạm hay sửa chữa lớn. Xe đã được bảo dưỡng định kỳ, động cơ và các bộ phận chính hoạt động bình thường, theo tin rao.

Hyundai Stargazer 2022 Tiêu chuẩn 1.5 AT không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển mà còn mang lại sự tiện nghi với thiết kế 7 chỗ ngồi rộng rãi. Xe được trang bị các tính năng an toàn và tiện ích cơ bản, phù hợp cho cả người lái và hành khách. Với mức giá 395 triệu đồng, đây là một trong những chiếc MPV có giá tốt trên thị trường hiện nay, đặc biệt khi so sánh với các dòng xe cùng phân khúc.

Do đó, nếu đang tìm kiếm một chiếc xe gia đình đáng tin cậy, giá cả phải chăng và sẵn sàng sử dụng ngay, thì Hyundai Stargazer 2022 này là lựa chọn đáng tham khảo.