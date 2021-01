Vợ tỷ phú giày dép tuổi ngũ tuần vẫn tự tin nude trên bìa tạp chí

Thứ Bảy, ngày 09/01/2021 03:43 AM (GMT+7)

Stephanie Seymour là siêu mẫu thế hệ vàng với sự nghiệp nổi bật nhưng đi cùng nhiều tai tiếng.

Stephanie Seymour là siêu mẫu nổi tiếng, tuổi ngũ tuần vẫn tự tin nude trên bìa tạp chí.

Stephanie Seymour sinh này 23/7/1968 là siêu mẫu đình đám ở những năm thập niên 80, thập niên 90. Hiện tại, người đẹp đã ở độ tuổi ngũ tuần nhưng vẫn xinh đẹp và thon gọn. Đặc biệt, mỗi lần cô tái xuất trên sàn diễn hay bìa tạp chí thời trang đều khiến người khác trầm trồ. Thậm chí, Stephanie Seymour không ngần nude chụp ảnh dù chẳng còn trẻ trung.

Hiện tại, Stephanie Seymour vẫn được khen ngợi là xinh đẹp và tràn đầy sức sống.

Siêu mẫu thế hệ vàng

Stephanie Seymour có cha là nhà bất động sản ở California và mẹ là nhà tạo mẫu tóc. Với chiều cao nổi bật là 1m78 cùng gương mặt xinh đẹp, Stephanie Seymour nhanh chóng phát triển sự nghiệp người mẫu bắt đầu từ những tời báo địa phương ở tuổi 16. Khi còn là một cô bé tuổi teen, Stephanie Seymour còn từng lọt vào chung kết cuộc thi người mẫu "Elite Model Management Look of the Year" (nay là Elite Model Look).

Người đẹp chia sẻ mình đam mê thời trang ngay từ khi còn nhỏ, khao khát muốn kết nối với nó và chắc chắn đã làm điều đó nhưng theo cách của một cô gái San Diego.

Nhiều người đánh giá cao sự đặc biệt trong làng mốt của Stephanie Seymour.

Liên tiếp sau đó, Stephanie Seymour xuất hiện trên hàng loạt tạp chí nức tiếng như Sports Illustrated Swimsuit, Vogue, Play Boy, Vanity Fair,... Người đẹp cũng là người mẫu nội y đình đám của thương hiệu triệu đô Victoria's Secret.

Cô cũng từng "chinh chiến" trên mọi sàn diễn của Versace, Chanel,... Cùng với Kate Moss, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford và Claudia Schiffer, Stephanie Seymour được nhận định là một trong số những siêu mẫu vàng của thập niên 80, 90.

Người đẹp từng "chinh chiến" ở nhiều sàn diễn thời trang cho các thương hiệu đình đám.

Cuộc tình sặc mùi tiền

Câu chuyện về "chân dài - đại gia" vốn không phải điều mới mẻ bởi chúng lặp đi lặp lại đến mức người ta coi nó là xu hướng. Một nguồn tin tiết lộ với The Post vào năm 2009 rằng Stephanie Seymour sớm trở thành một người "sát đàn ông" và điểm chung của họ là giàu có và tốt mã.

Ngay từ khi "chân ướt chân ráo" bước vào làng mẫu lúc mới chỉ 16 tuổi Stephanie Seymour đã có quan hệ tình cảm với người đứng đầu Elite Model Management - John Casablancas. Khi đó, John Casablancas đã 42 tuổi và đã kết hôn với người mẫu Jeanette Christiansen. Và cuộc hôn nhân đổ vỡ sau khi có sự xuất hiện của Stephanie Seymour.

Người đẹp có tình trường dài dằng dặc với những nam nhân giàu có, quyền lực và đẹp trai.

Từ năm 1989 đến 1990, người đẹp kết hôn với nghệ sĩ guitar Tommy Andrews. Hai người nhanh chóng đường ai nấy đi nhưng Stephanie Seymour đã kịp có con trai đầu lòng. Tiếp đó, một lần nữa người đẹp lại có một cuộc tình sóng gió với giọng ca của Guns N 'Roses - Axl Rose. Đỉnh điểm là vụ kiện tụng Stephanie Seymour tố hành hung.

Tất nhiên, không thể không nhắc đến cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm của cô với tỷ phú đế chế giày White Birch và sở hữu nhiều nguồn bất động sản - Peter Brant. Đến năm 2009, cặp đôi chấm dứt quan hệ hôn nhân. Mối quan hệ mà nhiều người khẳng định họ đến với nhau không phải vì tình yêu mà bởi một người cần sắc một người cần tiền.

Sau nhiều năm chung sống, cuối cùng cuộc hôn nhân với tỷ phú Peter Brant của cô cũng chấm dứt.

Những lùm xùm tai tiếng

Bên cạnh tình trường gắn liền với quyền lực và tiền bạc, Stephanie Seymour còn liên tiếp dính phải những lùm xùm như việc dính đến rượt, ma túy sau đó làm lạm dụng thuốc an thần. Thậm chí, người đẹp còn bị thêu dệt chuyện "loạn luân" với con trai khi hình ảnh Peter Brant Jr. hôn mẹ trên bãi biển bị lan truyền. Sau đó, Peter Brant Jr lên tiếp lên tiếng trên mạng xã hội và công khai mình là người đồng tính.

Hình ảnh con trai hôn mẹ bị thêu dệt theo chiều hướng tiêu cực, ảnh hưởng lớn đến Stephanie Seymour.

Lần khác, Stephanie Seymour gây tranh cãi khi lên án đàn em Kendall Jenner và Gigi Hadid không xứng danh siêu mẫu. Thậm chí, cô còn gọi họ là "những ả khốn gặp thời". Phía hai người đẹp 9x cũng có thái độ phản bác rõ rệt. Sau đó, Stephanie Seymour có ý làm hòa khi đưa lời giả thích rằng mình chỉ nói đùa kỷ nguyên siêu mẫu kết thúc đồng thời công nhận thành công cũng như những vất vả của Kendall Jenner và Gigi Hadid.

Người đẹp còn gặp lùm xùm về phát ngôn chê bai đàn em là "ả khốn gặp thời".

Một số hình ảnh hiện tại của Stephanie Seymour:

Nguồn: http://danviet.vn/vo-ty-phu-giay-dep-tuoi-ngu-tuan-van-tu-tin-nude-tren-bia-tap-chi-502021913413...Nguồn: http://danviet.vn/vo-ty-phu-giay-dep-tuoi-ngu-tuan-van-tu-tin-nude-tren-bia-tap-chi-502021913413833.htm