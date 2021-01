Mai Phương Thúy và những lần khiến dân mạng mất tập trung vì váy tôn vòng 1 gần mét

Thứ Bảy, ngày 02/01/2021 10:48 AM (GMT+7)

Mai Phương Thúy sở hữu phong cách thời trang táo bạo với những bộ trang phục tôn vòng 1.

Mai Phương Thúy khoe vóc dáng gợi cảm trong trang phục tôn vòng một nhân dịp năm mới.

Nhân dịp năm mới 2021, hoa hậu Việt Nam 2006 có đăng tải hình ảnh mới trên story Instagram với chia sẻ: "No babe, I do not hate 2020". Gây chú ý với cư dân mạng không chỉ là lời tạm biệt 2020 của nàng hậu hay nhan sắc xinh đẹp mà còn là trang phục tôn vòng một. Người đẹp chọn diện thiết kế cúp ngực màu hồng với chi tiết gấp nếp vải tinh tế đặc biệt quyến rũ.

Mai Phương Thúy đăng ảnh với caption hóm hỉnh: "Tối qua khi bi quan cùng cực bạn nhận ra trên bàn vẫn còn nửa con gà xối mỡ", nhưng cư dân mạng lại chú ý đến trang phục.

Không ít lần nàng hậu khiến cư dân mạng bị phân tâm vì trang phục gợi cảm. Nhất là khi Mai Phương Thúy vốn nổi bật với vòng một "khủng" gần 1 mét. Bởi vậy cô còn được người hâm mộ đặt cho biệt danh "hoa hậu hở bạo nhất Vbiz". Bên cạnh những lời khen trước độ "nóng bỏng" của người đẹp cũng có ý kiến chê bai. Thậm chí, lựa chọn trang phục này còn không ít lần khiến Mai Phương Thúy gặp sự cố.

Người đẹp khiến người xem truyền hình khó lòng tập trung vào chương trình chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 vì trang phục như chực rơi.

Mai Phương Thúy từng thẳng thắn chia sẻ mình là người hay gặp phải những câu chuyện "trời ơi đất hỡi" vì chuyện ăn mặc. Khi nói về những bộ cánh quyến rũ của bản thân, người đẹp từng bày tỏ: “Bản thân tôi vẫn tôn trọng nguyên tắc chỉ cần không phản cảm là được. Còn gợi cảm ư? Có vẻ như khái niệm sexy của tôi hơi khác và lệch một tông so với mọi người nên đôi khi bị bàn tán”.

Mai Phương Thúy thường gây nên một số xì xào về trang phục như gặp sự cố hớ hênh hay gây bàn tán vì diện đồ không hợp hoàn cảnh.

Mai Phương Thúy đặc biệt yêu thích những trang phục tôn vòng một. Ở đây người đẹp chọn áo cúp ngực kết hợp với quần cạp cao cùng màu tạo hiệu ứng "tone sur tone".

Ngoài ra, người đẹp còn có lựa chọn trang phục có dáng khoét chữ V sâu để mặc theo phong cách không nội y. Mai Phương Thúy từng chia sẻ cô có sử dụng "bí kíp" để giữ cố định nếp vải.

Không chỉ mặc những bộ trang phục tôn vòng một khi đi sự kiện hay chụp hình, phong cách đời thường của Mai Phương Thúy cũng khá gợi cảm với kiểu mặc sơ mi hờ hững.

Nguồn: http://danviet.vn/mai-phuong-thuy-va-nhung-lan-khien-dan-mang-mat-tap-trung-vi-vay-ton-vong-1-ga...Nguồn: http://danviet.vn/mai-phuong-thuy-va-nhung-lan-khien-dan-mang-mat-tap-trung-vi-vay-ton-vong-1-gan-met-5020212110494364.htm