Mỹ nhân Nhật ưa mặc váy ngắn dù bị nói "lẳng lơ" gặp sự cố ngay trên sân khấu

Thứ Tư, ngày 29/01/2020 08:41 AM (GMT+7)

Sana (Twice) thường mặc những bộ váy ngắn gợi cảm tôn dáng dù không ít lần bị chê trách vì phản cảm.

Sana là một trong những thành viên nổi tiếng của Twice.

Sana là mỹ nhân Nhật Bản có lượng fan hâm mộ đông đảo trong nhóm nhạc Hàn Quốc - Twice. Cô gái sinh năm 1996 này còn được fan nam tôn làm lẽ sống với khẩu hiệu "no Sana, no life" với ý cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có cô ấy. Sana sở hữu ngoại hình xinh đẹp, thậm chí, trong nhiều khung hình người ta đánh giá cô còn xinh đẹp hơn cả visual của nhóm là Tzuyu. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m63, từng có thời gian cô bị chê béo những sau đó Sana đã tích cực giảm cân để có vóc dáng hoàn hảo. Phong cách thời trang của cô cũng thay đổi, ngày càng táo bạo trong những bộ váy bó sát, ngắn trên đùi, trái ngược với gương mặt dễ thương, kẹo ngọt.

So với các thành viên khác, trang phục của Sana khá đơn giản, chủ yếu là váy dáng quây và độ ngắn trên đùi.

Ngoài ra cô cũng mặc những chiếc váy hai dây bản to vừa phải để tôn lên đôi tay dài thon thả.

Stylist cũng thường kết hợp trang phục cho Sana theo kiểu áo croptop và chân váy. Tất nhiên vẫn cùng mẫu số chung váy ngắn trên đùi và áo hai dây.

Trang phục ngắn đã không ít lần khiến Sana lộ quần bảo hộ trên sân khấu. Quần bảo hộ chỉ là món đồ giúp các idol hạn chế sự cố hớ hênh không phải item dễ dàng phô bày khi biểu diễn bởi vậy những bộ váy ngắn của Sana khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích. Thậm chí, có lần cô còn bị netizen chê bai là vô ý tứ dù đang mặc đồ kiệm vải. Tuy nhiên một số người nói rằng đây là lựa chọn trang phục của stylist không phải cá nhân Sana.

Những chiếc váy ngắn khiến Sana lộ quần bảo hộ trên sân khấu.

Trang phục ngắn của Sana trở thành chủ đề bàn tán.

Sana bị chỉ trích vì hành động vô ý khiến cô hớ hênh trước mắt khán giả.

Dễ thấy chiếc váy của Sana quá ngắn khiến cô gặp khó khăn trong việc di chuyển xuống ô tô.

Trong khi đó, phong cách đời thường của Sana thiên về sự năng động, thoải mái với những item thường thấy như quần jean, áo hoddie trẻ trung. Đôi khi, người đẹp mặc những chiếc váy voan nhẹ nhàng hoặc kết hợp áo phông với chân váy. Chưa bao giờ cô bị chê thời trang sân bay phản cảm. Chính bởi vậy, nhiều người bày tỏ sự bức xúc vì stylist khiến Sana mang danh "lẳng lơ".

Sana chọn chiếc váy liền màu đen kết hợp với giày cao gót màu trắng.

Sana kết hợp quần jean với áo phông dáng dài, sơ vin đằng trước trẻ trung.

Phong cách thời trang sân bay thường được chú ý nhiều hơn vì thể hiện gu ăn mặc riêng của thần tượng.

