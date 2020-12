Kỳ Duyên cao to nhất hội "mỹ nữ nhập ngũ", bật khóc vì quần chật ních không thể nhảy xa

Thứ Hai, ngày 14/12/2020 10:57 AM (GMT+7)

Hoa hậu Việt Nam 2014 khiến cư dân mạng vừa thương vừa buồn cười vì sự cố trang phục khi tham gia chương trình thực tế.

Kỳ Duyên gặp sự cố vì chiếc quần chật, cản trở người đẹp thực hiện nhiệm vụ.

Kỳ Duyên là 1 trong số những người đẹp tham gia chương trình thực tế "Sao nhập ngũ" mùa 3. Trái ngược với hình ảnh kiêu kỳ, sang chảnh của nàng hoa hậu, Kỳ Duyên bước vào chương trình với hình ảnh đời thường và sẵn sàng lăn xả.

Trong tập mới phát sóng, người đẹp gặp sự cố với trang phục quân đội gây nên tình huống dở khóc dở cười. Do chiếc quần chật nên Kỳ Duyên gặp khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ nhảy xa khiến người đẹp xuống tinh thần về phòng rơm rớm nước mắt.

Kỳ Duyên bật khóc chiếc quần không vừa khiến người hâm mộ vừa thương vừa buồn cười.

Sau đó, Kỳ Duyên có lên tiếng trên trang cá nhân rằng: "Về câu chuyện chiếc quần chật của Gấu... Do nhà sản xuất trước khi quay đã liên hệ mình lấy số đo eo và mông để lấy quân phục cân theo size nữ có sẵn trong quân đội phù hợp với từng người. Tuy nhiên với chiếc quần rằn ri chất liệu dày không co giãn thì Gấu cao lớn quá nên mặc quân phục nữ cỡ to nhất cũng không vừa được.

Khi vào quân đội mọi giờ giấc phải tuân thủ nên mình có báo về việc trang phục bị chút sự cố nhưng không kịp để thay ngay vì ảnh hưởng tới giờ giấc của cả đội nên mặc luôn quần đó để nhảy xa. Mà cũng khổ ghê, quân phục trong quân đội được may chắc chắn lắm nên lúc nhảy xa nghĩ trong đầu quần chật thế này nhảy mạnh thiệt mạnh cho tét luôn mà tét không nổi nên em Gấu ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, muốn nhảy mà không thể nhảy được".

Kỳ Duyên chấp nhận rách quần để nhảy xa nhưng quần được may chắc muốn rách cũng không được.

"Sau buổi nhảy xa mình đã được thay quân phục nam rồi ạ, dép rọ cũng đi dép nam luôn mới vừa được. Cảm ơn đội ngũ sản xuất của chương trình. Khổ thế đấy các đồng chí ạ. Kỷ niệm cực kỳ đáng nhớ của Gấu Béo, đã bớt béo rồi mà quần vẫn không vừa" - người đẹp hóm hỉnh nói tiếp.

Cư dân mạng cũng có những chia sẻ động viên Kỳ Duyên: "Chán chiếc quần quá", "Cố lên Duyên siêu nhân, Duyên mặc quân phục đẹp lắm", "Chân dài quá trời quá đất mà", "Quần khá bó em nghĩ ai cũng sẽ thông cảm cho Gấu", "Quần mà rộng xíu, ai đua được đôi chân hơn 1 mét",...

Kỳ Duyên cao lớn hơn hẳn những người đẹp khác, quần chật, dép cũng không vừa.

Đây không phải lần đầu tiên Kỳ Duyên gặp sự cố trang phục khi tham gia các chương trình thực tế. Nhưng trái với những cảm thông hiện tại, người đẹp đã từng bị chỉ trích vì trang phục không phù hợp.

Trong chương trình "Cuộc đua kỳ thú", Kỳ Duyên từng bị làm mờ vòng 1 trên sóng truyền hình do mặc áo cổ trễ hay bị lên án vì mặc đồ gợi cảm như quần ngắn, áo bra thể thao. Thậm chí, trang phục kiệm vải này còn tố cáo vóc dáng kém thon của Kỳ Duyên ở thời điểm đó.

Tham gia chương trình "Cuộc đua kỳ thú" Kỳ Duyên bị chê trách về trang phục gợi cảm.

Thậm chí, Kỳ Duyên còn bị tố cáo thân hình kém thon, vóc dáng "vai u thịt bắp".

Hay lần khác, khi có mặt trong chương trình game show "Quý ông đại chiến". Kỳ Duyên xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp trong bộ trang phục tôn dáng gồm áo hai dây trễ vai tạo điểm nhấn ở vòng 1 kết hợp cùng quần tây cạp cao. Tuy nhiên, phần đũng quần có vẻ không vừa vặn nên ở một số khoảnh khắc trang phục của Kỳ Duyên thiếu chỉn chu, hằn "vùng cấm địa".

Kỳ Duyên chăm chỉ tham gia các chương trình thực tế nhưng không ít lần gặp sự cố trang phục.

Một số khoảnh khắc chiếc quần khiến Kỳ Duyên rơi vào tình huống kém duyên.

