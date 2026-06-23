Cực nguy hại trên Facebook: Chỉ một từ khóa hiện loạt video 18+ không che

Nhiều người dùng mạng xã hội vừa đồng loạt báo cáo một lỗ hổng "đỏ mặt" liên quan đến bộ lọc nội dung trên công cụ tìm kiếm của Facebook. Cụ thể, khi nhập từ khóa "v****" vốn là một cụm từ thông dụng để tra cứu xu hướng, thuật toán lại trả về hàng loạt video mang nội dung khiêu dâm không được che mờ. Lỗi kiểm duyệt này được ghi nhận xuất hiện đồng bộ trên cả nền tảng web lẫn ứng dụng di động dành cho hệ điều hành iOS và Android, đe dọa trực tiếp đến trải nghiệm an toàn của người dùng vị thành niên.

Đáng chú ý, các video phản cảm này thậm chí còn tự động kích hoạt chế độ phát kèm âm thanh ngay khi xuất hiện trên màn hình điện thoại mà không cần người dùng tương tác.

Video đồi trụy xuất hiện ngay đầu trang kết quả tìm kiếm trên Facebook.

Không dừng lại ở đó, nền tảng xã hội này còn xuất hiện một số video quảng cáo thuốc tăng cường sinh lý đàn ông được lồng ghép tinh vi hình ảnh và giọng nói của ca sĩ Mỹ Tâm trên nền phim nhạy cảm. Nguy hiểm hơn, các quảng cáo ứng dụng AI còn dùng video khiêu dâm do trí tuệ nhân tạo tạo ra để lôi kéo người dùng truy cập vào các đường dẫn website lạ tiềm ẩn mã độc hoặc các trang cá cược, bài bạc.

Đây không phải lần đầu tiên hệ thống kiểm duyệt của mạng xã hội này để lọt các nội dung cấm nghiêm trọng. Vào cuối năm 2025, Facebook cũng từng dính lỗi vận hành tương tự khi tự động đề xuất danh sách dài video nhạy cảm chỉ từ một chữ cái ngẫu nhiên và được âm thầm khắc phục sau đó.

Sự cố bộ lọc nội dung lần này làm suy giảm nghiêm trọng trải nghiệm người dùng, mà còn đặt nhóm đối tượng vị thành niên trước những nguy cơ độc hại khó lường. Trước mắt, người dùng cần hết sức cẩn trọng khi thực hiện các tìm kiếm xu hướng trên nền tảng, đồng thời cộng đồng công nghệ đang chờ đợi một biện pháp vá lỗ hổng triệt để và nhanh chóng từ phía Meta.