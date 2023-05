Vitamin K có thật sự tốt cho làn da của bạn?

Vitamin K là gì?

Vitamin K, là một loại vitamin tan trong chất béo thiết yếu được tìm thấy với lượng cao nhất trong các loại rau lá xanh. Có hai thành phần chính trong Vitamin K: vitamin K1 và K2. Vitamin K1 còn được gọi là Phytonadione, được tìm thấy rất nhiều trong các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, cải bruxen và bông cải xanh. Mặt khác, vitamin K2 chủ yếu được tìm thấy trong thực phẩm lên men và trong các sản phẩm phụ từ động vật như lòng đỏ trứng và bơ. Từ góc độ sức khỏe nói chung, Vitamin K cần thiết để hình thành cục máu đông giúp ngăn vết thương chảy máu liên tục. Trong ngành chăm sóc da, Vitamin K thường được sử dụng để giúp da phục hồi sau phẫu thuật hoặc các thủ thuật thẩm mỹ như điều trị bằng laser.

Các lợi ích tuyệt vời của Vitamin K

Thúc đẩy chữa lành vết thương

Vitamin K đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình lành vết thương bằng cách tăng đáng kể tốc độ co vết thương, tăng cường sự phát triển của các tế bào mới, kích thích sự hình thành các sợi collagen và củng cố các mạch máu. Một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên được tiến hành trên 63 bệnh nhân có vết thương cho thấy bôi Vitamin K lên vết thương làm giảm đáng kể thời gian lành vết thương.

Làm mờ quầng thâm dưới mắt

Có thể có nhiều nguyên nhân gây ra quầng thâm dưới mắt. Một số nguyên nhân bao gồm phản ứng dị ứng, tình trạng viêm da và dụi mắt quá nhiều, tất cả đều có thể dẫn đến vỡ mao mạch máu. Khi các mao mạch bị vỡ sẽ để lại các sắc tố gây ra quầng thâm. Vitamin K là một chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm, giúp chữa lành các mao mạch bị vỡ và củng cố thành mạch máu. Trong một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2004, 47% bệnh nhân được phát hiện cải thiện quầng thâm dưới mắt và nếp nhăn khi được cung cấp 2% Vitamin K, 0,1% retinol, 0,1% Vitamin C và 0,1% vitamin E. Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu này không thể chứng minh rõ ràng rằng kết quả chỉ do Vitamin K đóng góp vì các thành phần khác cũng được sử dụng. Có lẽ nên kết hợp Vitamin K với retinol, vitamin C hoặc Vitamin E để điều trị tổng thể cho quầng thâm mắt.

Giúp giảm sự xuất hiện của vết bầm tím hoặc đốm đen

Vitamin K rất quan trọng để duy trì lưu thông máu. Người ta tin rằng Vitamin K có chức năng kết nối các thụ thể trên mạch máu và phát tín hiệu cho chúng co lại và ngừng rò rỉ máu, giảm thiểu sự xuất hiện của vết đỏ và đổi màu xanh tím. Nó cũng liên kết với các sắc tố trong da và mang chúng ra khỏi tế bào, do đó giảm thiểu sự xuất hiện của sự đổi màu tối trên da. Trong một nghiên cứu được thực hiện để đánh giá tác động của vitamin K và retinol tại chỗ đối với vết bầm tím do laser gây ra, kết quả cho thấy sự cải thiện đáng kể về sự đổi màu giống như màu tím ở những người tham gia sử dụng kết hợp 1% Vitamin K và 0,3% Retinol.

Giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn

Khi chúng ta già đi, lượng sợi collagen và elastin do cơ thể sản xuất giảm đi. Điều này dẫn đến sự xuất hiện của các nếp nhăn và chảy xệ của da quanh vùng mắt, đây là một trong những khu vực mỏng manh nhất có dấu hiệu lão hóa sớm. Trong một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2015, một nhóm người tham gia đã cho thấy độ sâu của nếp nhăn và quầng thâm giảm đi sau khi sử dụng miếng che mắt chứa 3% caffein và 1% Vitamin K được nhũ hóa trong dầu emu trong 4 tuần. Dầu emu cũng hoạt động như một chất làm mềm để khóa độ ẩm dưới da. Mặc dù điều này có vẻ không giống như kết quả tích cực chỉ do vitamin K đóng góp, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là sự kết hợp hiệp đồng với Vitamin K có thể là một lựa chọn khả thi cho những người muốn giải quyết nếp nhăn.

Cải thiện sự xuất hiện của vết rạn da

Vitamin K có khả năng cải thiện tính đàn hồi của mạch máu và cải thiện quá trình sản xuất collagen. Sự hình thành của elastin mới và tăng cường sản xuất collagen, cùng với các lớp tế bào da mới giúp thay thế dần các vùng bị rạn da, làm cho vết rạn mờ hơn và ít nhìn thấy hơn.

Cách sử dụng Vitamin K

Vitamin K thường được tìm thấy trong kem và có thể được sử dụng một đến hai lần một ngày. Để có kết quả tốt nhất, Vitamin K có thể được kết hợp với các thành phần làm sáng da như Vitamin C, Vitamin E, Arnica và Retinol.

Tác dụng phụ của Vitamin K

Vitamin K thường được dung nạp tốt bởi mọi loại da. Trừ khi ai đó bị dị ứng với Vitamin K hoặc đang dùng thuốc như warfarin (thuốc chống đông máu), không có tác dụng phụ nào được biết đến từ việc sử dụng Vitamin K. Trong hầu hết các trường hợp, liều lượng tìm thấy trong các công thức chăm sóc da không đủ đậm đặc để gây ra tác dụng phụ. Tuy nhiên, nếu bạn có nguy cơ bị cục máu đông, tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng Vitamin K.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/vitamin-k-co-that-su-tot-cho-lan-da-cua-ban-1458844.ngn