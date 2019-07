Việt Anh, Erik... sửa mặt đến khó ai nhận ra: Thời đại đàn ông "dao kéo" lên ngôi

Thứ Ba, ngày 09/07/2019 10:44 AM (GMT+7)

Và thống kê gần đây cho thấy thẩm mỹ nam đang trở nên phổ biến để giúp đấng mày râu duy trì và thay đổi hình ảnh như mong muốn

Akira Phan là sao nam mạnh dạn "trùng tu" nhan sắc.

Trước đây, phẫu thuật thẩm mỹ được nhiều người mặc định chỉ dành cho các chị em. Bởi nhiều người e ngại, nếu can thiệp dao kéo sẽ làm giảm đi "độ" đàn ông hay chất nam tính của mình. Thậm chí, có thời điểm những người đàn ông can thiệp dao kéo còn bị nghi ngờ về giới tính.

Tuy nhiên, trong gần chục năm trở lại đây, trào lưu làm đẹp cho nam giới đã được phát triển và lan rộng. Hàng ngày, trên các phương tiện truyền thông đại chúng vẫn công bố, chia sẻ những nhân chứng sống liên quan đến thẩm mỹ. Cũng như chị em, cánh mày râu tìm đến thẩm mỹ ngoài mục đích để cải thiện nhan sắc thì cũng có vô vàn lý do khác như: thay đổi phong thủy, thay đổi số phận… Trong Vbiz, rất nhiều sao nam đã không ngần ngại mà công khai phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí họ xem đây là chuyện không có gì đáng xấu hổ như: Đức Phúc, Erik, Akira Phan, Lương Bằng Quang, Việt Anh… và danh sách ấy được dự đoán là sẽ tiếp tục nối dài.

Bác sỹ thẩm mỹ Phan Quốc Anh cho biết: “Đàn ông cũng như phụ nữ, ai cũng muốn thay đổi những điểm trên cơ thể mà họ không hài lòng. Và thống kê gần đây cho thấy thẩm mỹ nam đang trở nên phổ biến để giúp các anh duy trì và thay đổi hình ảnh như mong muốn. Nếu trước đây, họ đến với thẩm mỹ chỉ vì để khắc phục ngoại hình thì nay họ đến để nâng cấp ngoại hình".

Thẩm mỹ để thay đổi số phận

Ca sỹ Đức Phúc và hành trình lột xác ngoạn mục nhờ dao kéo.

Ngoại hình xấu luôn là một điểm trừ lớn, nhất là với những người hoạt động nghệ thuật. Dù có hoạt động nghệ thuật nổi trội nhưng ngoại hình "đuối" cũng khiến cho bạn khó có cơ hội tỏa sáng. Sở hữu một giọng hát hay nhưng sự nghiệp của Đức Phúc vẫn vô cùng lẹt đẹt vì lý do đơn giản là: ngoại hình anh quá nhiều khuyết điểm. Đức Phúc từng cho biết, trước đây anh không quá quan tâm nhiều đến ngoại hình mà nghĩ đơn giản là chỉ cần có năng lực là được. Tuy nhiên, kết quả mà học trò Mỹ Tâm nhận được đã chứng mình, suy nghĩ của anh hoàn toàn sai lầm.

Do đó anh đã tiến hành quá trình can thiệp dao kéo để biến từ vịt thành thiên nga: “Trước đây, thực tế là tôi có ngoại hình không đẹp, không hút mắt nên không được nhiều bầu show để ý. Hiện tại, ngoài giọng hát thì vẻ bề ngoài đã được cải thiện nên công việc, sự nghiệp của tôi đã có nhiều sự đổi thay theo hướng tích cực hơn”. Và sau nhiều lần dao kéo, hiện tại Đức Phúc đã có ngoại hình vô cùng đẹp trai, chuẩn thần tượng xứ Hàn.

Sau khi lột xác, mọi may mắn có vẻ như đã mỉm cười với anh. Nên có thể thấy, lựa chọn "đập đi làm lại" với nam nhân này là hoàn toàn đúng đắn.

Nhạc sỹ Lương Bằng Quang.

Trước đây, nghệ sỹ Lương Bằng Quang từng gặp nhiều ý kiến tiêu cực như “Mặt ông Quang có sửa trăm lần cũng xấu thôi”, “Anh ơi đừng có thẩm mỹ, làm xong trông bê đê lắm”... Song, trước mọi điều tiếng không hay, anh vẫn lạc quan và quyết định can thiệp dao kéo để hoàn thiện nhan sắc. “Khi tôi lên bàn mổ, nhiều người không ủng hộ. Chính tôi cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên khi tôi đã đủ chín chắn, có khả năng tài chính và tự chịu trách nhiệm về bản thân nên vẫn quyết chọn chỉnh sửa nhan sắc để tự tin hơn về ngoại hình”, anh nói. Và sau cuộc đầu tư hơn 100 triệu đồng, hiện tại dung mạo mới của anh đã nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ.

Bị thụt lùi nhan sắc sau khi can thiệp dao kéo

Diễn viên Việt Anh.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Việt Anh tự tin khoe diện mạo mới sau khi nâng mũi. Trước đó, anh bày tỏ niềm mong muốn được thu gọn cánh mũi, xóa nọng cằm và làm da đỡ sạm hơn. Nhưng anh là trường hợp khá hiếm hoi, bị chê tơi tả sau khi can thiệp dao kéo. Trước đây, Việt Anh sở hữu nét đẹp khá nam tính, ngoại hình chuẩn men nhưng sau khi can thiệp thẩm mỹ, nhiều người tỏ ra tiếc nuối. Gương mặt của diễn viên "Người phán xử" sưng phồng, mặt nhọn hoắt và đặc biệt là biểu cảm thiếu tự nhiên. Thậm chí mọi người đều cho rằng, anh đã giảm độ nam tính sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Đứng trước lời chê bai của dư luận, nam diễn viên cho biết: “Câu chuyện mình chia sẻ hình như đang đi hơi xa rồi quý vị ơi. Thông tin duy nhất mình muốn chia sẻ khi post hình đó là tay nghề và công nghệ của bác sĩ Hàn Quốc thôi mà, sau 5 ngày hết sưng đến 80% và không còn bầm tím nữa, đó là do cách làm chính xác và khoa học nên ít bị tổn thương và phục hồi lại nhanh. Chứ cũng như vậy làm tại Việt Nam thì cũng chưa biết thế nào. Cái gì mà hạ gò má, mở hốc mắt, rồi nhìn như 3D... không có đâu các thím vẫn men 100% nhé. Lý do vì sao có những ảnh đó thì 10 ngày nữa Việt Anh sẽ nói nhé".

Erik chưa từng phủ nhận chuyện dao kéo tuy nhiên, anh từ chối chia sẻ đã can thiệp, chỉnh sửa bộ phận nào. Tuy nhiên, nhìn gương mặt khác lạ của hiện tại so với thời mới gia nhập showbiz, ai cũng dễ dàng nhận ra. Erik từng chia sẻ: "Tôi nghĩ một ca sĩ nỗ lực trở nên đẹp hơn trước mắt công chúng cũng là một sự tôn trọng. Về việc can thiệp bộ phận nào thì tôi hy vọng khán giả đừng quá bận tâm và để tôi được riêng tư trong vấn đề đó". Và anh cũng thừa nhận, bản thân đã muốn dừng can thiệp dao kéo vì cũng đã trải qua nhiều đau đớn. Nhưng dù vậy, anh vẫn bị liệt vào danh sách những thảm họa của thẩm mỹ khi hiện tại, gương mặt anh liên tục bị nhận xét là nhọn hoắt như mặt rắn, cứng đờ và kém mềm mại như trước.

Hối hận vì phá vỡ hình hài nguyên bản

Lệ Rơi.

Bên cạnh đó, nhiều người vì chạy theo trào lưu, xu hướng mà quên mất vẻ đẹp nào phù hợp với mình. Sửa đi sửa lại rồi cuối cùng cũng quay trở về với nhan sắc nguyên bản. Vì sau một thời gian dài họ nhận ra, thẩm mỹ có thể khiến mình khác về mặt thẩm mỹ nhưng không thể thay đổi tích cực về vận mệnh. Trường hợp của hiện tượng Lệ Rơi là một ví dụ.

Lệ Rơi tên thật là Nguyễn Đức Hậu, từng "gây bão" mạng xã hội với những bản cover bị coi là thảm họa, từng bị đồn đại chuẩn bị tiến thân vào showbiz,... Theo anh, quyết định tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ là do có sự động viên của bạn bè với mục đích lấy phong thủy làm ăn chứ không có ý định bước chân vào showbiz.

Nhưng sau một thời gian, chính anh cũng bị xáo động với gương mặt lạ lẫm của mình và thấy tội lỗi khi tự ý tu sửa diện mạo cha mẹ ban cho. Cuối cùng, Lệ Rơi muốn quay trở lại với diện mạo chân chất của anh trước đây. Anh chàng quyết định tháo phần sụn nâng mũi để gương mặt bớt gượng gạo. Anh cho biết: "Khi nhận ra bản thân không hợp tôi sẽ tháo hết. Làm một người bình thường có gì không tốt. Thời gian vừa qua tôi đã vô cùng hối hận khi đánh mất những thứ quý giá. Phẫu thuật thẩm mỹ là một trong những quyết định khiến tôi hối hận. Không quá quan trọng về ngoại hình, với tôi chỉ cần có tâm hồn lạc quan, yêu đời là ổn. Nhìn vào bản thân trong gương ở thời điểm hiện tại, tôi thấy khá hài lòng".

Nam nghệ sỹ Trấn Thành.

Nhắc đến những nam nhân showbiz từng can thiệp dao kéo, không thể không nhắc đến Trấn Thành. Anh cũng là một trong những người tiên phong dũng cảm thừa nhận đã sửa sang nhan sắc. Vốn tự ti với chiếc mũi bè và thô nên nam diễn viên, MC đã quyết định nâng mũi để thêm hoàn thiện. Anh cũng cho rằng "đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên" và phẫu thuật khiến khuôn mặt ưa nhìn hơn cũng là vì tôn trọng khán giả.

Danh sách các nam nghệ sỹ tìm đến thẩm mỹ chắc chắn sẽ còn kéo dài, bởi đẹp luôn là nhu cầu chính đáng và cần được tôn trọng. Và không thể phủ nhận, sau khi can thiệp chỉnh sửa, họ đều có sự thăng hạng bất ngờ về nhan sắc cũng như sự nghiệp và cuộc sống.