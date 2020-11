Vẻ đẹp phi giới tính của drag queen gốc Việt nổi tiếng qua show truyền hình Mỹ

Plastique Tiara được biết đến là người Việt đầu tiên tham gia show truyền hình về drag queen nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Một trong những cái tên gốc Việt nổi bật trên đất Mỹ không thể bỏ qua cái tên Plastique Tiara. Khác với các đồng hương, Plastique Tiara hoạt động lĩnh vực nghệ thuật drag queen (trai giả gái để biểu diễn, chủ yếu là hát nhép).

Plastique Tiara, tên thật là Trần Nguyễn Đức (SN 1997), sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh, sau này sang Mỹ định cư. Plastique Tiara nổi tiếng nhờ tham gia mùa 11 của RuPaul's Drag Race (Tựa Việt: Cuộc chiến giày cao gót) - show truyền hình thực tế nổi tiếng nhất dành cho drag queen tại Mỹ và trên toàn thế giới.

Dừng chân ở top 8, nhưng Plastique để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả quốc tế với vẻ ngoài hoàn hảo, như búp bê sống.

Khi không giả gái, Plastique Tiara trở về với thân phận Trần Nguyễn Đức - chàng trai bảnh bao, thời thượng, giống như nam thần tượng của nhóm nhạc K-pop.

So với một năm trước tham gia show thực tế, Trần Nguyễn Đức trông nam tính, cơ bắp hơn, không thua gì các mẫu nam.

Chia sẻ về nghệ danh, chàng trai 9x từng cho biết, đặt theo nhân vật Diamond Tiara trong bộ phim hoạt hình yêu thích My Little Pony. Nhưng do nhiều người dùng tên "Diamond", nên anh quyết định chọn “Plastique” vì nhựa rẻ tiền, nhưng lại tạo ra được những con búp bê sang trọng.

Plastique Tiara còn có biệt danh là "búp bê châu Á". Anh tự hào về gốc gác của mình. Anh từng chia sẻ bức ảnh giả gái mặc áo dài đứng giữa cánh đồng lùa, kèm theo chú thích: "Tôi là người Việt Nam".

Ngoài drag queen, Plastique Tiara là nhà tạo mẫu tóc ở Dallas, tiểu bang Texas, Mỹ.

Anh còn sở hữu tài khoản Instagram với hơn 1,8 triệu người theo dõi.

Plastique Tiara để lại ấn tượng mạnh đến mức "mẹ đẻ" của America's Next Top Model, Tyra Banks, chia sẻ ảnh trên trang cá nhân.

Dù ở trong diện mạo nào, nam hay nữ, nghệ sĩ drag queen 23 tuổi luôn khiến người khác phải trầm trồ.

Plastique Tiara và bạn trai.

