Top 6 lọ kem chống nắng "ngon, bổ, rẻ" mà chị em nên có trong túi đi biển hè này

Đây là top các sản phẩm kem chống nắng đang được yêu thích nhất hiện nay.

Kem chống nắng là sản phẩm cần thiết trong chăm sóc da.

Kem chống nắng là một mỹ phẩm thân thuộc trong hành trình chăm sóc và bảo vệ da của chị em. Nó gần như là vật “bất ly thân” trong túi xách của nhiều người. Dù đơn giản, dễ sử dụng nhưng sử dụng như thế nào cho đúng cách thì không phải ai cũng biết.Đừng nghĩ chỉ cần cho kem chống nắng ra tay và xoa lên mặt thế là xong. Mà chuyên gia đã chỉ ra rằng, hầu hết chúng ta đều dùng kem chống nắng chưa thật sự đúng cách. Hãy ghi nhớ rằng, nên sử dụng chúng ngay cả khi trời không nắng, thậm chí ngồi trong nhà cũng nên để làn da được bảo vệ khỏi những tia UV có hại. Hay nên bôi một lớp kem chống nắng mỏng, đừng tham lượng kem dày cộm sẽ gây lãng phí mà không mang lại hiệu quả. Chưa kể, việc thoa lại kem chống nắng sau 2 giờ đồng hồ là điều cần thiết. Đặc biệt, sử dụng đúng chỉ số SPF là chìa khóa để có làn da khỏe đẹp…

Chọn kem chống nắng và sử dụng như thế nào cho hiệu quả nhất?

Trên thị trường hiện nay, kem chống nắng rất đa dạng về thương hiệu, tính năng, giá cả lẫn chỉ số SPF. Sau đây, có thể điểm qua các loại kem chống nắng đang hot nhất, được nhiều người yêu thích.

1. Kem chống nắng Biore Aqua Rich Watery Essence

Đây là sản phẩm đang rất được yêu thích bởi khả năng chống nắng cao phù hợp với thời tiết oi bức của Việt Nam. Sản phẩm giúp da tránh khỏi mọi tác động từ môi trường và ngăn ngừa tác hại của tia UV. Chỉ số chống nắng vượt trội SPF 50+ cùng chỉ số PA++++ nên có thể bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của tia UV. Ngoài ra, các bạn có thể sử dụng làm kem lót giúp lớp nền mướt mịn hơn theo cách “2 trong 1”.

2. Kem chống nắng Image Prevention Daily Tinted Moisturizer

Dù có giá thành khá cao trong phân khúc nhưng kem chống nắng nhà “Image” vẫn được nhiều bạn yêu thích. Chất kem bên trong vô cùng sánh mịn, có mùi thơm nhẹ, khi thoa lên da không có cảm giác bết, rít là ưu điểm đầu tiên được nhiều người nhắc đến. Tiếp đến, kem chống nắng Image Prevention Daily Tinted Moisturizer SPF30 giúp thanh lọc chân lông, thấm hút bã nhờn giúp da khô thoáng, sạch sẽ. Duy trì lớp trang điểm lâu trôi, đẹp màu. Tuy nhiên, chỉ số SPF30 cũng được xem là hạn chế của sản phẩm khi độ chống nắng không quá cao ngoài công dụng chống nắng nó còn giúp giữ ẩm cho da, ngăn ngừa sự hình thành sắc tố đen gây ra sạm nám. Cung cấp dưỡng chất từ chiết xuất thực vật cho da khỏe mạnh, đàn hồi, đều màu.

3. Kem chống nắng Vichy Capital Ideal Soleil SPF 50+

Làn da của người Việt Nam phần lớn thuộc da dầu và hỗn hợp thiên dầu thì Vichy Capital Ideal Soleil SPF 50+ Vichy của thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu tại Pháp là sản phẩm được đánh giá là phù hợp, giúp kiềm dầu và bảo vệ da toàn diện. Thành phần được chiết xuất từ thiên nhiên với chỉ số chống nắng cao có thể bảo vệ làn da bạn suốt ngày dài năng động. Ưu điểm lớn nhất của các dòng kem chống nắng Vichy chính là không làm bợt da, nâng tông hay tạo hiệu ứng loang lổ trên bề mặt. Trong công thức của các loại kem chống nắng của Vichy bao giờ cũng có đến tận 3 màng lọc ngăn ánh sáng mặt trời và tích cực bảo vệ làn da bạn, gồm: SX (bảo vệ trước tia UVA ngắn) – SL (chống UVB) –Octocrylene (bảo vệ da toàn diện trước tia cực tím).

4. Kem chống nắng dưỡng da Murad Essential-C Day Moisture Broad Spectrum

Kem chống nắng đến từ thương hiệu đình đám Murad với khả năng chống nắng và chống ô xy hóa vượt trội giúp bảo vệ làn da an toàn tuyệt đối trước tác hại của tia UV. Bên cạnh đó, sản phẩm còn bổ sung thành phần vitamin C thế hệ mới siêu dịu nhẹ làm sáng da và hỗ trợ ngăn ngừa thâm nám hiệu quả, giúp cho làn ẩm mịn và tươi sáng hơn mỗi ngày.

5. Kem chống nắng Avene

Avene là thương hiệu nổi tiếng của Pháp, là sản phẩm hiếm hoi được áp dụng những công nghệ tối ưu comedogenic kết hợp với các nguyên liệu có thành phần thiên nhiên lành tính tạo nên chất lượng hoàn hảo và cực kỳ an toàn cho làn da. Ngoài khả năng chống nắng thì sản phẩm kem chống nắng nhà Avene có tác dụng trong việc chăm sóc nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong.

Kem chống nắng Avene chia làm nhiều loại: loại dành cho da dầu, da hỗn hợp, da khô và dạng kem lẫn dạng xịt. Giá cả của loại kem này cũng được đánh giá là phù hợp với túi tiền của mọi người.

6. Kem chống nắng Cell Fushion C

Là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc thuộc viện nghiên cứu CMS Lab chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc da có nguồn gốc an toàn. Đây là nơi chứng nhận độ an toàn của mỹ phẩm bởi nhiều các bác sĩ da liễu trên thế giới. Các dòng kem chống nắng của Cell Fusion C luôn được đánh giá cao do được nghiên cứu kỹ lưỡng, an toàn đối với làn da và sức khỏe người tiêu dùng. thuộc dạng kem chống nắng vật lý, an toàn, lành tính cho làn da. Ngoài thành phần dùng để chống nắng, Cell Fusion C còn bổ sung thêm các tinh chất chăm sóc da khác như Collagen, Vitamin E. Kem chống nắng cũng giúp nâng tone da nhẹ, thấm nhanh, không trôi trong nước sẽ giúp bạn có được cảm giác của làn da mịn màng hơn.

